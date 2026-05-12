Día Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica: ¿Por qué es difícil de diagnosticar?

En una rutina marcada por el estrés, la falta de descanso y jornadas cada vez más demandantes, sentir cansancio se ha vuelto algo común. Sin embargo, cuando el agotamiento permanece durante meses y afecta la capacidad para realizar actividades cotidianas, podría tratarse de un problema de salud más complejo.

El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), también conocido como encefalomielitis miálgica, es una enfermedad que durante años ha sido confundida con ansiedad, depresión, estrés o agotamiento físico. Aunque millones de personas viven con este padecimiento en el mundo, especialistas reconocen que continúa siendo uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar.

La enfermedad afecta distintos sistemas del cuerpo y puede limitar severamente la vida diaria de quienes la padecen. El principal problema es que no existe una prueba médica específica para confirmarla y muchos de sus síntomas son similares a los de otros trastornos.

¿Por qué el Síndrome de Fatiga Crónica es difícil de diagnosticar? Canva

¿Qué es el Síndrome de Fatiga Crónica y por qué suele confundirse con otras enfermedades?

Mayo Clinic explica que el Síndrome de Fatiga Crónica se caracteriza por un agotamiento intenso que dura al menos seis meses y que empeora después de realizar actividades físicas o mentales.

A diferencia del cansancio común, este padecimiento no mejora completamente con el descanso y puede afectar la memoria, la concentración y la capacidad para realizar tareas diarias.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolores musculares

Problemas de memoria

Dificultad para concentrarse

Mareos

Alteraciones del sueño

Sensibilidad a la luz o al ruido

Uno de los mayores desafíos para los especialistas es que estos síntomas también aparecen en enfermedades como fibromialgia, anemia, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Debido a ello, muchas personas pasan años sin obtener un diagnóstico correcto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce este padecimiento dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque todavía existen investigaciones en curso sobre sus causas exactas.

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Los síntomas que dificultan detectar la encefalomielitis miálgica

Uno de los aspectos más complejos del Síndrome de Fatiga Crónica es que la mayoría de sus síntomas no aparecen en estudios médicos convencionales. A simple vista, muchos pacientes parecen saludables, aunque experimenten agotamiento incapacitante.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los síntomas pueden variar de intensidad y aparecer o desaparecer con el tiempo, lo que complica aún más el diagnóstico clínico.

Entre los signos más comunes destacan:

Sueño no reparador

“Niebla mental”

Fatiga extrema

Dolores musculares

Mareos al permanecer de pie

Malestar después de realizar esfuerzos mínimos

Especialistas de Johns Hopkins Medicine explican que uno de los síntomas más característicos es el “malestar post esfuerzo”. Esto significa que una actividad cotidiana, como caminar, trabajar o incluso mantener una conversación prolongada, puede empeorar considerablemente el estado físico y mental del paciente.

El National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) considera este síntoma como una de las claves para diferenciar el SFC del agotamiento común o de algunos trastornos psicológicos.

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¿Por qué no existe una prueba definitiva para diagnosticar el Síndrome de Fatiga Crónica?

A diferencia de otras enfermedades, el Síndrome de Fatiga Crónica no puede confirmarse mediante un análisis de sangre, una radiografía o una resonancia magnética específica.

Mayo Clinic explica que los médicos deben descartar primero otros padecimientos antes de llegar al diagnóstico definitivo. Este proceso puede tardar meses e incluso años.

Actualmente, investigadores analizan factores relacionados con el sistema inmunológico, neurológico y metabólico. Los National Institutes of Health (NIH) han identificado alteraciones biológicas en pacientes con encefalomielitis miálgica, lo que refuerza la idea de que no se trata únicamente de un problema emocional o psicológico.

Estudios internacionales encontraron cambios en la respuesta inmunitaria y en la forma en que el cuerpo produce energía celular. Aunque todavía no existe una prueba definitiva, estos avances podrían ayudar a desarrollar métodos de diagnóstico más precisos en el futuro.

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Enfermedades con las que más se confunde el SFC

El agotamiento persistente y los problemas cognitivos provocan que muchas personas con Síndrome de Fatiga Crónica reciban diagnósticos erróneos relacionados con salud mental.

Mayo Clinic indica que la fibromialgia comparte varios síntomas con la encefalomielitis miálgica, incluidos dolor muscular, alteraciones del sueño y cansancio intenso.

Sin embargo, especialistas del NIH destacan que el “malestar post esfuerzo” suele ser una de las diferencias más importantes frente a depresión, estrés o agotamiento común.

En los últimos años, investigadores también han estudiado la relación entre covid prolongado y el desarrollo de síntomas similares al Síndrome de Fatiga Crónica. Diversos pacientes comenzaron a presentar agotamiento severo y problemas cognitivos después de infecciones virales, lo que abrió nuevas líneas de investigación médica.

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¿Cómo afecta el diagnóstico tardío del Síndrome de Fatiga Crónica a la calidad de vida?

El retraso en el diagnóstico puede afectar considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Muchas personas enfrentan dificultades laborales, académicas y sociales debido a la falta de reconocimiento médico de la enfermedad.

Los National Institutes of Health (NIH) señalan que algunos pacientes pueden permanecer confinados en casa o incluso en cama durante largos periodos debido al agotamiento extremo y la intolerancia al esfuerzo físico.

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Además del impacto físico, especialistas advierten que la falta de comprensión social puede provocar aislamiento y dificultades emocionales. Por ello, organizaciones internacionales de salud insisten en la necesidad de fortalecer la investigación científica y mejorar el conocimiento médico sobre esta enfermedad.

Aunque todavía no existe una cura definitiva, expertos coinciden en que un diagnóstico temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes viven con este padecimiento y facilitar un tratamiento adecuado para controlar los síntomas.