¿Te quemaste con el sol en la playa? Dermatóloga explica qué hacer para aliviar el ardor

Regresas de la playa y unas horas después empieza el problema: la piel está roja, arde al tocarla, duele con el roce de la ropa y, en algunos casos, días más tarde comienza a descarapelarse. Aunque puede parecer una consecuencia habitual de pasar demasiado tiempo bajo el Sol, una quemadura solar es una lesión de la piel y requiere cuidados durante los días siguientes.

La dermatóloga Daniela Bañuelos explica que uno de los primeros errores es pensar que el enrojecimiento intenso o la descamación forman parte de un bronceado normal. En realidad, son señales de que hubo una exposición solar excesiva.

“Cuando uno va a la playa y se descarapela es que te quemaste, no fue un bronceado ni paulatino ni seguro. Entonces esa exfoliación, o sea, el eritema inmediato cuando estás en la playa y ya estás rojo, error, o cuando regresas de la playa y te empiezas a descarapelar, pues también es otro dato en donde podemos ver que sí, desgraciadamente se nos pasó el sol”.

Las quemaduras solares pueden provocar un daño irreparable en la piel Pexels

La especialista advierte además que el daño producido por el Sol es acumulativo. Es decir, las quemaduras ocurridas durante unas vacaciones no desaparecen simplemente porque la piel vuelva a verse normal unas semanas después. Con el paso de los años, las distintas exposiciones se van sumando y pueden relacionarse con lesiones premalignas, malignas y cáncer de piel.

¿Qué hacer si ya te quemaste con el Sol?

Si el daño ya ocurrió y aparecen ardor, dolor, enrojecimiento o descamación, el objetivo inmediato debe ser disminuir las molestias, mantener la piel hidratada y evitar una nueva exposición solar mientras se recupera.

Bañuelos señala que el dolor puede manejarse como el de otras quemaduras. Entre las opciones que menciona están analgésicos como paracetamol o ibuprofeno, siempre considerando los medicamentos que cada persona acostumbre utilizar y pueda tomar.

Uno de los cuidados más importantes durante los siguientes días será la hidratación de la piel.

“Vamos a mantener la piel súper, súper, súper, mega, ultra hidratada con alguna loción hidratante buena. En este periodo de rojez y de descamación hay que ponernos crema unas cinco o seis veces al día en la parte que se quemó. El mantener la zona súper hidratada va a mejorar el dolor y el analgésico que tomemos por boca”.

La quemadura solar Canva

De acuerdo con la dermatóloga, la crema o loción hidratante puede aplicarse varias veces durante el día sobre la zona afectada mientras persistan el enrojecimiento y la descamación.

También es fundamental no volver a exponer directamente al Sol la piel quemada hasta que se haya recuperado. Intentar “emparejar el bronceado” o regresar inmediatamente a tomar el Sol puede agravar la lesión.

Evita el agua muy caliente, saunas y temazcales

Tras una quemadura solar, probablemente lo último que necesita la piel es más calor.

La especialista recomienda evitar temporalmente duchas con agua demasiado caliente, saunas, baños de vapor o temazcales, ya que las altas temperaturas pueden hacer que la zona vuelva a enrojecerse y aumente la sensación de ardor.

“Evitar, por supuesto, el sol directo de nuevo en esa zona por un buen rato hasta que exista una recuperación completa de la piel. Y algo muy caliente, bañarnos con agua muy caliente en esa zona, meternos a un sauna, un vapor, un temazcal, pues no, porque podría volver a enrojecer o arder la zona”.

En otras palabras, después de una quemadura no se trata únicamente de encontrar algo que “quite lo rojo”, sino de darle tiempo a la barrera de la piel para recuperarse y evitar factores que continúen irritándola.

La quemadura solar podría provocar daños irreparables en tu piel Especial

¿Y si comienzas a descarapelarte?

La descamación puede aparecer días después de haber sufrido una exposición excesiva. Aunque algunas personas la relacionan con el proceso habitual de broncearse, Bañuelos insiste en que es una señal de que sí existió una quemadura.

Además de la descamación, después de unas vacaciones con mucha exposición solar pueden aparecer cambios en la pigmentación. La dermatóloga menciona, por ejemplo, pecas o manchas oscuras y pequeñas manchas blancas. También pueden surgir manchas después del contacto con sustancias que posteriormente reciben radiación solar, fenómeno asociado con fotosensibilización.

Por ello, incluso cuando el dolor y el enrojecimiento desaparezcan, conviene observar los cambios que permanezcan en la piel después de las vacaciones.

¿Cuándo una quemadura solar necesita atención médica?

No todas las quemaduras solares tienen la misma intensidad. Una piel ligeramente enrojecida y sensible no es lo mismo que una zona con dolor intenso o formación de ampollas.

Para la especialista en piel existen dos señales particularmente importantes que justifican acudir con un profesional de la salud: un dolor muy intenso o incapacitante y la aparición de ampollas.

“Cuando el dolor sea muy, muy importante, incapacitante y físicamente cuando veamos ampollas. Al ver ampollas, pues ya estamos hablando de un grado de quemadura importante”.

La presencia de ampollas indica una lesión más profunda que una quemadura limitada al enrojecimiento superficial y no debería tratarse simplemente como una molestia más de las vacaciones.