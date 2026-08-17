Prevenir enfermedades bucodentales, una inversión para toda la vida

Prevenir las enfermedades de la boca puede ayudar a evitar dolores, infecciones, pérdida de dientes y tratamientos que, además de ser más complejos, pueden resultar costosos. Así lo señaló la Dra. Olga Marisela Sánchez Hernández, directora del Programa de Cirujano Dentista de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La especialista explicó que una buena salud bucal es importante no solo para conservar los dientes, sino también para realizar actividades tan cotidianas como comer y hablar sin molestias. A pesar de ello, muchas personas todavía acuden al dentista hasta que aparece algún dolor o problema que requiere atención.

En México, la caries dental sigue siendo un problema frecuente, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, siete de cada diez presentan esta enfermedad. Por su parte, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales reportó que únicamente el 24.6 % de las personas de entre 2 y 19 años atendidas en los servicios de salud estaban libres de caries.

Sánchez Hernández explicó que la aparición de caries está relacionada con varios factores, entre ellos la presencia de bacterias, el consumo frecuente de azúcares, una higiene bucal inadecuada y las condiciones particulares de cada persona. Cuando el problema no se atiende a tiempo, puede provocar dolor, infecciones, dificultad para comer e incluso la pérdida de dientes.

La especialista agregó que "Otro de los problemas que requiere atención es la enfermedad periodontal. Este padecimiento afecta las encías y los tejidos que sostienen los dientes. En una primera etapa puede presentarse como gingivitis y, si avanza, convertirse en periodontitis, lo que puede ocasionar movilidad y pérdida dental".

Frente a esta situación, la UAG incorpora la prevención en la preparación de sus futuros cirujanos dentistas. El programa cuenta con dos clínicas especializadas en prevención y promoción de la salud bucal, donde los estudiantes realizan actividades de educación para la salud, identificación de factores de riesgo, control de placa dentobacteriana y enseñanza de técnicas adecuadas de cepillado.

La doctora también se refirió al bruxismo, un problema que consiste en apretar o rechinar los dientes y que, según explicó, ha presentado un incremento de casos. El estrés, la ansiedad y algunos trastornos del sueño pueden estar relacionados con su aparición. Entre sus consecuencias se encuentran el desgaste de los dientes, dolores de cabeza, molestias en la mandíbula y problemas en la articulación temporomandibular.

Para reducir el riesgo de desarrollar problemas bucales, recomendó cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental fluorada, utilizar hilo dental y moderar el consumo de alimentos y bebidas con azúcar. También aconsejó mantener una alimentación equilibrada, evitar el tabaco, cambiar el cepillo aproximadamente cada tres meses y acudir al dentista de manera periódica.

Más que esperar a que aparezca el dolor, señaló, es importante acostumbrarse a revisar y cuidar la salud de la boca. La prevención y la atención oportuna pueden hacer una diferencia importante y ayudar a conservar los dientes y las encías en buenas condiciones durante más tiempo.