Los antigripales pueden ayudar a disminuir las molestias de una infección respiratoria, desde el escurrimiento nasal hasta el dolor de cabeza y la fiebre; sin embargo, aunque estos medicamentos se venden sin receta médica, sus ingredientes no funcionan de la misma manera y tampoco son necesarios para todas las personas que presentan síntomas de una gripa.

Durante la temporada invernal, las infecciones respiratorias aumentan y con ellas el consumo de medicamentos destinados a aliviar sus síntomas. Algunas formulaciones contienen analgésicos, antihistamínicos y descongestionantes, mientras que otras incluyen sustancias para controlar la tos o provocar somnolencia durante la noche.

Tania Stephenson, gerente médica del área de consumo de Bayer, explicó en entrevista con Excélsior que estos medicamentos forman parte de las alternativas para el manejo de síntomas leves; sin embargo, su utilización debe considerar las molestias de cada paciente, las sustancias que contienen y las enfermedades que pudiera tener.

¿Cómo funcionan los antigripales y qué hacen en el organismo?

Los antigripales son medicamentos diseñados para controlar síntomas asociados con infecciones respiratorias, particularmente el resfriado común, causado principalmente por virus como los rinovirus. Aunque pueden disminuir las molestias, no eliminan directamente al microorganismo responsable de la enfermedad.

"Los antigripales son medicamentos que nos ayudan a tratar los síntomas de las infecciones respiratorias", explicó Stephenson, quien señaló que muchas de estas infecciones son autolimitadas, es decir, el sistema inmunitario consigue controlarlas sin necesidad de utilizar un tratamiento antiviral específico.

En una infección viral, las células del sistema inmunitario reconocen al agente infeccioso y generan una respuesta para combatirlo. Parte de esta reacción contribuye a la aparición de fiebre, inflamación, secreciones nasales y malestar general, aunque los síntomas también dependen del daño y la actividad del virus en los tejidos.

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Los antigripales actúan sobre diferentes procesos relacionados con estas molestias, por ejemplo, algunos disminuyen la temperatura corporal cuando existe fiebre, otros reducen las secreciones nasales y ciertas sustancias pueden ayudar a aliviar temporalmente la congestión que dificulta respirar por la nariz.

¿Qué ingredientes tienen los antigripales y para qué sirve cada uno?

La composición de los antigripales cambia según la presentación, pues no todos contienen las mismas sustancias ni están diseñados para tratar todos los síntomas. Algunas formulaciones combinan dos o más principios activos, mientras que otras se concentran en una molestia específica.

"La gran mayoría tienen un analgésico, tienen un antihistamínico. El analgésico te ayuda para la fiebre, para los dolores; el antihistamínico te ayuda para el escurrimiento nasal y los estornudos", explicó la especialista durante la entrevista.

Entre los ingredientes utilizados se encuentra el paracetamol, también conocido como acetaminofén, que actúa principalmente en el sistema nervioso central para reducir el dolor y la fiebre. Puede aliviar el dolor de cabeza, las molestias musculares y el malestar que acompaña algunas infecciones, pero no elimina los virus ni necesariamente reduce la duración de la enfermedad.

Los antihistamínicos, como la clorfenamina y la difenhidramina, bloquean los efectos de la histamina sobre determinados receptores del organismo. Aunque se utilizan principalmente para tratar síntomas alérgicos, algunos antihistamínicos de primera generación, combinados con otros medicamentos, pueden proporcionar alivio limitado del escurrimiento nasal y los estornudos asociados al resfriado.

También existen los descongestionantes, como la pseudoefedrina, que provocan la contracción de ciertos vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Este efecto puede disminuir temporalmente la inflamación de los tejidos y facilitar el paso del aire, aunque su mecanismo de acción también puede producir efectos sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

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Pero, ojo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) concluyó que la evidencia disponible no respalda la eficacia de la fenilefrina administrada por vía oral para aliviar la congestión nasal, por lo que propuso retirarla de la categoría de descongestionantes de venta libre reconocidos como eficaces.

Algunas presentaciones incluyen además dextrometorfano, una sustancia que actúa sobre el reflejo de la tos en el sistema nervioso central. Su función es disminuir temporalmente la necesidad de toser, aunque no resuelve la causa de la infección y no resulta apropiado para todos los tipos de tos.

¿Por qué existen antigripales para el día y para la noche?

