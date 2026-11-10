Cáncer neuroendocrino: por qué puede tardar años en diagnosticarse

Los tumores neuroendocrinos representan un desafío para la medicina porque pueden aparecer en distintos órganos y provocar molestias similares a las de enfermedades comunes. Por esta razón, algunas personas pasan años sin conocer el origen de sus síntomas y reciben un diagnóstico cuando la enfermedad ya avanzó.

Aunque ciertos tumores tienen un crecimiento lento, otros presentan un comportamiento más agresivo. La dificultad para reconocer sus primeras manifestaciones es uno de los factores que retrasa su detección. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) advierte que este proceso puede prolongarse varios años e incluso décadas.

Cáncer neuroendocrino, tumores Canva

¿Qué es el cáncer neuroendocrino y en qué partes del cuerpo puede aparecer?

Los tumores neuroendocrinos son neoplasias que se originan en células con características de las nerviosas y de las encargadas de producir hormonas. Estas células participan en la regulación de distintas funciones del organismo mediante la liberación de sustancias.

Debido a que se distribuyen por diferentes tejidos, estos tumores pueden aparecer en varios órganos. Sin embargo, sus localizaciones más frecuentes son el aparato digestivo, el páncreas y los pulmones.

De acuerdo con la SEOM, se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades. Algunos tumores producen hormonas en exceso y provocan manifestaciones específicas, mientras que otros no generan síntomas relacionados con su actividad hormonal.

También existen diferencias en su velocidad de crecimiento y capacidad para extenderse a otros tejidos. Los especialistas distinguen entre tumores bien diferenciados y carcinomas neuroendocrinos poco diferenciados, según las características de sus células y su actividad proliferativa.

Existen tumores bien diferenciados y carcinomas neuroendocrinos poco diferenciados Canva

¿Por qué el cáncer neuroendocrino puede tardar años en diagnosticarse?

Una de las principales dificultades de estos tumores es que sus primeras manifestaciones pueden confundirse con problemas de salud frecuentes. Esto provoca que la sospecha de una enfermedad oncológica no siempre aparezca durante las primeras consultas médicas.

La SEOM señala que el retraso diagnóstico puede prolongarse varios años e incluso décadas. Entre las razones se encuentran su baja frecuencia, el crecimiento lento de algunos subtipos y la presencia de síntomas inespecíficos.

Además, no existen programas de detección rutinaria para la población general. Por ello, su identificación suele depender de las molestias del paciente y de los estudios que solicite el médico.

Otro factor es que algunas neoplasias no producen cantidades importantes de hormonas. En consecuencia, pueden permanecer sin señales características hasta que aumentan de tamaño, afectan estructuras cercanas o se extienden a otros órganos.

Sin embargo, no todos tienen una evolución lenta. Algunos carcinomas neuroendocrinos presentan un comportamiento agresivo y requieren atención especializada.

Sus primeras manifestaciones pueden confundirse con problemas de salud frecuentes Canva

¿Cuáles son los síntomas del cáncer neuroendocrino que pueden confundirse con otras enfermedades?

Las manifestaciones dependen de la ubicación y el tamaño del tumor, así como de su capacidad para producir hormonas. Por esta razón, no existe una señal única que permita identificarlo.

Cuando afecta el aparato digestivo, puede provocar dolor abdominal, diarrea persistente, náuseas y cambios en los hábitos intestinales. Estas molestias pueden confundirse con gastritis, síndrome de intestino irritable y otros trastornos gastrointestinales.

En determinados casos, los tumores producen sustancias que originan el llamado síndrome carcinoide, relacionado con la liberación de serotonina y otras moléculas. Entre sus principales manifestaciones destacan:

Enrojecimiento repentino de la piel: conocido como flushing , suele afectar el rostro y el cuello

Diarrea persistente: puede acompañarse de molestias abdominales

Broncoespasmo: provoca el estrechamiento de las vías respiratorias y dificultad para respirar

Alteraciones cardiacas: pueden afectar las válvulas del corazón

También existen tumores pancreáticos que producen hormonas específicas. Por ejemplo, los insulinomas pueden provocar hipoglucemia, mientras que los gastrinomas aumentan la producción de ácido gástrico y favorecen la aparición de úlceras.

Por otra parte, los tumores no funcionantes pueden permanecer sin síntomas característicos durante mucho tiempo.

Estas manifestaciones no significan necesariamente que exista cáncer neuroendocrino. No obstante, si las molestias persisten o carecen de una explicación clara, es importante acudir al médico.

Cáncer neuroendocrino Canva

¿Qué estudios médicos permiten detectar y confirmar un tumor neuroendocrino?

El diagnóstico requiere diferentes pruebas para localizar la lesión, conocer sus características y determinar si existe afectación de otros órganos.

El especialista puede solicitar análisis de sangre y orina para identificar sustancias relacionadas con la actividad hormonal. Entre ellas se encuentra la cromogranina A. Cuando existe sospecha de síndrome carcinoide, también puede medir el ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en una muestra de orina de 24 horas.

Los estudios de imagen, como la tomografía y la resonancia magnética, permiten localizar el tumor, conocer su tamaño y revisar si existe afectación de otros órganos.

Otra herramienta es el PET con galio-68, una prueba de medicina nuclear que ayuda a identificar determinados tumores que expresan receptores de somatostatina.

Para confirmar la enfermedad, suele ser necesaria una biopsia. El análisis del tejido permite reconocer las características de las células y establecer el grado de diferenciación. También se evalúa el índice Ki-67, un marcador que indica qué proporción de células tumorales se encuentra en proceso de multiplicación.

Las guías clínicas SEOM-GETNE destacan la importancia de integrar estos resultados para establecer un diagnóstico preciso.

El diagnóstico requiere diferentes pruebas para localizar la lesión Canva

¿Qué pasa si el cáncer neuroendocrino se detecta en una etapa avanzada?

Cuando el tumor se extiende a otros órganos, el tratamiento puede resultar más complejo. Sin embargo, un diagnóstico en etapa avanzada no significa necesariamente que no existan alternativas terapéuticas.

El comportamiento de la enfermedad depende de su localización, grado de diferenciación y velocidad de crecimiento. En algunos tumores bien diferenciados, incluso cuando existen metástasis, es posible controlar la enfermedad durante periodos prolongados. El hígado es uno de los órganos que puede verse afectado por la propagación de estas neoplasias.

Entre las opciones terapéuticas se encuentran la cirugía, los análogos de somatostatina, las terapias dirigidas, la quimioterapia y la terapia con radionúclidos. La elección depende de las características del tumor y del estado general del paciente.

La Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos (ENETS) recomienda un abordaje multidisciplinario, con la participación de especialistas en oncología, endocrinología, gastroenterología, radiología y medicina nuclear.

El seguimiento médico también es fundamental, pues algunos tumores tienen una evolución prolongada y requieren vigilancia durante varios años.

Aunque no todos pueden prevenirse o detectarse antes de que produzcan síntomas, conocer sus características permite comprender la importancia de una valoración médica ante molestias persistentes. La atención especializada ayuda a identificar su origen y determinar las alternativas de tratamiento adecuadas para cada paciente.