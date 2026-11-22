Para 30 chicas y chicos con síndrome de Down, de escasos recursos, que cumplieron sus 15 años, este domingo vieron cómo se materializó el sueño de tener una fiesta, bailar el vals con sus mamás y papás; además de convivir con artistas y conductores que ven en la televisión.

La fundación Que Suene México organizó por cuarta ocasión la “Fiesta de XV años, 30 historias, 30 sueños: una celebración de inclusión para jóvenes con síndrome de Down”, en las instalaciones del Lienzo Charro de Constituyentes.

“Este evento tiene atrás a cada padrino de las niñas y de los niños, que los apoyan mucho, les compran su outfit, su traje, se los llevan a comer ese día cuando van a hacer las comprar y, continuamente, ya están en contacto con ellos.

“Que justamente son los que acompañan este gran día, como padrinos, a nuestros festejados”, explicó Ernesto Zumaya de la Fuente, presidente de Que Suene México.

A las 8:00 horas del domingo, se habilitó un salón del Lienzo Charro para que las festejadas, principalmente, llegaran para su sesión de peinado y maquillaje, previo a la misa programada para el mediodía.

Ellos llegaron ya listos, con sus trajes, unos con y otros sin corbata, pero dispuestos a la celebración que encabezó el padre Ricardo Vargas, de la Universidad Pontificia.

“Cada uno de ustedes nos enseña lo que es el amor de Dios, de verdad ustedes son el amor de Dios en la tierra, ustedes con su corazón son el amor de Dios en la tierra y ustedes nos enseñan a amar a los demás, ustedes nos enseñan a descubrir qué es lo verdaderamente importante y valioso en la vida.

“En una época en la que hay tantas distracciones y tantas preocupaciones por lo superfluo, ustedes nos ayudan a descubrir lo que realmente vale”, dijo el padre Vargas, al inicio de su homilía.

En apoyo a Que Suene México, están el Instituto Nacional de Pediatría, de la Secretaría de Salud (SSa); los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP); así como una larga lista empresarios, empresas; así como personalidades de televisión que se suman a la causa.

“Estos artistas dan su tiempo de corazón, dan su amor, bailan con ellos, les encanta convivir con los pequeños y a los niños les encanta estar con los artistas.

“Lo que queremos es incluir a estos pequeños con síndrome de Down, a que también pueden tener una fiesta, también pueden estar muy contentos este día y que todo lo que estamos haciendo es por ellos”, expresó Zumaya.

Luego de la misa por los XV años de las y los adolescentes festejados, pasaron al salón donde con “Tiempo de Vals”, bailaron con sus mamás, papás, madrinas y padrinos.

“Estoy feliz de compartir con Santi, de bailar con él, de acompañarlo en esta celebración a él y a 30 niños que hoy están celebrando sus 15 años”, comentó la conductora de TV Claudia Lizaldi.