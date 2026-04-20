Un medicamento logra hasta 7 años sin avance del cáncer de pulmón

Hasta siete años sin progresión de la enfermedad: ese es el resultado que, según Juan Luis Morell, director general de Pfizer México, ha mostrado el lorlatinib en pacientes con cáncer de pulmón.

Durante el evento por el 75 aniversario de la farmacéutica, el directivo destacó que los estudios clínicos respaldan el uso de este inhibidor de la tirosina quinasa en cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutación ALK positiva.

“Hoy tenemos data clínica de siete años libres de progresión en pacientes con cáncer de pulmón y seguimos ampliando el acceso a terapias para cáncer de colon, colorrectal y mama”, afirmó.

Los resultados provienen del ensayo CROWN, un estudio clínico de fase 3 que, tras más de cinco años de seguimiento —con datos actualizados a 2024—, muestra que el 60% de los pacientes tratados con lorlatinib permanecen vivos sin progresión de la enfermedad, frente a apenas el 8% de quienes recibieron crizotinib. Hasta ahora, la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) no ha sido alcanzada.

El estudio también reporta una reducción del 81% en el riesgo de progresión o muerte, además de un efecto protector frente a metástasis cerebrales, uno de los principales desafíos en este tipo de cáncer.

Con estos resultados, lorlatinib se perfila como una opción de primera línea en este subgrupo de pacientes.

Acceso ampliado a tratamientos oncológicos

En paralelo, Pfizer impulsa programas para ampliar el acceso a tratamientos oncológicos, particularmente en cáncer de mama metastásico, así como la participación en ensayos clínicos para cáncer colorrectal en etapas avanzadas.

Aunque lorlatinib está dirigido específicamente a cáncer de pulmón ALK positivo, la estrategia de la farmacéutica apunta a reducir brechas en el acceso a terapias innovadoras en distintos tipos de cáncer.

bgpa