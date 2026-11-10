La mortífera epidemia de diabetes en nuestro país; en 2050, hasta 5 millones de casos más

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Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Este año, el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud es a la detección temprana y la prevención. Según los datos de ese organismo, actualmente una de cada nueve personas en el mundo vive con diabetes, mayoritariamente mellitus tipo II. Adicionalmente habría al menos 650 millones de personas adultas con el riesgo de desarrollar la enfermedad. Uno de los mayores problemas es que los diagnósticos llegan muy tarde, pues 50% de las personas con diabetes ya enfrentan problemas graves cuando les es detectada la enfermedad.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), entre los años 2006 al 2022, la prevalencia de diabetes en México aumentó de 14.44 a 18.3%. Y en 2022, se identificó que 21.7 millones de adultos de 20 años o más tenían prediabetes; que había 4.5 millones con diabetes, pero desconocían su condición. En total, la ENSANUT estima que haría alrededor de 14.6 millones de personas en 2025, con esta enfermedad. Asimismo, de acuerdo con las proyecciones oficiales, se espera que para el año 2050 la cifra de personas con diabetes podría ser de alrededor de 20 millones de personas.

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El crecimiento de los números

De acuerdo con los tabulados del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, el número anual de casos detectados de diabetes se ha incrementado de manera relevante. En efecto, entre 2002 y 2005, el promedio anual fue de 374,557 casos; entre 2006 y 2010 creció a 408,478 casos por año; entre el 2011 y 2015 hubo un ligero descenso a 398,811; nuevamente bajó entre 2016 y 2020 a 392,235 —aquí debe considerarse que 2020 fue el año de la pandemia—; mientras que entre los años 2021 al 2025 el promedio llegó a un récord de 493,021 casos detectados, en promedio, por año; con el pico más alto en 2025 cuando la detección fue de 561,012 personas.

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Una gran mortandad

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mortalidad por diabetes mellitus ha crecido de manera relevante, registrando importantes fluctuaciones al alza y a la baja, de manera anualizada.

Así, el promedio anual de decesos por esta enfermedad, entre los años 2010 y 2014 se ubicó en 86,461 decesos, es decir, un promedio diario de 237, o bien, prácticamente 10 defunciones por hora.

Entre los años 2015 al 2019, el promedio anual estimado a partir de las cifras del INEGI fue de 103,245 casos, es decir, 283 casos por día, o bien 12 decesos por hora.

Los años 2020 y 2021 fueron atípicos, pues la pandemia de covid-19 provocó una enorme mortandad entre personas con hipertensión, diabetes y obesidad.

En esos dos años, el promedio anual fue de 145,874 defunciones, o bien, prácticamente 400 casos por día, lo que da un promedio de 17 casos por hora.

Finalmente, entre los años 2022 al 2025, el promedio anual es de 111,134 defunciones, lo que equivale a 304 casos diarios, o bien, 13 defunciones por hora.

Es importante decir que la mayor mortandad por este padecimiento se da en los grupos de edad que se ubican por arriba de los 60 años, pues de los 106,874 decesos que se registraron por diabetes en 2025, una cifra de 80,978 se ubicó en ese rango etario, es decir, 76% del total de casos documentados de diabetes.