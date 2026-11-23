Los gemelos unidos representan una de las condiciones congénitas más complejas debido a las características anatómicas que presentan desde el nacimiento. Aunque son poco frecuentes, estos casos despiertan interés por la forma en que se desarrolla esta unión y los desafíos médicos que implica para la salud de ambos bebés.

También conocidos como siameses, nacen conectados por una o varias partes de su cuerpo. La unión puede involucrar tejidos, huesos u órganos internos, como el hígado, el corazón o estructuras del cerebro. Estas diferencias determinan las complicaciones que pueden enfrentar y las alternativas de tratamiento disponibles.

Pero ¿por qué ocurre esta condición durante el embarazo y qué necesitan evaluar los médicos antes de considerar una separación quirúrgica? La ciencia ofrece algunas explicaciones sobre su origen y los factores que determinan si una operación es viable.

¿Por qué nacen los gemelos unidos? Esto sucede durante el desarrollo del embrión

Los gemelos unidos se forman cuando un solo óvulo fecundado da origen a dos individuos, pero el proceso de separación embrionaria no se completa. De acuerdo con Mayo Clinic, se trata de gemelos monocigóticos, es decir, proceden del mismo embrión.

Una de las principales explicaciones científicas señala que la división ocurre de manera tardía, aproximadamente entre los días 13 y 15 después de la fecundación. Para ese momento, algunas estructuras embrionarias ya comenzaron a desarrollarse, por lo que la separación incompleta provoca que ambos bebés permanezcan conectados.

La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología (ISUOG) también reconoce esta teoría como una de las principales explicaciones sobre su origen. Sin embargo, existe otra hipótesis que plantea la posibilidad de que dos embriones separados se fusionen durante las primeras etapas del desarrollo.

Hasta ahora, no se conocen con certeza las causas de estos acontecimientos. Tampoco existe evidencia que permita atribuir esta condición a una acción de la madre durante el embarazo o a un factor específico que pueda prevenirse.

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¿Qué tipos de gemelos unidos existen y qué órganos pueden compartir?

Los gemelos unidos se clasifican según la región del cuerpo donde permanecen conectados. Esta característica permite identificar qué estructuras comparten y cuáles son las posibles complicaciones de salud.

Entre los principales tipos se encuentran:

Toracópagos: están unidos por el pecho. Pueden compartir el corazón, el hígado y parte del aparato digestivo

Onfalópagos: permanecen conectados por el abdomen, cerca del ombligo. Algunos comparten el hígado y estructuras del aparato gastrointestinal

Craneópagos: están unidos por el cráneo. Pueden compartir vasos sanguíneos y, en ciertos casos, tejido cerebral

Pigópagos: presentan una unión en la región del sacro y los glúteos. Pueden compartir estructuras del aparato digestivo inferior y del sistema urinario o reproductor

Isquiópagos: están unidos por la pelvis y pueden compartir intestinos, órganos urinarios y estructuras reproductivas

De acuerdo con Mayo Clinic y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cada pareja presenta características anatómicas particulares. Incluso cuando los bebés pertenecen al mismo tipo de unión, los órganos compartidos pueden variar.

Por ejemplo, compartir una parte del hígado no representa necesariamente el mismo riesgo que tener un solo corazón para ambos. Esta diferencia es fundamental cuando los especialistas valoran una posible separación.

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¿Cómo se detectan los gemelos unidos durante el embarazo?

El diagnóstico puede realizarse durante las primeras semanas de gestación mediante un ultrasonido. Mayo Clinic señala que esta condición puede identificarse desde las semanas 7 a 12 del embarazo, aunque los médicos necesitan estudios adicionales para conocer con mayor precisión la anatomía de los bebés.

Entre las herramientas que utilizan los especialistas se encuentran:

Ultrasonido especializado: permite observar la posición de los fetos e identificar la región donde están conectados

Ecocardiograma fetal: ayuda a evaluar la estructura y el funcionamiento del corazón de cada bebé, así como a detectar posibles conexiones cardíacas

Resonancia magnética fetal: proporciona imágenes más detalladas de las estructuras anatómicas y permite conocer qué órganos comparten

La ISUOG recomienda una vigilancia especializada durante el embarazo. Estos estudios ayudan a establecer un plan de atención para la madre y los bebés, además de determinar las condiciones del nacimiento.

Debido a la complejidad de estos embarazos, los especialistas suelen planificar una cesárea en un hospital con experiencia en medicina materno-fetal, neonatología y cirugía pediátrica. De esta manera, el equipo médico puede anticipar las necesidades de los recién nacidos y preparar la atención que requieren desde el nacimiento.

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¿Cuándo pueden separarse los gemelos unidos mediante una cirugía?

La separación quirúrgica es posible en algunos casos, pero no todos los gemelos unidos pueden someterse a este procedimiento. La decisión depende de los órganos que comparten, la ubicación de la conexión y las condiciones de salud de cada bebé.

Uno de los factores más importantes es el corazón. Cuando ambos comparten un solo órgano cardíaco con una estructura compleja, las posibilidades de separación suelen ser muy limitadas, porque cada bebé necesita mantener una circulación sanguínea independiente.

En cambio, algunas parejas unidas por el abdomen pueden tener mejores posibilidades cuando cuentan con corazones separados y comparten órganos que los cirujanos pueden dividir o reconstruir.

Mayo Clinic explica que, cuando la separación es viable, generalmente se realiza entre los seis y 12 meses después del nacimiento. Este periodo permite que los bebés crezcan y que los médicos preparen la intervención. Sin embargo, algunas complicaciones graves pueden hacer necesaria una operación de emergencia.

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¿Qué riesgos tiene la cirugía para separar a los gemelos siameses y cómo es su recuperación?

La separación de los gemelos unidos es una intervención de alta complejidad que implica riesgos importantes. Entre las posibles complicaciones se encuentran las hemorragias, las infecciones, las lesiones en órganos internos y los problemas respiratorios o circulatorios.

Uno de los principales desafíos consiste en dividir los tejidos y vasos sanguíneos compartidos sin comprometer las funciones vitales de ninguno de los bebés. Además, después de la operación puede ser necesario reconstruir estructuras como la pared abdominal, el tórax y la piel.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que el pronóstico depende de la anatomía de los gemelos, los órganos involucrados y la experiencia del equipo médico. Incluso cuando la separación se completa, los bebés pueden necesitar cuidados intensivos durante un periodo prolongado.

La recuperación también puede incluir rehabilitación física, apoyo nutricional y seguimiento por parte de diferentes especialistas. En algunos casos se requieren nuevas intervenciones para corregir o reconstruir las estructuras afectadas.

Por ello, la cirugía no garantiza que ambos bebés tengan una recuperación sin complicaciones. Los médicos deben valorar los beneficios y riesgos para cada uno antes de tomar una decisión.

El nacimiento de gemelos unidos es resultado de un proceso embrionario poco frecuente que todavía plantea interrogantes para la ciencia. Aunque los avances médicos han permitido realizar separaciones quirúrgicas exitosas, cada caso representa un desafío distinto para los especialistas.

El diagnóstico prenatal y la evaluación de un equipo multidisciplinario son fundamentales para conocer las alternativas de atención. En algunas circunstancias, una operación puede ofrecer mejores posibilidades de vida independiente; en otras, permanecer unidos puede representar la opción más segura para ambos bebés.