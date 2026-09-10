¿Qué hacer si se te cae un diente permanente? Pasos para intentar salvarlo

Cuando un diente permanente sale por completo de su alvéolo, la lesión se conoce como avulsión dental y requiere atención odontológica inmediata. Las recomendaciones de organizaciones especializadas coinciden en que actuar con rapidez, manipular correctamente el diente y evitar que se seque son medidas fundamentales mientras se consigue atención profesional.

La American Academy of Pediatrics explica que un diente permanente tiene mayores posibilidades de conservarse cuando recibe atención durante los primeros minutos después del accidente. Por eso, ante esta situación, no conviene esperar a que desaparezca el dolor ni posponer la visita al dentista.

¿Qué hacer si se te cae un diente permanente? Canva

¿Qué hacer inmediatamente si se cae un diente permanente?

Lo primero es mantener la calma y localizar el diente. Una vez encontrado, hay que recogerlo por la corona, que es la parte blanca que normalmente queda visible en la boca. La raíz no debe tocarse, ya que en su superficie existen células y tejidos importantes para el proceso de recuperación.

Si el diente está sucio, puede limpiarse con cuidado. Las recomendaciones sobre el líquido utilizado pueden variar entre instituciones. La American Academy of Pediatrics contempla la leche o la solución salina para el enjuague, cabe señalar que no debe frotarse, cepillarse ni manipularse la raíz.

Si se trata de un diente permanente y la persona puede hacerlo sin dificultad, las recomendaciones contemplan intentar colocarlo nuevamente en el alvéolo. El procedimiento debe hacerse con cuidado y sin ejercer fuerza. Si el diente no entra con facilidad, no hay que insistir.

Una vez colocado, puede mantenerse en posición al morder suavemente una gasa o un paño limpio mientras se busca atención odontológica. El objetivo es evitar movimientos innecesarios hasta que un profesional pueda revisarlo.

La American Association of Endodontists recomienda acudir al dentista o al endodoncista idealmente dentro de los primeros 30 minutos.

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¿Se puede volver a colocar un diente permanente que se cayó?

Un diente permanente que salió por completo de la boca puede ser reimplantado por un profesional. Este procedimiento consiste en volver a colocar la pieza en el alvéolo dental, el espacio donde se encontraba antes del traumatismo.

Sin embargo, reimplantar un diente no significa que su permanencia esté garantizada. El pronóstico depende de distintos factores, entre ellos el tiempo que permaneció fuera de la boca, si estuvo seco o húmedo, el medio utilizado para conservarlo y las características del traumatismo.

La American Association of Endodontists explica que el dentista debe valorar el diente y revisar también si existen otras lesiones en la boca o en la cara. Después de la reimplantación pueden ser necesarios estudios de imagen, una férula para estabilizar la pieza y revisiones posteriores.

Además, la evolución puede requerir seguimiento durante un periodo prolongado. La AAE señala que algunas complicaciones, como la reabsorción de la raíz, pueden aparecer después del traumatismo, por lo que el paciente debe acudir a las revisiones indicadas por el especialista.

Es importante hacer una distinción: estas recomendaciones corresponden a dientes permanentes. Un diente de leche que se desprende por un golpe no debe volver a colocarse, porque existe riesgo de lesionar el diente permanente que se encuentra en desarrollo debajo de él.

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¿Cómo conservar un diente que se cayó mientras llegas al dentista?

Si no es posible volver a colocar el diente permanente en su sitio, la prioridad es mantenerlo húmedo y acudir de inmediato a atención odontológica.

La American Association of Endodontists recomienda conservarlo en leche, dentro de la boca junto a la mejilla o solo con saliva para preservar el diente cuando no puede reinsertarse.

También es importante señalar que no debe guardarse en agua del grifo durante el traslado.

El objetivo de mantenerlo húmedo es proteger, en la medida de lo posible, las células presentes en los tejidos que rodean la raíz. Cuando un diente permanece seco, esas células pueden sufrir daños que afectan el pronóstico de la reimplantación.

