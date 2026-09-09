El costo de ignorar la salud mental en el trabajo: productividad, ausentismo y bienestar

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el entorno laboral adquiere un papel relevante como espacio de protección y apoyo para la salud mental.

Las empresas no solo enfrentan el reto de cumplir con las disposiciones establecidas en México, sino también la oportunidad de construir ambientes donde las personas puedan solicitar ayuda de forma segura, oportuna y sin estigmas.

Entre las herramientas disponibles se encuentra la NOM-035, cuyo propósito incluye la identificación y prevención de factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, atender la salud mental requiere una visión que vaya más allá del cumplimiento normativo.

El bienestar de los trabajadores también tiene relación con la productividad, el ausentismo, la rotación y un fenómeno menos visible: el presentismo. Ignorar estas señales puede generar consecuencias para las organizaciones, pero también para las personas y sus familias.

El costo de ignorar la salud mental en el trabajo Canva.

El presentismo y los riesgos psicosociales: el costo oculto de ignorar la salud mental en el trabajo

Ignorar la salud mental en el entorno laboral va más allá de omitir un diagnóstico clínico. También implica pasar por alto señales como agotamiento, aislamiento, falta de concentración, conflictos interpersonales y ausentismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un empleo digno puede funcionar como un factor protector porque proporciona propósito, ingresos y relaciones sociales. Sin embargo, un ambiente laboral deficiente puede convertirse en un factor de riesgo para el bienestar.

En México, la NOM-035 reconoce como factores de riesgo psicosocial aspectos como las cargas de trabajo que exceden la capacidad de los trabajadores, las jornadas que superan los límites establecidos por la legislación, el liderazgo negativo y el desequilibrio entre la vida laboral y familiar.

Para visibilizar cómo estas problemáticas pueden contribuir a crisis emocionales severas, especialistas de ORIENTA, compañía especializada en bienestar organizacional, ofrecieron una rueda de prensa en el marco de la prevención del suicidio.

Marisabel Cuevas Peralta, María Eugenia Salgado López e Iván Guerrero, directivos y expertos de la organización, advirtieron sobre un fenómeno silencioso que también afecta a las empresas: el presentismo.

Esta condición ocurre cuando un colaborador acude físicamente a su puesto, pero su estado emocional dificulta su concentración y desempeño.

Por ello, el verdadero costo de desatender la salud mental de las plantillas no siempre aparece en una silla vacía por incapacidad o renuncia. También puede reflejarse en empleados que, aunque permanecen en su puesto, enfrentan una situación personal que afecta su bienestar y rendimiento.

La atención oportuna de estas situaciones resulta fundamental para recuperar el enfoque del talento y favorecer una reincorporación saludable a los equipos.

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Salud mental y productividad: ¿trabajar bajo presión realmente hace rendir más?

La idea de que una mayor presión produce mejores resultados puede parecer lógica en determinados ambientes laborales. Sin embargo, cuando la exigencia se vuelve excesiva y permanece durante largos periodos, puede generar el efecto contrario.

La productividad no depende únicamente del número de horas que una persona permanece en su puesto. También intervienen la concentración, la capacidad para tomar decisiones, la energía y la posibilidad de mantener relaciones saludables con los compañeros.

La NOM-035 busca que las empresas revisen condiciones que pueden favorecer riesgos psicosociales. Entre ellas se encuentran la cantidad y el ritmo de trabajo, las jornadas, el control sobre las actividades, el liderazgo y las relaciones laborales.

María Eugenia Salgado López explicó que los casos de atención proporcionados por ORIENTA muestran que una situación emocional puede afectar el desempeño incluso cuando el problema no comenzó dentro de la empresa.

Este punto resulta importante porque no todos los problemas de salud mental tienen su origen en el trabajo. Una persona puede enfrentar un duelo, dificultades económicas, conflictos familiares, una enfermedad u otra circunstancia que afecte su bienestar.

La función de una organización no consiste en resolver todos esos problemas, sino en ofrecer condiciones y mecanismos que permitan a sus trabajadores solicitar ayuda profesional cuando la necesiten.

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Ausentismo laboral: así impactan el estrés, la ansiedad y el agotamiento

El ausentismo representa una de las consecuencias más visibles de un problema de salud que impide acudir al trabajo. Sin embargo, observar únicamente las faltas puede dejar fuera otra parte del problema: quienes continúan con sus actividades a pesar de encontrarse emocionalmente afectados.

La OMS relaciona los problemas de salud mental con un mayor absentismo y rotación de personal. También destaca que los empleadores pueden reducir barreras mediante capacitación, sensibilización y apoyo para las personas que atraviesan dificultades de salud mental.

