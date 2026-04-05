Seis muertos, uno grave y dos afectados por sueros vitaminados en Hermosillo

Autoridades sanitarias y de procuración de justicia en el estado de Sonora han confirmado un total de nueve casos de personas afectadas por la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados”, de los cuales seis han fallecido, uno permanece hospitalizado en estado grave y dos más han sido dados de alta.

El caso ha encendido las alertas sobre posibles malas prácticas médicas en tratamientos alternativos y ha derivado en una investigación coordinada entre instituciones federales y estatales.

Los pacientes fueron atendidos en la clínica Medicina Regenerativa Celular, propiedad del homeópata Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien ya ha sido ubicado por las autoridades y se encuentra bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizó un cateo en el establecimiento, ubicado en la colonia San Benito, donde se aseguraron expedientes clínicos, medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos, todos bajo resguardo oficial.

Las muestras fueron enviadas para análisis especializado a instancias federales, incluyendo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección General de Epidemiología.

Sueros vitaminados

El secretario de Salud estatal, José Luis Alomía, explicó que los llamados “sueros vitaminados” no correspondían a fórmulas estandarizadas, sino que eran preparados de manera individual por el propio médico tratante, con base en el diagnóstico de cada paciente.

Este elemento ha sido clave en la investigación, ya que podría implicar riesgos sanitarios asociados a la manipulación y composición de las sustancias administradas.

Entre las víctimas confirmadas se encuentran Zaid Alberto Castro Lagarda, Catalina Figueroa Casillas, Jesús Héctor Almeida Flores, Sebastián Almeida Cáñez y Dinora Ontiveros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha señalado que el caso se originó a partir de denuncias por la muerte de pacientes que previamente recibieron estos tratamientos, lo que abrió la línea de investigación por posible negligencia o mala práctica médica.

El secretario de Salud estatal, José Luis Alomía, explicó que los llamados “sueros vitaminados” no correspondían a fórmulas estandarizadas. Facebook

Análisis científicos en curso en CDMX

Las sustancias, medicamentos e insumos asegurados fueron trasladados a la Ciudad de México bajo cadena de custodia para su análisis en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio de referencia nacional.

De forma paralela, se realizan estudios histopatológicos a muestras de tejido de las personas fallecidas, con el objetivo de determinar el daño celular potencialmente provocado por la administración de los sueros.

Estos resultados serán determinantes para establecer responsabilidades y confirmar la causa de los decesos.

Empresa farmacéutica se deslinda del caso

La compañía Rubio Pharma y Asociados negó cualquier vínculo con los tratamientos investigados, luego de que versiones extraoficiales la señalaran como posible proveedora de los productos utilizados.

En un comunicado, la empresa aclaró que no comercializa “sueros vitaminados” y subrayó que la prescripción y aplicación de tratamientos corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud.

En primer término, expresamos nuestra profunda sensibilidad ante los hechos que han sido dados a conocer públicamente. Lamentamos sinceramente las situaciones que han afectado a las personas involucradas y manifestamos nuestra solidaridad con ellas, sus familias y su entorno en este momento”, señala.

Rubio Pharma participa en la cadena de suministro de productos. La prescripción médica, así como la aplicación de tratamientos, corresponden exclusivamente a profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones”, agrega.

Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

El caso ha generado preocupación en el ámbito médico y sanitario debido al uso de terapias no reguladas o insuficientemente supervisadas. Expertos advierten que la administración de sustancias intravenosas sin protocolos claros puede representar un riesgo grave para la salud.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existieron responsabilidades penales, mientras se espera el resultado de los análisis científicos que permitan esclarecer el origen de las complicaciones y fallecimientos.

asc