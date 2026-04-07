Inteligencia artificial, la 'nueva arma' para combatir el cáncer de mama

¡No sólo ChatGPT ni Gemini! El uso de la inteligencia artificial también llega a la medicina, y antes de satanizarla, este tipo de tecnologías permite reducir las brechas de acceso a servicios de salud en México, particularmente en enfermedades de alta incidencia como el cáncer de mama.

De acuerdo con cifras del sector salud, en el país se registran alrededor de 31 mil nuevos casos de cáncer de mama cada año, una de las principales causas de mortalidad en mujeres, lo que ha colocado el diagnóstico oportuno como una prioridad sanitaria.

Inteligencia artificial en el sistema de salud

Uno de los ejes principales de la propuesta es la incorporación de tecnologías digitales en distintas etapas de la atención médica. El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, señaló que el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial ya forma parte de la transformación del sistema público.

El secretario de Salud explicó que estas tecnologías permiten analizar imágenes médicas con mayor precisión, facilitando la detección temprana de enfermedades.

“La IA tiene gran utilidad en imágenes radiológicas, incluso para identificar con mayor certeza cambios asociados a padecimientos”, indicó.

Las autoridades sanitarias identificaron cuatro áreas clave donde la implementación tecnológica tendría impacto directo:

Diagnóstico clínico: uso de algoritmos en estudios radiológicos y análisis de biopsias digitalizadas.

uso de algoritmos en estudios radiológicos y análisis de biopsias digitalizadas. Telemedicina: consultas y evaluaciones especializadas a distancia, especialmente en comunidades rurales.

consultas y evaluaciones especializadas a distancia, especialmente en comunidades rurales. Distribución de medicamentos: optimización logística mediante análisis de datos.

optimización logística mediante análisis de datos. Investigación clínica: aceleración de procesos científicos y desarrollo de tratamientos.

Estas medidas buscan responder a la falta de infraestructura médica en regiones alejadas, donde el acceso a especialistas continúa siendo limitado.

Cáncer de mama, el desafío estructural

El cáncer de mama se mantiene como uno de los principales focos de atención dentro de la estrategia planteada. Especialistas señalaron que, además de su alta incidencia, el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los factores que inciden en la mortalidad.

En este contexto, la integración de inteligencia artificial permitiría detectar anomalías en etapas tempranas, lo que a su vez podría reducir la necesidad de tratamientos más invasivos. La digitalización de estudios médicos también facilitaría la evaluación remota por parte de especialistas, reduciendo tiempos de espera y costos asociados.

El enfoque no se limita al tratamiento, sino también a la prevención y seguimiento, áreas donde el uso de datos y herramientas tecnológicas podría ampliar la cobertura del sistema público.

Buscan coordinación para garantizar acceso a innovación médica

Representantes de la industria farmacéutica destacaron la necesidad de coordinación entre distintos actores para garantizar el acceso a la innovación médica.

El doctor Ramsés Hernández, representante de AstraZeneca México, subrayó la importancia de integrar esfuerzos entre gobierno, academia, sociedad civil e iniciativa privada, además que el objetivo es que los avances científicos no se concentren únicamente en sectores con mayor poder adquisitivo, sino que puedan implementarse de manera equitativa en todo el país.

El modelo planteado se alinea con la visión de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que promueve sistemas de salud más equitativos y sostenibles mediante el uso de tecnología y cooperación global.

La estrategia también contempla el uso eficiente de recursos públicos. De acuerdo con especialistas, la detección temprana de enfermedades no solo mejora las probabilidades de atención, sino que también reduce los costos asociados a tratamientos avanzados.