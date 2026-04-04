Aplicación intravenosa de “medicamentos homeopáticos” deja cuatro muertos en Hermosillo

La aplicación de tratamientos sin sustento científico al interior de una clínica privada en Hermosillo, Sonora, ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y una más hospitalizada en estado grave, en un caso que ha encendido alertas sobre la práctica irregular de la llamada medicina alternativa.

De acuerdo con los reportes disponibles, las víctimas habrían recibido “medicamentos homeopáticos” por vía intravenosa en la clínica del doctor Maximiliano Verduzco Soto, lo que derivó en complicaciones severas que terminaron por costarles la vida.

El caso ha generado confusión en redes sociales, donde inicialmente se señaló como posible causa el uso de “suero vitaminado”. Sin embargo, especialistas médicos han descartado que este tipo de soluciones autorizadas haya sido el detonante directo de los fallecimientos.

En cambio, apuntan a una mala práctica recurrente en algunos entornos de medicina homeopática, que consiste en inyectar sustancias diseñadas para consumo oral dentro de soluciones intravenosas, lo que representa un riesgo crítico para la salud.

Riesgo por contaminación del torrente sanguíneo

Expertos explican que al introducir productos no estériles o no diseñados para uso intravenoso en bolsas de suero, se puede provocar contaminación del torrente sanguíneo, lo que desencadena reacciones graves como shock anafiláctico, una respuesta extrema del sistema inmunológico que puede ser letal si no se atiende de inmediato.

Este tipo de procedimientos, subrayan, carece de respaldo científico y regulación sanitaria, lo que incrementa significativamente el riesgo para los pacientes.

¿Qué son los medicamentos homeopáticos?

Los llamados medicamentos homeopáticos son preparaciones elaboradas a partir de sustancias de origen natural o sintético, bajo los principios de la homeopatía, una práctica alternativa que no cuenta con evidencia científica sólida que respalde su eficacia clínica.

En México, estos productos suelen comercializarse sin los mismos estándares de regulación que los medicamentos convencionales, y en muchos casos no están sujetos a supervisión estricta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Además, su uso está generalmente indicado para administración oral, no intravenosa.

Uso indebido de sueros vitaminados

Por otro lado, los sueros vitaminados intravenosos sí cuentan con autorización sanitaria, pero su uso está estrictamente limitado al ámbito hospitalario y bajo indicaciones médicas específicas, como el tratamiento de pacientes con desnutrición o deficiencias nutricionales severas.

No obstante, en años recientes se ha extendido su uso fuera de estos contextos, promocionándose como soluciones para combatir la resaca, reducir el cansancio o “rejuvenecer”, prácticas que carecen de validación médica.

En el caso de Hermosillo, especialistas consideran que el problema pudo haberse originado en la mezcla de estos sueros con productos homeopáticos no regulados, lo que habría generado una solución contaminada y peligrosa.

Investigación y alerta sanitaria

El caso ha puesto bajo escrutinio a la clínica involucrada y ha reavivado el debate sobre la falta de regulación en prácticas médicas alternativas, así como la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria para evitar tragedias similares.

Autoridades de salud no han descartado la apertura de investigaciones formales para determinar responsabilidades, mientras especialistas insisten en que cualquier tratamiento intravenoso debe realizarse exclusivamente con productos aprobados y bajo estrictos protocolos médicos.

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