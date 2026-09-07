¿Tienes aves en casa? Así pueden dañar tus pulmones y llegar a causar fibrosis

¿Te gusta despertar con el canto de los canarios? ¿Tienes periquitos, loros u otras aves en casa? Para muchas personas forman parte de la familia y convivir con ellas no representa ningún problema; sin embargo, en personas susceptibles, la exposición constante a ciertas partículas provenientes de estos animales puede desencadenar una enfermedad que afecta los pulmones.

Se trata de la neumonitis por hipersensibilidad, una enfermedad pulmonar intersticial en la que el sistema inmunitario reacciona frente a sustancias que son inhaladas del ambiente. En algunos pacientes, si la exposición continúa y la inflamación persiste, el daño puede avanzar hasta producir fibrosis pulmonar.

Ivette Buendía, neumóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), experta en fibrosis pulmonar y enfermedades pulmonares intersticiales, explicó durante el seminario Fibrosis Pulmonar: La Respiración nos Mueve, organizado por Boehringer Ingelheim, que las aves son precisamente una de las exposiciones que los especialistas investigan.

“Esa enfermedad intersticial es por exposición principalmente a las aves”, explicó la especialista al hablar de la neumonitis por hipersensibilidad.

¿Qué de las aves pueda dañar tus pulmones?

El problema no es simplemente escuchar cantar a un pájaro, tocarlo o tener una jaula dentro de casa. Lo que puede desencadenar la enfermedad son partículas microscópicas de origen aviario que llegan al aire y pueden ser respiradas.

Aleja a tus mascotas del lugar donde colocas la comida para las aves urbanas, los gatos pueden comerse o arañar a los pájaros. Foto: Pixabay

De acuerdo con la American Thoracic Society (ATS), entre las fuentes conocidas de antígenos relacionados con las aves se encuentran las plumas, los excrementos y proteínas de origen aviario. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI) también incluye los excrementos y las plumas de pájaros entre las exposiciones capaces de provocar neumonitis por hipersensibilidad.

Estos materiales pueden formar parte del polvo presente alrededor de una jaula, en habitaciones donde permanecen las aves o en objetos que contienen plumas. Al respirar partículas suficientemente pequeñas, los antígenos pueden alcanzar las zonas profundas del aparato respiratorio.

Algunas aves podrian provocar una respuesta inflamatoria en tu pulmón Pexels

No se trata de que la pluma completa “se meta” al pulmón ni de que el pájaro esté contagiando una infección. En la neumonitis por hipersensibilidad ocurre algo diferente: algunas proteínas inhaladas son reconocidas por el sistema inmunitario como una amenaza y este monta una respuesta contra ellas.

Es precisamente esa respuesta inmunológica la que produce inflamación en los pulmones.

No todas las personas reaccionan de la misma manera. Dos integrantes de una familia podrían convivir con las mismas aves durante años y solo uno desarrollar neumonitis por hipersensibilidad, pues existen diferencias individuales en la respuesta del sistema inmunitario.

Incluso, la ATS reconoce una enfermedad conocida como pulmón del criador de aves, relacionada con la exposición a antígenos de aves domésticas. Las plumas utilizadas en almohadas y edredones también han sido identificadas como una posible fuente de exposición.

¿Cómo esa inflamación puede terminar en fibrosis pulmonar?

Para entenderlo hay que diferenciar la neumonitis por hipersensibilidad de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI).

Buendía explicó que muchas enfermedades pulmonares intersticiales comienzan con un proceso inflamatorio, mientras que la FPI tiene un mecanismo distinto.

“Todas las enfermedades intersticiales van precedidas de inflamación y, en cambio, la FPI se va directo a la fibrosis”, señaló.

La inflamación puede verse como una respuesta inicial del pulmón frente a aquello que lo está dañando. Si se identifica oportunamente la causa y se evita la exposición, es posible intervenir antes de que aparezca un daño pulmonar permanente.

El problema surge cuando el estímulo permanece durante largos periodos y la inflamación se vuelve persistente. Entonces comienza un proceso de cicatrización del tejido pulmonar: eso es la fibrosis.

“Si no controlamos la inflamación, la consecuencia va a ser la fibrosis pulmonar”, advirtió Buendía.

A medida que aparece esa cicatrización, el intersticio —una estructura extremadamente delgada que se encuentra entre los alvéolos y los vasos sanguíneos— se vuelve más grueso.

Esto importa porque en los alvéolos ocurre el intercambio de gases: el oxígeno que respiramos debe atravesar esa delgada barrera para llegar a la sangre. Cuando el tejido se engrosa y cicatriza, el oxígeno tiene mayores dificultades para atravesarlo.

Las aves podrían causar inflamación en tus pulmones Imagen generada con IA

¿Entonces tener un pájaro en casa causa fibrosis?

Tener un canario, periquito, loro u otra ave en casa no significa que inevitablemente se desarrollará neumonitis por hipersensibilidad ni mucho menos fibrosis pulmonar.

El problema aparece en personas susceptibles que desarrollan una respuesta inmunológica frente a los antígenos inhalados. También influyen aspectos como la intensidad y duración de la exposición.

Sin embargo, cuando los médicos determinan que las aves son la fuente responsable de la enfermedad, evitar la exposición se vuelve una parte fundamental del manejo.

La neumóloga añadió que existen casos en los que, incluso después de tratar la causa, la enfermedad continúa avanzando. Si persisten los síntomas, empeoran las pruebas de función pulmonar o la tomografía muestra mayor deterioro, el paciente puede desarrollar lo que se conoce como fibrosis pulmonar progresiva.

¿Qué síntomas pueden alertar de una enfermedad pulmonar intersticial?

Uno de los principales problemas es que sus primeras manifestaciones pueden parecerse a las de otros padecimientos respiratorios.

“Los dos síntomas principales van a ser tos seca y falta de aire, y es una falta de aire que va siendo progresiva”, señaló Buendía.

Es decir, una persona podría comenzar con tos que no produce flemas y posteriormente notar que actividades que anteriormente realizaba sin problemas, como caminar, subir escaleras o desplazarse distancias cortas, comienzan a provocarle dificultad para respirar.

Durante su participación, la especialista explicó que el retraso en el diagnóstico sigue siendo uno de los grandes retos. Datos presentados durante el seminario mostraron que, en un registro latinoamericano, pacientes mexicanos llegaron a tardar alrededor de 24 meses desde el inicio de los síntomas hasta obtener el diagnóstico.

La importancia de detectar estas enfermedades de manera oportuna radica en que existe un punto en el que el daño ocasionado por la fibrosis deja de ser reversible.