Vacuna contra cáncer de páncreas prolonga la vida de pacientes en hasta seis años: estudios

Datos clínicos mostraron supervivencias prolongadas en pacientes con cáncer de páncreas, uno de los tumores con peor pronóstico, luego de que se les aplicara una vacuna de ARN mensajero, lo que podría modificar el curso de esta enfermedad.

Donna Gustafson fue la primera persona en inscribirse en el ensayo clínico de cevumeran autólogo a finales de 2019, hace más de seis años. Le diagnosticaron cáncer de páncreas a los 66 años cuando ella y su esposo, Ed, visitaban a una de sus tres hijas en Australia.

“Estaba en estado de shock, y lo primero que pensé fue en mis hijos”, recuerda. “Le preguntábamos al médico: ‘¿Está seguro? ¿Se equivocó de habitación?’. Pero estábamos decididos a hacer todo lo posible para vencerlo”.

Tras regresar a Estados Unidos, acudieron al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, hospital en el que se está probando la vacuna de ARNm contra el cáncer de páncreas y luego de reunirse con su médico, Donna supo que cumplía con los requisitos para participar en los ensayos clínicos de la nueva vacuna.

El proceso de creación de la vacuna

De acuerdo con un comunicado del instituto de salud, primero, se le extirpó el tumor mediante cirugía y se analizó genéticamente para crear una vacuna que enseñaría a sus células inmunitarias a atacar mutaciones específicas presentes únicamente en su cáncer. Tras recibir la inmunoterapia y la vacuna, recibiría quimioterapia estándar.

“Me explicaron cómo usarían una parte de mi tumor para crear una vacuna personalizada, y me pareció increíble”, dice Donna. “Mi esposo y yo tuvimos un momento de preocupación por retrasar la quimioterapia, pero todos los médicos me tranquilizaron tanto que nos animamos y dijimos: ‘¡Adelante!’”.

Durante los meses siguientes, Donna recibió un fármaco de inmunoterapia y ocho dosis de la vacuna, seguidas de quimioterapia y, finalmente, una última dosis de la vacuna.

“La quimioterapia fue dura para mi cuerpo, pero la vacuna tuvo muy pocos efectos secundarios y no duraron mucho”, dice Donna. “Esto fue justo al comienzo de la pandemia de Covid, lo que hizo que fuera complicado mantenerme a salvo mientras iba y venía para el tratamiento”.

Hoy, Donna tiene 72 años y disfruta de la vida al máximo. Ella y Ed celebraron su 50 aniversario en Sicilia el año pasado, y siguen viajando mucho y pasando tiempo con sus tres hijas y seis nietos.

Donna Gustafson en el Monte Etna, Sicilia, el año pasado, donde ella y su esposo, Ed, celebraron su 50 aniversario Especial

¿En qué consiste la vacuna contra el cáncer de páncreas?

Un ensayo clínico en fase inicial aportó datos relevantes sobre el impacto de estas vacunas en pacientes. El estudio, liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, evaluó una vacuna personalizada denominada autogene cevumeran.

El tratamiento se administró junto con inmunoterapia y quimioterapia a 16 pacientes con cáncer de páncreas.

Los resultados muestran una diferencia clara entre quienes respondieron al tratamiento y quienes no:

8 pacientes desarrollaron respuesta inmunitaria

De ellos, 7 continúan con vida seis años después

Algunos casos se reportan sin evidencia de enfermedad activa

Entre los pacientes que no respondieron, los resultados fueron menos favorables, lo que refuerza la importancia de la respuesta inmunitaria inducida por la vacuna.

La vacuna de RNA Especial

Los datos actuales amplían hallazgos publicados previamente en Nature en 2025, donde se estimó que los linfocitos T generados por esta vacuna tienen una vida media de 7.7 años.

Este dato resulta relevante porque el cáncer de páncreas suele presentar recurrencias en periodos más cortos. Una respuesta inmunitaria prolongada podría modificar ese comportamiento clínico.

Un análisis independiente citado en el contexto del estudio señaló que el principal hallazgo es que los pacientes que desarrollan respuesta inmunitaria tienden a vivir más tiempo que aquellos que no la presentan.

Un ensayo más amplio en desarrollo

A partir de estos resultados, se puso en marcha un ensayo clínico de fase 2 denominado IMCODE 003. Este estudio incluirá a aproximadamente 260 pacientes a nivel global y busca comparar la eficacia de la vacuna frente al tratamiento estándar basado en quimioterapia tras cirugía.

Los resultados finales de este ensayo están previstos para 2029, lo que permitirá evaluar con mayor precisión el impacto de esta estrategia terapéutica.

Un contexto de alta mortalidad

El cáncer de páncreas continúa siendo uno de los tumores más letales, con una tasa de supervivencia a cinco años inferior al 13%.