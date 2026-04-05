Cofepris indaga tras muertes por sueros en Sonora; investigan mala práctica médica

La Secretaría de Salud federal y autoridades del estado de Sonora iniciaron una investigación tras el fallecimiento de cinco personas que recibieron tratamientos de “sueros vitaminados” y sustancias homeopáticas en una clínica privada de Hermosillo.

Las víctimas, identificadas como Zaid Alberto Castro, de 22 años; Catalina Figueroa, de 38 años; Jesús Héctor Almeida y su hijo Sebastián Almeida, y Dinora Ontiveros, habrían sufrido complicaciones severas derivadas de aplicaciones intravenosas realizadas por el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto en la colonia San Benito.

Expertos señalan una posible mala práctica médica

Ante el cateo del establecimiento y el aseguramiento de muestras biológicas, expertos señalan una posible mala práctica médica consistente en inyectar sustancias no estériles en el torrente sanguíneo, un procedimiento que carece de respaldo científico y regulación sanitaria.

Actualmente, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio que permitirán determinar con precisión las causas de los fallecimientos y descartar o confirmar cualquier riesgo sanitario asociado”, dijo la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, informó que en la clínica donde las personas recibieron los sueros, era el propio médico tratante, quien cuenta con una certificación de las autoridades sanitarias, quien los elaboraba de manera individual, con base en el diagnóstico de cada paciente.

Sueros aplicados a fallecidos, distintos a las fórmulas estandarizadas

Precisó que no se trataba de fórmulas estandarizadas, sino de preparaciones distintas en cada caso.

El caso ha generado confusión en redes sociales, donde inicialmente se señaló como posible causa el uso de “suero vitaminado”. Sin embargo, especialistas médicos han descartado que este tipo de soluciones autorizadas haya sido el detonante directo de los fallecimientos.

En cambio, apuntan a una mala práctica recurrente en algunos entornos de medicina homeopática, que consiste en inyectar sustancias diseñadas para consumo oral dentro de soluciones intravenosas, lo que representa un riesgo crítico para la salud.

Expertos explican que al introducir productos no estériles o no diseñados para uso intravenoso en bolsas de suero, se puede provocar contaminación del torrente sanguíneo, lo que desencadena reacciones graves como shock anafiláctico, una respuesta extrema del sistema inmunológico que puede ser letal si no se atiende de inmediato.

Este tipo de procedimientos, subrayan, carece de respaldo científico y regulación sanitaria, lo que incrementa significativamente el riesgo para los pacientes.

*mcam