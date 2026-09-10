IMSS destaca respuesta hospitalaria tras emergencia en Puente La Concordia

A un año de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó la respuesta coordinada de su red hospitalaria, que permitió brindar atención especializada a 28 personas lesionadas mediante la activación de 10 unidades médicas y la coordinación de traslados conforme a la gravedad de cada paciente.

La atención comenzó en el Hospital General de Zona No. 53, donde se activaron los protocolos de emergencia para la recepción, clasificación y estabilización de los pacientes, con una valoración inicial de 18 personas. Posteriormente, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres coordinó la distribución de los lesionados hacia hospitales con mayor capacidad resolutiva, lo que permitió mantener una atención oportuna y especializada.

Como parte del operativo, el IMSS realizó 25 traslados hospitalarios, de los cuales 23 se efectuaron entre unidades del propio instituto y dos desde hospitales externos, además de movilizar personal especializado y recursos médicos para responder a una emergencia con múltiples víctimas.

Entre las unidades que recibieron pacientes con lesiones de mayor gravedad destacó el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en Magdalena de las Salinas, que atendió a 10 personas con lesiones graves. Asimismo, el Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, brindó atención especializada a una menor que requirió cuidados intensivos y valoración multidisciplinaria.

En la respuesta participaron especialistas en Urgencias, Traumatología y Ortopedia, Terapia Intensiva para adultos y pediátrica, Cirugía Plástica y Pediatría, además de personal de Enfermería, Camillería, Trabajo Social y áreas administrativas.

Los servicios de Urgencias, Quirófano y Unidades de Cuidados Intensivos permanecieron operando de manera prioritaria durante más de 72 horas ininterrumpidas para garantizar la atención de los pacientes, mientras que la coordinación también involucró unidades de medicina familiar y hospitales de la Ciudad de México y el Estado de México.

Como resultado del trabajo conjunto, 14 pacientes fueron dados de alta por mejoría médica, un desenlace que, de acuerdo con el IMSS, refleja la capacidad de respuesta de su red hospitalaria y el compromiso del personal de salud que participó en la atención de la emergencia.