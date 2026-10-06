Protector solar abre la puerta al autocuidado masculino en México

En 1992, un grupo de científicos indicó el uso diario de protector solar en Queensland, Australia , una de las zonas con altos índices de radiación solar del mundo. Años después, el seguimiento mostró que entre quienes habían sido asignados al uso diario se registraron alrededor de 50% menos melanomas; en el caso de los melanomas invasivos, la reducción observada fue de aproximadamente 73%.

Tres décadas después, aquel ensayo es una de las evidencias más sólidas de que incorporar la fotoprotección a la vida cotidiana puede reducir el riesgo de cáncer de piel. La recomendación parece haber permeado poco a poco en los hábitos de consumo.

En México, ese cambio también puede observarse en las ventas. En 2021, el mercado de protectores solares creció alrededor de 24% en valor y dos años después, en 2023, la categoría avanzó otro 20.4%. Para 2025, Canipec reportó un crecimiento de 13.1%, con un valor de mercado de alrededor de 4 mil 732 millones de pesos.

En entrevista con Excélsior, Carlos Sánchez Abril, director de Experiencia Omnicanal de Farmacias San Pablo, afirmó que la venta de estos productos de autocuidado ha estado en crecimiento en los últimos años.

“El crecimiento ha estado estable en los últimos años, es un hecho que también ha entrado mucho jugador, o sea, nosotros desde hace ya varias décadas declaramos a esta categoría como estratégica, pero a fechas recientes y dado este crecimiento se han incorporado muchos jugadores, entre ellos los nativos digitales, la oferta ha crecido y eso obviamente ha hecho un mercado más competido”.

mujer vaciándose protector solar

El protector solar, puerta de entrada al autocuidado en los hombres

Pero el crecimiento de los protectores solares parece estar produciendo otro cambio: acercar a más hombres a rutinas de cuidado de la piel.

Aunque buena parte de la industria del cuidado de la piel se ha dirigido históricamente a las mujeres, las marcas y cadenas especializadas comienzan a observar mayor interés entre consumidores hombres.

En Farmacia San Pablo, por ejemplo, la protección solar y los sérums se encuentran entre los productos que están funcionando como primer acercamiento a estas rutinas, de acuerdo con Sánchez Abril.

“Creo que los productos, sobre todo nosotros hemos notado mucho cuidado, por ejemplo, serums para hidratación, en la protección solar, creo que se ha hecho mucha conciencia en los medios de la relevancia, entonces creo que eso ha sido como la puerta de entrada y eso ha dado pie a sensibilizar a los hombres de la rutina, decir bueno, solo se trata de proteger, de hecho proteger es el último paso de la rutina”, compartió en la presentación de Horace, su línea de autocuidado para hombres.

Más de tres décadas después de aquel experimento en Australia, el protector solar dejó de ser un producto reservado para la playa o las vacaciones y comenzó a ocupar un lugar cotidiano en las rutinas de cuidado personal.

mano con protector solar

En el caso de los hombres, ese cambio puede estar significando algo más: el primer acercamiento a una categoría de productos de la que durante años permanecieron alejados.

“Estamos llamados a vivir más años con toda la evolución que ha habido en la parte médica, pero creo que más allá de vivir mucho, también se trata de vivir bien, de la calidad de vida y entonces creo que queremos construir sobre eso”, dijo Carlos Sánchez.

bgpa