Cofepris alerta por falsificación de medicamento contra el cáncer y bebidas alcohólicas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento oncológico Vectibix (Panitumumab) 100 mg/5 mL y de las bebidas alcohólicas Don Julio 70 Tequila Añejo Cristalino y Buchanan’s Deluxe Blended Scotch Whisky Aged 12 Years, productos que representan un riesgo para la salud de la población debido a que se desconoce su origen y las condiciones en las que fueron elaborados y distribuidos.

La autoridad sanitaria informó que, en el caso del medicamento Vectibix, la alerta fue emitida tras la información presentada por la empresa AMGEN México, importadora y distribuidora del producto, que identificó diversos lotes falsificados en presentación de caja de cartón con frasco ámpula.

Los lotes involucrados son 2051100, con fecha de caducidad diciembre de 2026; 1166523, con vencimiento en junio de 2026; 1130818, con fecha de octubre de 2025; y 3377806, con caducidad en septiembre de 2025.

Entre las anomalías detectadas se encuentran empaques secundarios en idiomas distintos al español, números de lote no reconocidos por la empresa fabricante, diferencias en la impresión de los envases y discrepancias entre los datos del empaque y del frasco primario.

Además, Cofepris detectó que algunos de estos productos eran comercializados mediante aplicaciones móviles, plataformas de comercio electrónico, sitios web y distribuidores no autorizados.

La dependencia advirtió que estos medicamentos representan un riesgo sanitario porque se desconocen sus condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte, así como las materias primas utilizadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su seguridad, calidad ni eficacia.

Asimismo, recordó que Vectibix es un medicamento que requiere receta médica y supervisión profesional para su uso, por lo que adquirirlo fuera de los canales autorizados puede poner en peligro la salud de los pacientes.

Por otra parte, Cofepris informó sobre la falsificación de las bebidas alcohólicas Don Julio 70 Tequila Añejo Cristalino y Buchanan’s Deluxe Blended Scotch Whisky Aged 12 Years, tras acciones de control sanitario y la comparecencia de Diageo México, empresa titular de ambas marcas.

En el caso de Don Julio 70, presentación de 700 mililitros, se identificaron botellas sin número de lote y con el cintillo de seguridad adherido mediante pegamento al tapón.

Respecto a Buchanan’s Deluxe Blended Scotch Whisky Aged 12 Years, en presentación de 750 mililitros, se detectó el lote L5089CE00100054481. Aunque el número de lote es auténtico, fue destinado a otro país y la etiqueta no corresponde a la utilizada para la comercialización en territorio nacional.

La autoridad sanitaria señaló que el consumo de estas bebidas también representa un riesgo para la salud debido a que se desconocen las materias primas empleadas y las condiciones de elaboración, almacenamiento y distribución.

Ante esta situación, Cofepris recomendó a la población revisar cuidadosamente las características físicas de los productos antes de adquirirlos, verificar que cuenten con número de lote, etiquetas en español, marbetes fiscales y códigos QR del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como evitar compras en establecimientos informales o a través de plataformas no autorizadas.

La dependencia pidió no adquirir botellas de Don Julio 70 que carezcan de número de lote ni ejemplares de Buchanan’s con el lote L5089CE00100054481, además de denunciar cualquier punto de venta donde se detecten estos productos.

Finalmente, Cofepris aseguró que mantendrá las acciones de vigilancia sanitaria e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias relacionadas con productos falsificados que puedan representar riesgos para la salud pública.