Realizarse estudios que confirman dengue en el momento adecuado marca la diferencia entre una atención médica oportuna y una complicación grave tras la picadura.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el diagnóstico de laboratorio adecuado depende de la fase clínica y los días transcurridos desde el inicio de los síntomas.

¿Qué estudios confirman que tienes dengue y en qué día deben realizarse? Canva

¿Cuáles son las pruebas principales para detectar el virus del dengue?

Las pruebas principales para detectar el virus son la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), el antígeno NS1 y las pruebas serológicas de anticuerpos IgM e IgG. Cada examen evalúa distintos componentes virales en la sangre.

Mientras que las pruebas moleculares e inmunológicas identifican la presencia directa del virus, los estudios serológicos miden la respuesta de las defensas de tu cuerpo.

Elegir la prueba incorrecta según el día de la enfermedad puede arrojar falsos negativos y retrasar el tratamiento adecuado.

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Pruebas en los primeros 7 días: la ventana virológica inicial

Durante los primeros uno a siete días de síntomas, las pruebas indicadas son la RT-PCR y la prueba del antígeno NS1, ya que el virus circula activamente en la sangre.

La prueba de antígeno NS1 detecta una proteína secretada por el virus del dengue durante la fase aguda de la infección.

Por su parte, la RT-PCR amplifica el ARN del virus y permite identificar el serotipo exacto que está causando la fiebre.

Si la fiebre comenzó recientemente, estas opciones son las más certeras para confirmar el cuadro viral sin margen de duda.

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Estudios a partir del día 8: detección serológica de anticuerpos

A partir del octavo día desde el inicio de la fiebre, los estudios recomendados son la detección de anticuerpos IgM e IgG mediante la técnica ELISA. Los anticuerpos IgM aumentan progresivamente a medida que el cuerpo combate la infección primaria y se mantienen detectables durante varias semanas.

La presencia de anticuerpos IgG ayuda a determinar si el paciente ha tenido una exposición previa al virus o enfrenta una infección secundaria.

Realizar estas pruebas serológicas demasiado pronto puede generar resultados erróneos, pues las defensas aún no se han desarrollado completamente.

Hemograma completo: un monitoreo vital en cualquier etapa

El hemograma completo mide el recuento de plaquetas y el hematocrito para detectar posibles signos de alarma durante la evolución de la enfermedad. Una disminución drástica en las plaquetas y un aumento en el hematocrito advierten sobre la fuga de plasma sanguíneo y riesgo de dengue grave.

Los médicos sugieren este examen de sangre repetido para evaluar si el paciente requiere hidratación intravenosa o internamiento hospitalario.

Este estudio no identifica el virus, pero resulta fundamental para salvar vidas al vigilar la estabilidad clínica de la persona.

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Errores comunes al practicarse pruebas de laboratorio

El error más frecuente es realizarse la prueba de anticuerpos IgM durante los primeros tres días de fiebre, cuando aún no son detectables en sangre. Asimismo, solicitar un antígeno NS1 después del día diez suele arrojar un resultado negativo debido a la disminución del virus en el torrente sanguíneo.

Acudir con un médico para interpretar las fechas de inicio de síntomas evita gastos innecesarios y diagnósticos errados. Identificar la etapa clínica exacta garantiza que el laboratorio procese la muestra con la técnica de diagnóstico más efectiva.

Conocer el momento exacto para realizar los análisis de laboratorio da la tranquilidad necesaria para tomar el control de tu salud y actuar a tiempo. Ante cualquier sospecha de infección, buscar orientación médica profesional garantiza un seguimiento seguro y evita complicaciones severas para ti y tu familia.