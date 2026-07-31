Bacteria come carne: qué es, cómo se contagia, síntomas y qué se sabe de casos en México

La bacteria come carne, del género Vibrio vulnificus, encendió las alertas sanitarias en distintos países luego de que se reportó la primera muerte y se confirmaron varios casos.

Los casos de la bacteria come carne llaman la atención porque cuando provoca una infección grave, la situación puede convertirse rápidamente en una emergencia médica.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de una de cada cinco personas que desarrolla una infección invasiva pierde la vida, en algunos casos apenas uno o dos días después de presentar los primeros síntomas si no recibe atención médica de inmediato.

En tanto, quienes logran sobrevivir pueden enfrentar consecuencias muy serias, ya que el daño que la bacteria causa en los tejidos puede ser tan severo que, en algunos casos, los médicos deben amputar una extremidad para evitar que la infección siga avanzando.

¿Qué es la bacteria come carne?

Bacteria Vibrio vulnificus o 'come carne'. Especial

La Vibrio vulnificus, mejor conocida como bacteria come carne, vive de manera natural en aguas saladas cálidas, especialmente durante el verano, cuando la temperatura del mar aumenta.

El sobrenombre de ‘come carne’ se debe a que puede provocar una infección denominada pascitis necrosante, caracterizada por la rápida destrucción de piel, grasa y músculo.

Cuando aparece dicha infección y no se da tratamiento oportuno, puede provocar:

Necrosis de la piel.

Infecciones profundas del tejido muscular.

Septicemia.

Choque séptico.

Amputaciones.

Muerte.

Contagio y síntomas de la bacteria come carne

Bacteria Vibrio vulnificus o 'come carne'. Especial

Hay principalmente dos formas por las que se contagia la Vibrio vulnificus. Puede ser por una herida abierta que entra en contacto con agua de mar contaminada, o al consumir ostras u otros mariscos crudos o poco cocidos que tienen la bacteria.

Si la bacteria entra por una herida, suelen presentarse síntomas como:

Dolor intenso alrededor de la lesión.

Enrojecimiento e inflamación que avanzan rápidamente.

Ampollas con líquido.

Fiebre y escalofríos.

En los casos más graves, destrucción del tejido, sepsis y choque séptico.

Si la infección ocurre tras ingerir alimentos contaminados, los síntomas suelen incluir:

Diarrea.

Náuseas.

Vómitos.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Lo más grave ocurre cuando, en algunas personas, la bacteria pasa al torrente sanguíneo y provoca una infección potencialmente mortal.

¿Qué personas tienen más riesgo?

Especialistas señalan que, aunque cualquier persona puede infectarse, las complicaciones graves son mucho más frecuentes con:

Enfermedad hepática.

Diabetes.

Cáncer.

Sistema inmunológico debilitado.

Enfermedad renal.

Edad avanzada.

Recomendaciones para evitar el contagio de Vibrio vulnificus

Bacteria Vibrio vulnificus o 'come carne'. Especial

Para reducir el riesgo de contraer una infección por Vibrio vulnificus, los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones sencillas, sobre todo durante la temporada de calor y si se visitan playas o zonas costeras:

Evitar entrar al mar si se tiene una herida abierta, un tatuaje reciente o una cirugía que aún no ha cicatrizado.

Cubrir por completo cualquier corte, raspón o lesión si existe la posibilidad de entrar en contacto con agua salada.

No consumir ostras ni otros mariscos crudos o poco cocidos, especialmente si se padece alguna enfermedad que debilite el sistema inmunológico o aumente el riesgo de complicaciones.

Cocinar bien los mariscos antes de comerlos para eliminar las bacterias que pudieran estar presentes.

Acudir de inmediato al médico si una herida que estuvo expuesta al agua de mar comienza a doler intensamente, se inflama, se enrojece rápidamente o aparecen ampollas.

Tratamiento por la bacteria que causa necrosis

El tratamiento para una infección por la llamada "bacteria come carne" debe iniciarse lo antes posible y, por lo general, incluye:

Antibióticos por vía intravenosa, para combatir la bacteria desde las primeras etapas de la infección.

Cirugía de emergencia , con el objetivo de retirar el tejido infectado o muerto y evitar que la infección continúe propagándose.

Cirugías adicionales , ya que algunos pacientes necesitan más de una intervención para eliminar por completo el tejido afectado.

Amputación de una extremidad , únicamente en los casos más graves, cuando es la única forma de detener el avance de la infección y salvar la vida del paciente.

Hospitalización y cuidados intensivos , especialmente si la persona desarrolla sepsis o choque séptico.

Tratamiento de apoyo , que puede incluir líquidos por vía intravenosa, medicamentos para mantener estable la presión arterial, oxígeno o ventilación mecánica si otros órganos resultan afectados.

Recibir atención médica de inmediato es fundamental, ya que un diagnóstico y tratamiento oportunos aumentan considerablemente las posibilidades de recuperación.

Casos de bacteria come carne en México

Bacteria Vibrio vulnificus o 'come carne'. Especial

La bacteria Vibrio vulnificus forma parte del microbiota natural de los mares cálidos, incluidos los litorales mexicanos.

Actualmente, autoridades sanitarias mexicanas no han confirmado casaos oficiales de infección por bacteria come carne, por lo que no se ha emitido ninguna alerta epidemiológica relacionada.

No obstante, el microorganismo no está ausente del país. Investigaciones han documentado la presencia de la bacteria en aguas marinas mexicanas y en algunos productos pesqueros. Uno de los estudios que señalan lo anterior, fue el que realizó el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) en la bahía de Guaymas, Sonora.

Asimismo, existen reportes de que está presente en:

Ostiones de Sonora.

Diversos productos marinos provenientes de ambos litorales mexicanos.

Pata de mula en Sinaloa.

Sin embargo, especialistas destacan que la presencia de la bacteria no significa que exista un brote y solo representa un riesgo bajo en determinadas circunstancias.

Hasta julio del 2026, la principal preocupación está en Florida y Luisiana, donde este año se registran los casos confirmados e incluso la muerte de una persona.