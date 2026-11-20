El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León informó este 20 de noviembre de 2026 que modificará su formato de autorización de autopsia clínica en todo el país, luego de las inquietudes surgidas tras el fallecimiento de una paciente identificada como Sofía. A través de un posicionamiento oficial, la dependencia lamentó profundamente el deceso y confirmó que mantiene una colaboración activa con las autoridades encargadas de la investigación del caso, además de brindar acompañamiento continuo a los deudos.

Durante la presente semana, un equipo de nivel central del instituto sostuvo una reunión con los familiares para atender sus inquietudes. Al respecto, el organismo detalló: "Seguimos en pláticas para entender sus necesidades y apoyarles a hacerles frente". Con el objetivo de disipar la angustia generada por el procedimiento médico, la institución explicó que, cuando una familia autoriza una autopsia clínica, los especialistas estudian los órganos para determinar con precisión la causa del deceso, aclarando que estas piezas anatómicas no se desechan, sino que se conservan debidamente identificadas en el Servicio de Patología y quedan a total disposición de los familiares.

Sobre la situación particular, el posicionamiento subrayó de manera categórica que "sus órganos están resguardados en el hospital". Asimismo, la delegación estatal descartó cualquier extracción o intervención ocular al precisar que "no se le retiraron las córneas ni se le realizó ningún procedimiento en los ojos".

Finalmente, el instituto reconoció que la orientación brindada inicialmente a los allegados sobre el protocolo resultó insuficiente para otorgarles plena certeza jurídica y médica. Por este motivo, el organismo anunció una reforma administrativa de alcance nacional para que el documento de autorización explique detalladamente por escrito en qué consiste la intervención, cuál es el destino de los órganos y cuáles son los derechos que asisten a las familias durante todo el proceso.