Una de las principales diferencias entre las formulaciones diurnas y nocturnas es la presencia de ingredientes que producen somnolencia. Algunos antihistamínicos atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan sobre receptores del cerebro involucrados en el mantenimiento del estado de alerta.

"Los antihistamínicos de primera generación, sobre todo la doxilamina y la difenidramina, dan sueño", explicó Stephenson, quien señaló que algunas formulaciones nocturnas aprovechan este efecto para facilitar el descanso mientras disminuyen determinadas molestias respiratorias.

Sin embargo, la somnolencia no significa que estos medicamentos mejoren directamente la recuperación de la infección. Además, pueden provocar mareos, sequedad de boca y disminución de los reflejos, por lo que deben evitarse actividades como conducir vehículos o manejar maquinaria después de consumirlos.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos advierten que el alcohol puede intensificar la somnolencia provocada por la doxilamina. También recomiendan precaución en personas mayores y pacientes con determinadas enfermedades, entre ellas glaucoma o problemas para orinar.

¿Qué precauciones debes tener antes de tomar un antigripal?

Uno de los principales riesgos de los antigripales combinados es consumir sin saberlo dos medicamentos que contienen el mismo principio activo. Esto puede suceder cuando una persona toma un producto para la gripa y, posteriormente, utiliza otro analgésico para controlar el dolor de cabeza o la fiebre.

La FDA advierte que el paracetamol está presente en numerosos medicamentos de venta libre y que consumir simultáneamente varios productos que lo contienen puede provocar una sobredosis. En cantidades excesivas, esta sustancia puede ocasionar lesiones graves en el hígado, incluso insuficiencia hepática.

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La precaución también debe extenderse a los descongestionantes. Las personas con hipertensión, enfermedades cardíacas, glaucoma, diabetes o trastornos tiroideos deben consultar con un profesional de salud antes de utilizar productos con pseudoefedrina, debido a sus posibles efectos sobre el organismo.

"Si tú tomas un medicamento que no sirve, que no te está haciendo nada, lo único que estás haciendo es exponerte a un riesgo de que te dé un evento adverso cuando no te está dando ningún beneficio", advirtió Stephenson al referirse a la importancia de seleccionar adecuadamente los tratamientos.

En el caso de los niños, la utilización de antigripales requiere precauciones adicionales. La FDA desaconseja estos medicamentos en menores de dos años por sus posibles efectos adversos graves, mientras que diversas presentaciones comerciales indican que no deben utilizarse en menores de cuatro años. Para niños de cuatro a seis años se recomienda orientación médica antes de administrarlos.

¿Los antigripales también pueden combatir los virus?

Aunque algunos medicamentos comercializados para la gripa contienen sustancias antivirales, esto no significa que puedan eliminar cualquier infección respiratoria. Su eficacia depende del microorganismo responsable y de si este conserva sensibilidad al principio activo utilizado.

La especialista mencionó el caso de la amantadina, un medicamento que anteriormente se utilizaba contra la influenza tipo A, pero que perdió utilidad clínica debido a la resistencia desarrollada por los virus circulantes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que la amantadina y la rimantadina ya no se recomiendan para tratar la influenza estacional debido a la resistencia generalizada. Además, estos medicamentos no actúan contra los rinovirus responsables de numerosos resfriados comunes.

Esto no significa que todos los antivirales carezcan de utilidad. Existen tratamientos específicos, como el oseltamivir para la influenza, que pueden disminuir la duración de la enfermedad y el riesgo de complicaciones en determinados pacientes, especialmente cuando se administran oportunamente.

¿Cuándo acudir al médico si los síntomas no desaparecen?

La mayoría de los resfriados comunes mejora por sí sola mediante la respuesta del sistema inmunitario. Durante este periodo, el descanso, la hidratación y algunas medidas para aliviar las molestias pueden favorecer el bienestar del paciente mientras la infección sigue su evolución.

Stephenson explicó que existen signos que requieren una valoración médica, especialmente cuando aparecen dificultades respiratorias, dolor intenso en el pecho o fiebre elevada y persistente. También recomendó prestar atención a los pacientes que inicialmente mejoran, pero después presentan un nuevo deterioro.

Los CDC recomiendan buscar atención médica cuando la fiebre persiste durante más de cuatro días, los síntomas duran más de diez días sin mejorar o reaparecen después de una mejoría inicial. La dificultad importante para respirar y el dolor intenso en el pecho requieren atención urgente.