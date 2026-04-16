¡De inyecciones a pastillas! El tratamiento que podría cambiar el angioedema hereditario en México

Tu piel se tensa hasta sentirse a punto de romperse. Debajo, un dolor sordo y pulsátil se mezcla con una quemazón que no cede. En cuestión de horas, la inflamación desfigura una parte de tu cuerpo y el espejo te devuelve la imagen de un extraño. Estos síntomas, tan aterradores como invisibles para el resto, definen el día a día de quienes viven con angioedema hereditario (AEH), una de las miles de enfermedades raras que desafían a la medicina en México.

El angioedema hereditario es una enfermedad autosómica dominante causada por la deficiencia o disfunción de la proteína inhibidora de C1 que provoca una activación descontrolada del sistema calicreína-cinina… espera, espera, para que entendamos mejor imagina que el cuerpo tiene un sistema de tuberías (tus vasos sanguíneos) y un panel de control que regula la presión y el flujo.

El angioedema hereditario es básicamente un error de fábrica en los planos de construcción de tu cuerpo. El botón de 'C1-inhibidor', que funciona como el freno de emergencia, viene defectuoso de origen. Como es una falla de tipo "dominante", si heredas ese panel con el botón roto, tu sistema simplemente no sabe cómo apagar las alarmas de inflamación. Es como tener una válvula de seguridad que, ante cualquier chispa o estrés, se queda abierta de par en par sin que nadie pueda presionar el botón de stop.

Cuando ese botón de frenado falla, se libera un mensajero químico llamado bradicinina, que corre por el sistema dándole una orden desastrosa a tus tuberías (los vasos sanguíneos): "vuélvanse porosas". En ese momento, tus mangueras biológicas empiezan a "sudar" y a filtrar líquido hacia afuera, inundando los tejidos circundantes como si el agua se filtrara detrás del tablarroca de una habitación.

Como resultado, el cuerpo produce crisis con procesos inflamatorios en diferentes partes del cuerpo, en especial en la piel, las vías respiratorias superiores y el aparato gastrointestinal que, de no tratarse a tiempo, pueden complicarse, por ejemplo, con un paro cardiorrespiratorio, obstrucción intestinal u otras secuelas que disminuyen significativamente la calidad de vida de los pacientes que la padecen.

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¿Y los tratamientos de esta enfermedad?

Para tratar esta enfermedad existen al menos dos grupos de medicamentos: El primer grupo son los tratamientos de rescate o a demanda, que funcionan como un equipo de fontaneros de emergencia.

Cuando la inundación ya empezó y los vasos sanguíneos están filtrando líquido, el paciente puede inyectarse un concentrado de C1-Inhibidor, que es básicamente como traer un "botón de repuesto" desde afuera para apagar la alarma de inmediato.

También existe el icatibant, un medicamento que actúa como un tapón específico: corre hacia los sensores de las tuberías y bloquea el mensaje de la bradicinina, obligando a los poros a cerrarse antes de que la presión destruya el tejido. En México, el reto ha sido que estas "herramientas de emergencia" estén disponibles en los hospitales públicos para que el paciente no tenga que esperar a que la casa se inunde por completo.

El segundo grupo es la profilaxis o mantenimiento preventivo, que busca que el botón nunca se quede pegado. Aquí entran los anticuerpos monoclonales (como el lanadelumab), que actúan como un software de monitoreo constante que mantiene la presión bajo control las 24 horas, permitiendo que el paciente viva sin el miedo constante a una fuga. Pero lo más increíble, y lo que estamos viendo con más fuerza en este 2026, es el avance de la terapia génica.

Esto ya no es solo poner parches o cambiar botones; es entrar directamente a los planos originales de construcción (el ADN) para corregir el error de fábrica. El objetivo es que el cuerpo aprenda a fabricar su propio freno de seguridad correctamente, eliminando la enfermedad de raíz para que el sistema de plomería funcione perfecto de por vida.

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Hasta ahora, si tenías una fuga (un ataque de hinchazón), las únicas herramientas efectivas eran inyectables: o tenías que ir al hospital para que te conectaran una manguera a la vena (intravenoso) o tenías que picarte tú mismo con una jeringa (subcutáneo).

Sebetralstat es la primera herramienta oral (una pastilla) para ataques agudos, esto cambia todo porque con una pastilla, el paciente podría tratar el ataque en cuanto siente el primer aviso (pródromo). Científicamente, esta pastilla es un inhibidor de la calicreína plasmática, así es la chispa que genera la bradicinina.

Este medicamento es producido por la compañía Multicare Pharma, empresa de origen brasileño, que en alianza con KalVista Pharmaceuticals distribuirán un tratamiento oral a demanda a México, útil en los ataques agudos de una enfermedad conocida como angioedema hereditario (AEH). Esta alianza es toda una revolución médica para América Latina.

“Con el propósito de garantizar que los pacientes puedan acceder a esta terapia en el menor tiempo posible, una vez haya sido prescrita por el médico especialista tratante, implementaremos un modelo integral que articule a todos los actores involucrados en el proceso. Este enfoque sitúa al paciente en el centro de la gestión”, afirma Álvaro Rosales, gerente general de Multicare Pharma Colombia y líder regional LATAM (países de habla hispana).

La idea es lograr que la llegada de esta y otras moléculas innovadoras permita redefinir los modelos de atención de un gran número de enfermedades huérfanas, clave para pacientes, médicos tratantes y pagadores. Esto, porque si bien estas son enfermedades de baja incidencia, suelen ser debilitantes y algunas tener consecuencias o secuelas que ponen en riesgo la vida.