Por ello, no conviene envolver el diente en una servilleta, papel o tela seca. Tampoco debe limpiarse de forma agresiva ni utilizar jabón, alcohol u otras sustancias químicas.

Lo que no debes hacer

No sujetes el diente por la raíz

No lo frotes para retirar la suciedad

No lo cepilles

No lo seques

No lo envuelvas en papel o una servilleta

No uses alcohol ni productos desinfectantes

No retrases la atención odontológica para intentar limpiarlo

La prioridad es conservarlo de forma adecuada y llegar con un profesional lo más rápido posible.

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¿Cuánto tiempo hay para salvar un diente permanente después de un golpe?

Cuando un diente permanente se cae a causa de un traumatismo, actuar contra reloj es vital. Especialistas de la Asociación Americana de Endodoncistas (AAE) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) coinciden en que la atención odontológica inmediata, idealmente entre los primeros 15 y 30 minutos, ofrece las mayores probabilidades de reimplantar la pieza con éxito.

Aunque el tiempo es un factor crítico, los expertos aseguran que el diente aún puede salvarse después de una hora fuera de la boca. El pronóstico médico no se basa exclusivamente en los minutos transcurridos, sino que también depende de las condiciones en las que se conservó la pieza dental tras el impacto y de la gravedad del daño sufrido.

Por ello, las organizaciones médicas instan a la población a no desechar el diente bajo la creencia de que "ya pasó demasiado tiempo".

Ante un accidente de este tipo, la recomendación oficial es acudir directamente con un especialista llevando consigo la pieza, para que sea el dentista quien evalúe las condiciones y determine el tratamiento más adecuado para intentar salvarla.

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¿Cuándo es una emergencia si se cae o se rompe un diente?

La pérdida completa de un diente permanente es por sí misma una emergencia odontológica. Sin embargo, un traumatismo en la boca puede acompañarse de lesiones que requieren atención médica inmediata.

La NHS recomienda solicitar atención urgente ante un diente desprendido o cualquier lesión dental importante. Además, señala que un traumatismo que provoca lesiones graves en la cara o mandíbula, sangrado abundante que no se detiene o una inflamación importante que dificulta respirar requiere atención de emergencia.

También es importante acudir a un servicio de urgencias si el golpe en la cabeza o el rostro estuvo acompañado de pérdida del conocimiento, vómitos o visión doble. Estos signos pueden indicar una lesión que va más allá del problema dental.

No todos los golpes provocan una avulsión. Un diente también puede fracturarse, quedar flojo, desplazarse o presentar una lesión en la encía. En estos casos, la valoración odontológica permite determinar el daño y el tratamiento necesario.

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¿Y si no encuentro el diente?

Si el diente salió después de un golpe y no puede localizarse, también es importante buscar atención. La NHS considera un diente permanente perdido por traumatismo como motivo para solicitar una consulta dental de emergencia.

Esto resulta especialmente importante cuando el accidente ocurrió en niños, porque el diente puede haberse desplazado hacia un tejido cercano o incluso haberse tragado o aspirado. El profesional podrá determinar si se requieren estudios adicionales.

Si un diente permanente sale por completo después de un golpe, hay que localizarlo, tomarlo por la corona y evitar tocar la raíz. Si puede recolocarse sin dificultad, se puede intentar volver a ponerlo en el alvéolo.

Si esto no es posible, debe mantenerse húmedo en leche, solución salina o un medio recomendado para conservar dientes y acudir inmediatamente al dentista.

La rapidez puede marcar una diferencia importante, pero no existe una garantía de que el diente sobreviva después de la reimplantación. Incluso cuando el procedimiento se realiza de manera inmediata, pueden surgir complicaciones que requieren seguimiento profesional.

Por eso, ante una avulsión dental, la mejor decisión es actuar rápido, evitar manipular la raíz y buscar atención odontológica de emergencia. Si el golpe también provocó una lesión grave en la cabeza, cara o mandíbula, la prioridad debe ser acudir a un servicio de urgencias.