Por su parte, ORIENTA señala que el suicidio en edad productiva puede generar consecuencias humanas, sociales, sanitarias y económicas, entre ellas:

Pérdida de años potenciales de vida

Pérdida de ingresos familiares

Empobrecimiento o endeudamiento de los hogares

Afectaciones emocionales y sociales en familiares, amistades y compañeros de trabajo

Costos de atención médica y hospitalización derivados de algunos intentos de suicidio

Discapacidad temporal o permanente

Ausentismo, presentismo y rotación de personal

La OMS señala que los problemas de salud mental pueden reducir el rendimiento, aumentar el absentismo y favorecer la rotación de personal. También estima que la depresión y la ansiedad provocan cada año la pérdida de unos 12 mil millones de días laborales en el mundo.

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El costo invisible de una mala salud mental en las empresas

Existen costos laborales que pueden contabilizarse con facilidad, como una ausencia o una renuncia. Otros son menos evidentes: errores, menor concentración, conflictos, pérdida de motivación, dificultades para trabajar en equipo y disminución del rendimiento.

La OMS señala que los problemas de salud mental pueden afectar la satisfacción laboral, limitar la capacidad de trabajo, reducir el rendimiento, aumentar el absentismo y favorecer la rotación.

En México, las estadísticas del INEGI muestran la dimensión que tiene la prevención del suicidio dentro de la población en edad laboral. En 2024, 73.1% de los suicidios registrados entre personas de 15 años y más correspondió a población que realizaba alguna actividad económica al momento del fallecimiento.

Cabe señalar que esta cifra no demuestra que las condiciones laborales hayan provocado esos suicidios. La conducta suicida tiene múltiples factores y no puede atribuirse de manera automática al empleo.

No obstante, los datos permiten plantear una pregunta relevante: ¿pueden los espacios laborales contribuir a que una persona encuentre ayuda antes de que una crisis se agrave?

Los datos proporcionados por ORIENTA aportan otro elemento. Después de analizar más de 5 mil casos de conducta suicida atendidos mediante su Programa de Asistencia a Empleados durante siete años, la organización reportó que siete de cada 10 personas manifestaron pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio sin un intento previo.

Además, más de la mitad de las personas identificadas con conducta suicida había llegado al programa por motivos distintos de la salud mental, como asuntos financieros, legales, médicos, nutricionales o veterinarios.

Este hallazgo plantea una lección importante para las organizaciones: una persona no siempre solicita ayuda al expresar que atraviesa una crisis emocional. Puede acercarse por un problema económico, familiar o médico y, durante esa interacción, revelar una situación que requiere atención especializada.

Por ello, un programa de bienestar integral puede convertirse en una vía para facilitar la detección y canalización oportuna.

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¿Cómo pueden las empresas prevenir los riesgos para la salud mental?

La prevención comienza antes de que aparezca una emergencia. En México, la NOM-035 establece obligaciones relacionadas con la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, de acuerdo con las características y el tamaño de cada centro de trabajo.

La norma contempla acciones para prevenir estos factores, promover el apoyo social, ofrecer información y capacitación, establecer mecanismos seguros y confidenciales para recibir quejas y favorecer el sentido de pertenencia, la comunicación y una distribución adecuada de las cargas de trabajo.

La OMS y la Organización Internacional del Trabajo también recomiendan medidas para abordar los problemas de salud mental en los espacios laborales, desde intervenciones sobre las condiciones de trabajo hasta capacitación y mecanismos de apoyo.

En la práctica, una empresa puede trabajar en distintos niveles: revisar cargas y jornadas, capacitar a sus líderes, prevenir la violencia laboral, establecer canales confidenciales de atención, facilitar la canalización con profesionales y evitar que pedir ayuda se convierta en motivo de estigma.

Los casos proporcionados por ORIENTA muestran que la intervención oportuna puede incluir escucha profesional, evaluación de seguridad, seguimiento y coordinación con la empresa, siempre bajo criterios de confidencialidad.

La organización plantea, además, que la prevención del suicidio no debería depender de un solo canal de atención psicológica, sino de un modelo de bienestar integral con diferentes vías para solicitar ayuda.

El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, subraya la necesidad de ir más allá de la reacción ante las crisis y construir espacios donde las personas puedan buscar ayuda de forma segura.

El entorno laboral no sustituye la atención psicológica especializada ni puede resolver todos los problemas personales. Sin embargo, las empresas sí pueden reducir los riesgos psicosociales, fortalecer sus mecanismos de apoyo y facilitar el acceso a ayuda profesional.

Ignorar la salud mental tiene consecuencias en la productividad, el ausentismo y la rotación, pero el costo más grave siempre será el humano. Por ello, la prevención debe formar parte de una estrategia permanente y no limitarse a una campaña de un solo día.

En México, si una persona atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, puede comunicarse a la Línea de la Vida, 800 911 2000, que ofrece atención profesional gratuita las 24 horas, los 365 días del año.