¿Padeces diabetes, EPOC o hipertensión? El neumococo podría ser tu peor enemigo

Una neumonía puede empezar como una tos que no cede, una fiebre que parece común o una sensación de cansancio que se confunde con “algo respiratorio”. Pero en algunas personas, sobre todo en adultos mayores o en quienes viven con diabetes, EPOC, asma, bronquitis crónica o enfermedades del corazón, una infección por neumococo puede convertirse en algo mucho más serio que una visita al médico.

El neumococo es una bacteria vieja conocida por la medicina, pero eso no significa que haya dejado de ser peligrosa.

De acuerdo con la doctora Rosada Ritchmann, jefa de Enfermedades Infecciosas del Grupo Santa Joana, esta bacteria puede causar desde infecciones relativamente frecuentes, como la otitis, hasta cuadros más graves como neumonía, meningitis o enfermedad neumocócica invasiva, una condición en la que la bacteria llega a zonas del cuerpo donde normalmente no debería estar.

La especialista lo resume de forma sencilla: cuando una persona adulta llega a urgencias con neumonía adquirida en la comunidad, una de las primeras sospechas médicas debe ser el neumococo. Y aunque muchas veces se piensa en esta bacteria por su impacto en niños, el riesgo no desaparece con la edad; al contrario, puede aumentar.

“El primer factor de riesgo se llama edad”, explicó Ritchmann en el Encuentro de Periodismo en Salud, realizado en Sao Paulo, Brasil.

Las enfermedades que podrían empeorar una neumonía

Con los años ocurre un fenómeno conocido como inmunosenescencia: el sistema inmunológico también envejece. La doctora explicó que así como el cuerpo pierde fuerza muscular o cambia con el paso del tiempo, también puede disminuir su capacidad para responder ante ciertas infecciones.

El problema se vuelve mayor cuando la edad se junta con otras condiciones. Una persona con diabetes, por ejemplo, puede tener hasta 4.6 veces más riesgo de desarrollar una complicación o enfermedad neumocócica invasiva, según lo expuesto por la especialista.

Los pacientes con enfermedades pulmonares de base, como asma, EPOC o bronquitis crónica, también tienen un riesgo mucho más alto de presentar formas graves de la infección.

“Los adultos que tienen alguna otra enfermedad corren un riesgo mayor de contraer la enfermedad neumocócica invasiva”, señaló Ritchmann.

Y agregó una idea clave para entender por qué no se trata de ver cada diagnóstico por separado: mientras más factores de riesgo se acumulan, mayor puede ser el peligro.

Pensemos en dos personas. La primera tiene 65 años, hace ejercicio, no fuma y no toma medicamentos. La segunda es más joven, pero fuma y vive con asma. Aunque parezca contradictorio, esa segunda persona puede tener un riesgo tan alto —o incluso mayor— que el adulto mayor saludable.

Por eso, diabetes, cardiopatías, EPOC, asma, bronquitis crónica y otras condiciones no deben verse como simples antecedentes médicos. En el contexto de una infección respiratoria, pueden funcionar como gasolina sobre una chispa. La neumonía puede descompensar lo que ya estaba delicado: el corazón, el pulmón, el metabolismo o el estado general del paciente.

Y aun cuando la persona supera el cuadro inicial, la historia no siempre termina con el alta hospitalaria. Ritchmann puso un ejemplo cotidiano: un padre que es internado por neumonía, requiere terapia intensiva o ventilación mecánica, mejora y vuelve a casa.

Parecería que el problema se resolvió, pero no necesariamente. Según los datos presentados, 9% de las personas hospitalizadas por neumonía fueron rehospitalizadas por un nuevo episodio en el mismo año; 13% murió hasta 30 días después del alta y 31% hasta un año después.

“La neumonía es el factor principal, pero puede descompensar el resto de sus enfermedades”, explicó la infectóloga.

La vacunación para evitar la neumonía

En salud pública, uno de los retos es decidir a quién vacunar primero. La especialista explicó que muchas veces es más fácil definir la vacunación por edad, porque no deja tanto margen de duda: a partir de cierta edad, la persona entra en el grupo objetivo.

En cambio, cuando la indicación depende de tener diabetes, enfermedad cardiaca o enfermedad pulmonar, muchas personas ni siquiera saben que pertenecen a un grupo de riesgo.

También hay otro problema: no basta con que exista una vacuna. La doctora insistió en que una vacuna solo funciona cuando llega al brazo de la población. Es decir, tenerla disponible no garantiza protección si no hay campañas, acceso, información y esquemas fáciles de completar.