Ssa integra vacuna contra Virus Sincicial Respiratorio a esquema de vacunación

Este martes 28 de abril, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, hizo un anuncio importante en cuanto al esquema de vacunación, el cual fue ampliado con una nueva inmunización que ayudará a prevenir enfermedades a los bebés.

De acuerdo con la información dada a conocer en Palacio Nacional, la vacuna incluida es contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la cual oficialmente fue integrada al esquema básico de vacunación.

Hemos incluido una nueva vacuna que está en disposición recientemente y se ha incorporado ya en nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del Virus Sincicial Respiratorio”, externó.

Aunado a esta información, el doctor Kershenobich apuntó que también hay otras vacunas como la del tétanos, difteria y tosferina (Tdpa), influenza y Covid-19.

Esquema de vacunación para niños Especial / Fernando Dávila

¿Quién se puede vacunar?

El titular de Salud mencionó que la vacuna VSR se aplica a las mujeres embarazadas entre la 32 y 36 semanas de embarazo, pues este virus es el tipo de infección más frecuente en los bebés por lo que ayuda tanto a madre e hijo.

Esta vacuna (VSR) se aplica a las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 de embarazo. La importancia de esta vacuna es no nada más la protección de la madre, sino también la protección de los niños", refirió.

Esta semana de vacunación está enfocada en las mujeres embarazadas. Cuartoscuro

Semana Nacional de Vacunación 2026 se extiende

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el encargado de salud del país habló sobre la Semana Nacional de Vacunación 2026.

En este sentido, Kershenobich Stalnikowitz adelantó dos cosas, una que la jornada se extenderá durante todo el mes de mayo, mientras que la otra tiene que ver con que esta semana de vacunación está enfocada en las mujeres embarazadas.

Se ha tomado la decisión de prolongarla durante todo el mes de mayo para seguir reforzando el concepto de que la vacunación es la mejor medida preventiva para las distintas enfermedades. Les recuerdo que vacunar es la mejor medida preventiva, esperemos recuperar todos los niveles de vacunación en México", señaló.

David Kershenobich destacó la importancia de mantener completo el esquema de vacunación, pues ayuda a prevenir enfermedades a corto y largo plazo y, dependiendo de la edad, las prioridades de atención serán diferentes.

Niñas y niños menores a un año:

Tuberculosis (BCG): al nacer.

Tuberculosis (BCG): al nacer. Hepatitis B: menos de siete días.

Hexavalente: dos, cuatro y seis meses.

Rotavirus: dos y cuatro meses.

Neumococo: dos y cuatro meses.

Influenza: seis y siete meses, refuerzo anual.

Niñas y niños de un año.

Niñas y niños de un año en adelante:

Sarampión, rubéola y parotiditis (SR/SRP): seis, 12 y 18 meses.

Sarampión, rubéola y parotiditis (SR/SRP): seis, 12 y 18 meses. Neumococo: 12 meses.

Hexavalente: 18 meses.

Hepatitis A: 18 meses.

Influenza: Refuerzo anual los primeros cuatro años.

Por último, el secretario detalló que al corte del 27 de abril, las autoridades de salud en todo el país han aplicado un total de 916 mil 258 dosis de las distintas vacunas.

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fdm