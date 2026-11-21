Responder con precisión si el frío hace que te resfríes exige separar las creencias populares de la evidencia médica acumulada durante décadas. Aunque salir sin chamarra, pisar el suelo descalzo o dormir con el cabello húmedo suelen señalarse como los culpables directos de los estornudos invernales, la ciencia demuestra que las bajas temperaturas por sí solas no generan infecciones respiratorias.

De acuerdo con especialistas médicos de Mayo Clinic, Cleveland Clinic, el Centro Médico de la Universidad de Rochester (URMC) y University of Utah Health, los resfriados y la gripe son provocados exclusivamente por virus —principalmente rinovirus, coronavirus estacionales e influenza— y no por el descenso en el termómetro.

¿El frío hace que te resfríes? La verdad sobre la temperatura y las enfermedades Canva

¿Por qué nos enfermamos más cuando hace frío?

Los contagios aumentan en otoño e invierno porque las bajas temperaturas favorecen la supervivencia de los virus en el ambiente y modifican tanto las defensas nasales como los hábitos sociales. Al bajar el termómetro, las personas permanecen más tiempo en espacios cerrados y poco ventilados, facilitando la transmisión aérea.

Además, el aire frío y seco del invierno cumple un papel clave en la vulnerabilidad del organismo:

Resequedad de las mucosas: La baja humedad ambiental y el uso de calefacción resecan las membranas de la nariz y la garganta, debilitando la primera barrera física encargada de atrapar y expulsar patógenos.

La baja humedad ambiental y el uso de calefacción resecan las membranas de la nariz y la garganta, debilitando la primera barrera física encargada de atrapar y expulsar patógenos. Menor respuesta inmunitaria nasal: Investigaciones médicas señalan que el enfriamiento de las fosas nasales reduce temporalmente la actividad de las células inmunitarias locales encargadas de frenar la replicación viral al primer contacto.

Mayor estabilidad de los virus: Diversos virus respiratorios conservan su capa protectora durante más tiempo en ambientes fríos y secos, lo que prolonga su capacidad de contagio en superficies y gotículas suspendidas en el aire.

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¿Salir sin abrigo o con el cabello mojado causa gripe?

No, exponer el cuerpo al aire frío o salir con el pelo húmedo no produce un resfriado ni contagia el virus de la gripe si no existe contacto previo con un agente infeccioso. La sensación de escalofríos o secreción nasal tras estar a la intemperie responde a un mecanismo reflejo del organismo para calentar y humidificar el aire inhalado.

Sin embargo, sufrir un enfriamiento extremo o hipotermia leve sí genera estrés fisiológico en el cuerpo, obligándolo a gastar energía extra para regular su temperatura interna y volviéndolo ligeramente más susceptible en caso de que un virus ya estuviera incubándose en las vías respiratorias.

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¿Cómo prevenir realmente los resfriados en temporada de frío?

Dado que el enemigo real son los virus y no el clima, las medidas más efectivas para mantenerse sano durante el invierno se enfocan en cortar las cadenas de contagio y fortalecer las barreras naturales del cuerpo:

Higiene constante de manos : Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar gel hidroalcohólico tras tocar superficies compartidas en el transporte u oficina.

: Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar gel hidroalcohólico tras tocar superficies compartidas en el transporte u oficina. Ventilación cruzada: Abrir puertas y ventanas unos minutos al día, incluso en jornadas frías, para renovar el aire interior y dispersar partículas virales acumuladas.

Abrir puertas y ventanas unos minutos al día, incluso en jornadas frías, para renovar el aire interior y dispersar partículas virales acumuladas. Hidratación y humedad ambiental : Beber suficiente agua durante el día y considerar el uso de humidificadores en habitaciones muy secas para mantener saludables las vías respiratorias.

: Beber suficiente agua durante el día y considerar el uso de humidificadores en habitaciones muy secas para mantener saludables las vías respiratorias. Vacunación y descanso: Mantener al día las vacunas estacionales (como influenza y COVID-19), dormir entre siete y ocho horas diarias y llevar una alimentación rica en vitaminas y minerales.

Comprender que los virus —y no el termómetro— son los verdaderos responsables del resfriado permite enfocar nuestros cuidados en hábitos que realmente funcionan.

Abrigarse sigue siendo indispensable para conservar el confort térmico y evitar el desgaste físico, pero combinarlo con ventilación, higiene de manos y buena hidratación es la fórmula definitiva para atravesar los meses más fríos con salud y energía.