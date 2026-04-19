Enseñarán a nadar a niños de escasos recursos en la Magdalena Contreras

En la alcaldía Magdalena Contreras, el gobierno local puso en marcha la segunda generación del programa “Al Agua Cacomixtle 2026”, una iniciativa que ofrece clases gratuitas de natación para niñas y niños de entre 6 y 12 años, con prioridad en comunidades de escasos recursos.

El arranque fue encabezado por el alcalde Fernando Mercado Guaida, quien destacó que la estrategia busca ampliar el acceso al deporte y fortalecer el tejido social.

Para nosotros este proyecto forma parte de una estrategia […] abrir los espacios públicos sin cobrarles a los vecinos”, afirmó el edil, al subrayar que actualmente la demarcación cuenta con 42 actividades deportivas gratuitas en distintos módulos.

Las clases se impartirán los fines de semana en los deportivos La Olla y Oasis, donde aún hay lugares disponibles.

Mercado Guaida añadió que “estamos abriendo las albercas para ofrecerles a los niños de escasos recursos la oportunidad de aprender a nadar”.

En tanto, el director de Bienestar Social, Edgar Barajas, explicó que esta edición incorpora talleres culturales para padres de familia mientras esperan a sus hijos: “Es un servicio adicional que esperamos sea de utilidad”.

Durante el evento también se entregaron certificados a entrenadores, reforzando la profesionalización del programa.

Autoridades destacaron que la natación contribuye al desarrollo físico y social de la infancia, al tiempo que fomenta disciplina y convivencia comunitaria.

jcp