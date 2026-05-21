¿Puedo tomar alcohol si estoy lactando? Esto es lo que dicen los expertos sobre darle pecho al bebé. Si estás lactando, probablemente en algún momento te has preguntado si puedes tomar una copa de alcohol y después darle pecho a tu bebé.

Aunque muchas veces se dice que “una copa no hace daño”, la realidad es que especialistas advierten que no existe una cantidad completamente segura durante la lactancia.

Y es que aunque parezca algo inofensivo, el alcohol sí puede pasar a la leche materna y llegar al bebé, provocando distintos efectos en su organismo.

¿Puedo tomar alcohol si estoy dando pecho?

Aunque algunas personas consideran que una copa ocasional no representa un riesgo, expertos señalan que lo más recomendable es evitar el consumo de alcohol durante la lactancia. De acuerdo con el psicólogo y psicoterapeuta Esteban Nolla:

"No hay cantidad de alcohol, tipo de bebida o período gestacional en qué el alcohol no sea inofensivo para el desarrollo del bebé", señala.

Incluso de acuerdo con Mayo Clinic, hasta el momento no existe una cantidad de alcohol segura que se pueda beber mientras se amamanta.

Algo que resalta es que es mejor evitar el consumo por pequeño que parezca, pero lo ideal es no consumir y optar por evitarlo.

¿Qué pasa si bebo alcohol dando lactancia?

Cuando una mamá consume alcohol, este puede pasar directamente a la leche materna y llegar al bebé mientras se alimenta.

De acuerdo con Jessica Paredes Durán, directora general de FISAC, esto incluso podría afectar la alimentación del menor.

“El alcohol que consumamos como mamás, si pasa a la leche materna y eso va a llegar a nuestro bebé provocando algunos problemas en la alimentación porque puede rechazar la leche por el sabor”, explica.

Aunque muchas veces no se piensa en las consecuencias inmediatas, el consumo de alcohol durante la lactancia puede generar distintas afectaciones.

¿Puedo tomar alcohol si estoy dando pecho? Foto: Canva

¿Qué pasa si tomo alcohol y le di pecho a mi bebé?

Es importante que los pienses dos veces, ya que especialistas advierten que el alcohol en la leche materna puede provocar efectos como:

Menor consumo de leche

Menor consumo de leche Sedación

Irritabilidad

Retraso psicomotor

Menor rendimiento cognitivo

Por ello, si tienes dudas sobre consumir alcohol mientras estás lactando, lo mejor es consultar previamente con tu médico para evitar riesgos innecesarios.

¿Puedo tomar alcohol si estoy dando pecho? Foto: Canva

Recuerda que durante esta etapa, cualquier decisión relacionada con tu alimentación también puede impactar en la salud y desarrollo de tu bebé.