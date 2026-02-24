La mantequilla de cacahuate podría aumentar la fuerza muscular en adultos mayores: estudio

El consumo de crema de cacahuate en adultos mayores mejora la fuerza muscular, según revela un estudio reciente. Este alimento aporta nutrientes esenciales que favorecen la movilidad y la independencia motriz sin alterar el peso corporal de las personas.

Al ser un producto de fácil ingesta y alta densidad calórica, la crema de cacahuate se adapta perfectamente a las necesidades de los adultos que presentan dificultades de masticación.

La mantequilla de cacahuate tiene efectos positivos en los adultos mayores que pierden músculo. Canva

¿Cómo la crema de cacahuate mejora la fuerza física en la edad avanzada?

La investigación demuestra que el consumo de 43 gramos al día durante 6 meses mejora el desempeño físico. Los beneficios se observan en la ejecución de movimientos que requieren una respuesta explosiva de los músculos.

Así ayuda la mantequilla de cacahuate, según el estudio publicado en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle:

Más potencia al incorporarse: Se reduce el tiempo necesario para ponerse de pie de una silla de forma consecutiva, lo que indica un incremento en la destreza de las piernas.

Los adultos mayores que buscan mantener sus músculos activos podrían recurrir a la mantequilla de cacahuate. Canva

¿La mantequilla aumenta el peso en los adultos mayores?



Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que no se registra un incremento de peso al ingerir crema de cacahuate. El metabolismo procesa estas grasas de manera eficiente, utilizándolas como combustible inmediato en lugar de almacenarlas en el cuerpo.

Estabilidad en la báscula: El consumo de una porción diaria durante seis meses no genera variaciones al alza en la masa corporal total de los participantes.

Es necesario mantener hábitos saludables para conservar en buen estado los músculos. Canva

¿Cómo nutre la mantequilla de cacahuate a los adultos mayores?



La composición química de la mantequilla de cacahuate ofrece una combinación de macronutrientes que favorecen el sistema cardiovascular y la salud muscular. Su presentación física resulta ideal para personas con limitaciones en la salud dental.

Aporte proteico: Proporciona los aminoácidos necesarios para nutrir y reparar las fibras musculares desgastadas por el proceso natural de envejecimiento.

La mantequilla de cacahuate deja buenos aportes en los músculos de los adultos mayores. Canva

¿Cómo evitar que la pérdida de músculo cause problemas?



Frenar el declive físico en la edad adulta exige un enfoque que combine la nutrición adecuada con el estímulo mecánico. La ciencia confirma que el tejido muscular requiere de ambos elementos para mantener su funcionalidad y evitar riesgos de lesiones graves.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) y un estudio en Clinical Nutrition, así pueden evitarse las complicaciones por falta de músculo:

Entrenamiento de resistencia: Ejercitarse con pesas o bandas elásticas activa la fuerza física y es determinante para conservar el equilibrio.

La sarcopenia afecta a uno de cada tres adultos mayores de 60 años. Por ello, resulta fundamental realizar actividad física de forma regular y mantener una dieta equilibrada. Con estos elementos es posible conservar una calidad de vida duradera y saludable.