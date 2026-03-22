México tendrá su primer tomógrafo con IA exclusivo para medicina veterinaria

México estrena una nueva era en medicina animal con la instalación del primer tomógrafo con inteligencia artificial diseñado originalmente para humanos, pero dedicado exclusivamente a mascotas.

Se trata del sistema Incisive CT, desarrollado por Royal Philips. Aunque este tipo de equipos es común en medicina humana, su uso exclusivo en pacientes veterinarios aún es poco frecuente en el país y en América Latina.

Este equipo de alta gama, ubicado en The Guardian Veterinary Hospital, no solo marca un hito tecnológico en el país, sino que permite realizar diagnósticos ultraprecisos con hasta un 80% menos de radiación, reduciendo drásticamente el tiempo de espera y el estrés de los pacientes.

Tecnología médica que cruza de humanos a animales

La llegada de este tipo de herramientas refleja una tendencia: adaptar soluciones médicas avanzadas a la práctica veterinaria. En este caso, el equipo integra sistemas de inteligencia artificial para mejorar la calidad de los estudios y reducir los márgenes de error en el diagnóstico.

De acuerdo con especialistas, este tipo de tecnología permite realizar estudios más precisos, lo que resulta clave en enfermedades complejas o en casos donde los síntomas no son evidentes a simple vista.

El primer tomógrafo instalado en un hospital veterinario Especial

El reto de diagnosticar a pacientes que no pueden quedarse quietos

A diferencia de los pacientes humanos, los animales representan un desafío adicional durante estudios de imagen: no pueden permanecer inmóviles por largos periodos.

El sistema incorpora una plataforma automatizada que ayuda a resolver este problema al optimizar distintas etapas del proceso, desde el posicionamiento hasta la generación de imágenes.

Entre las mejoras reportadas destacan:

Mayor precisión en la colocación del paciente

en la colocación del paciente Reducción en el tiempo necesario para realizar el estudio

necesario para realizar el estudio Imágenes con menor interferencia visual

Disminución en la dosis de radiación

Estos factores no solo impactan en la calidad del diagnóstico, sino también en la experiencia del animal, al reducir el tiempo de exposición y el estrés.

Un perro es atendido en un hospital veterinario Cortesía

Impacto en la práctica clínica

Para médicos veterinarios especializados, la incorporación de este tipo de tecnología modifica la forma en que se toman decisiones clínicas, además, el uso de herramientas automatizadas permite obtener resultados más consistentes en menos tiempo, lo que puede ser determinante en casos urgentes o en diagnósticos complejos.

Además, amplía las posibilidades de atención en hospitales veterinarios que buscan operar bajo esquemas similares a los de la medicina humana, con mayor especialización y acceso a tecnología avanzada.

Un cambio gradual en el sector veterinario

La instalación de este tipo de equipos no es aún generalizada, pero apunta a una transformación progresiva en la infraestructura veterinaria en México.

La integración de inteligencia artificial, automatización y equipos de alta precisión sugiere un cambio en el estándar de atención, especialmente en centros especializados.

Por ahora, este tipo de iniciativas siguen siendo casos puntuales, pero reflejan una tendencia hacia diagnósticos más precisos y procesos clínicos más tecnificados dentro del sector.

bgpa