Ver a los bebés, en especial los recién nacidos con la piel ligeramente amarilla puede generar inquietud inmediata. La imagen rompe con la expectativa de un tono rosado saludable y despierta dudas sobre posibles problemas de salud.

Sin embargo, este cambio de color tiene una explicación médica clara y, en la mayoría de los casos, forma parte del proceso de adaptación del bebé a su nueva vida fuera del útero.

¿Por qué los bebés nacen amarillos? La razón médica detrás de la ictericia Canva

¿Por qué los bebés nacen amarillos? La explicación médica

La coloración amarillenta en los recién nacidos se conoce como ictericia neonatal. No se trata de una enfermedad en sí misma, sino de una respuesta del organismo durante los primeros días de vida.

Antes del nacimiento, el cuerpo de la madre se encarga de eliminar una sustancia llamada bilirrubina a través de la placenta. Tras el parto, el bebé debe asumir esta función por cuenta propia. Su hígado todavía no está completamente desarrollado, por lo que el proceso ocurre de manera más lenta.

Esta situación provoca que la bilirrubina se acumule temporalmente en la sangre, lo que da lugar al tono amarillo en la piel y en la parte blanca de los ojos. De acuerdo con Mayo Clinic, este fenómeno suele aparecer entre el segundo y tercer día de vida y desaparece sin complicaciones en la mayoría de los casos.

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¿Qué es la ictericia en recién nacidos y por qué aparece?

La ictericia es una condición frecuente en los primeros días de vida. Se caracteriza por la coloración amarilla de la piel y los ojos debido a niveles elevados de bilirrubina.

Organismos como la American Academy of Pediatrics, a través de su plataforma HealthyChildren, señalan que esta condición puede presentarse en una gran proporción de recién nacidos sanos.

Para entenderla mejor, es útil considerar tres factores principales:

Los bebés producen más bilirrubina que los adultos

Su hígado aún no la procesa con eficiencia

El organismo tarda algunos días en eliminarla por completo

Además, existen condiciones que pueden favorecer su aparición, como el nacimiento prematuro o ciertas características de la lactancia. Según MedlinePlus, estos factores influyen en la velocidad con la que el cuerpo logra eliminar esta sustancia.

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La bilirrubina: la sustancia que provoca el color amarillo en los bebés

La bilirrubina es un pigmento amarillo que el cuerpo genera de manera natural al renovar los glóbulos rojos. En adultos y niños mayores, el hígado la procesa y la elimina a través del intestino sin dificultad.

En los recién nacidos, este sistema aún se encuentra en desarrollo. Por esta razón, la bilirrubina permanece más tiempo en el organismo y se deposita en la piel, lo que produce la coloración amarillenta.

De acuerdo con Stanford Children's Health, este proceso forma parte de la adaptación del bebé al entorno fuera del útero. Conforme pasan los días, el hígado madura y mejora su capacidad para eliminar la sustancia.

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¿Es normal que un bebé se vea amarillo al nacer o es peligroso?

En la mayoría de los casos, la ictericia es leve y no representa un riesgo. Suele desaparecer por sí sola en un periodo de dos a tres semanas, sin necesidad de tratamiento.

No obstante, cuando los niveles de bilirrubina aumentan de forma considerable, la situación puede requerir atención médica. La American Liver Foundation advierte que niveles muy altos pueden afectar el sistema nervioso si no se atienden a tiempo.

Por esta razón, los especialistas revisan a los recién nacidos durante sus primeros días de vida. Esta vigilancia permite detectar cualquier cambio y actuar de forma oportuna.

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¿Cuándo preocuparse por la ictericia en bebés?

Aunque la ictericia suele ser parte del desarrollo normal, existen señales que indican la necesidad de acudir con un profesional de la salud:

El color amarillo se intensifica o se extiende a todo el cuerpo

Aparece durante las primeras 24 horas de vida

El bebé tiene dificultad para alimentarse

Presenta somnolencia excesiva o poca respuesta

La coloración persiste por más de dos semanas

Según MedlinePlus, estos signos pueden estar relacionados con niveles elevados de bilirrubina que requieren tratamiento.

Cuando es necesario, el tratamiento más común es la fototerapia. Este procedimiento utiliza luz especial que ayuda al organismo del bebé a transformar la bilirrubina en una sustancia que puede eliminar con mayor facilidad.

La coloración amarilla en los recién nacidos es un fenómeno frecuente que responde a la inmadurez del hígado y a los cambios que experimenta el organismo tras el nacimiento.

En la mayoría de los casos, se trata de un proceso temporal que se resuelve sin complicaciones. Sin embargo, la observación médica durante los primeros días resulta clave para identificar oportunamente los casos que requieren atención y asegurar el bienestar del bebé.