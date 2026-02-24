¿Te mareas tras despertar? Estas podrían ser las causas del problema

Despertar con mareos es una condición de salud que altera el funcionamiento normal al inicio del día. Comprender el origen de esta inestabilidad permite identificar si se trata de un hábito cotidiano o de una señal de alerta sobre enfermedades subyacentes.

Pasar del estado de reposo a la actividad física exige una respuesta rápida del sistema circulatorio y del oído interno. Cuando estos mecanismos fallan, la desorientación espacial se manifiesta como vértigo, lo que afecta la calidad de vida y aumenta el riesgo de sufrir accidentes.

Los mareos después de despertar pueden estar relacionados a las alteraciones de la presión arterial. Canva

¿Por qué una persona se siente mareada tras despertar?

Sentir inestabilidad al levantarse de la cama responde frecuentemente a procesos biológicos simples. Identificar estos factores ayuda a corregir la sensación de giro antes de comenzar las tareas diarias.

Estas son algunas razones por las que una persona siente mareos al despertar, según Cleveland Clinic:

Presión baja: Al ponerse de pie súbitamente, la gravedad acumula la sangre en las piernas; esto retrasa el flujo hacia el cerebro, lo que provoca una caída de presión e inestabilidad temporal.

Deshidratación nocturna: Pasar el periodo de sueño sin ingerir líquidos disminuye el volumen sanguíneo, lo que ralentiza la circulación y genera debilidad al incorporarse.

Vértigo posicional: Pequeños cristales de calcio en el oído interno se desplazan al realizar movimientos bruscos, enviando señales contradictorias al cerebro sobre la posición del cuerpo.

Efectos farmacológicos: Medicamentos para la hipertensión, antidepresivos o diuréticos alteran la regulación circulatoria nocturna, facilitando el desequilibrio matutino.

La presión baja suele ser una causa común de los mareos tras despertar. Canva

¿Existen enfermedades crónicas detrás de este síntoma?

El cuerpo utiliza el mareo como un indicador de condiciones médicas prolongadas. Existen enfermedades específicas que mantienen una relación directa con los trastornos del equilibrio al iniciar el día.

Estas son algunas enfermedades que podrían estar detrás de los mareos, de acuerdo con Cleveland Clinic, un estudio publicado en Frontiers y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC):

Apnea obstructiva del sueño: Las interrupciones respiratorias reducen el aporte de oxígeno al cerebro, lo que deriva en despertares acompañados de aturdimiento, dolor de cabeza y debilidad generalizada.

Insuficiencia cardíaca: La incapacidad del corazón para bombear sangre eficientemente provoca que los cambios de posición bruscos generen una falta de riego sanguíneo inmediato.

Hipoglucemia: Los niveles bajos de azúcar en la sangre durante la madrugada causan despertares con temblores, sudoración fría, confusión y pérdida de equilibrio.

Trastornos vestibulares: Condiciones como la enfermedad de Ménière, que afecta al oído interno, o la migraña dañan la orientación espacial y la coordinación.

Los niveles bajos en la sangre pueden causar mareos al despertar. Canva

¿Cómo influye la falta de sueño en los mareos tras despertar?



Un sueño insuficiente o fragmentado afecta directamente el procesamiento neurológico del equilibrio. El sistema nervioso requiere periodos de descanso ininterrumpido para gestionar correctamente las señales de orientación a la mañana siguiente.

Así influye la falta de sueño, como explica un estudio publicado en Nature and Science of Sleep y una investigación disponible en Sleep Epidemiology:

Inercia del sueño: Despertar bruscamente durante una fase de sueño profundo causa desorientación temporal y un control motor deficiente mientras el cerebro recupera la lucidez total.

Privación del sueño: El insomnio crónico se asocia con un aumento en los episodios de mareo, ya que impide la recuperación plena del sistema nervioso central.

El insomnio crónico se asocia con un aumento en los episodios de mareo, ya que impide la recuperación plena del sistema nervioso central. Estrés y ansiedad: La tensión acumulada por falta de descanso intensifica la sensibilidad del oído interno, haciendo que cualquier falla mínima en el equilibrio sea percibida de forma más aguda.

Es importante acudir con un profesional de la salud si este problema es frecuente. Canva

¿Cuándo acudir al médico por mareos al despertar?

La persistencia de los mareos requiere una evaluación profesional para descartar complicaciones graves. Existen indicadores específicos que señalan la necesidad de atención médica inmediata.

Estas son las señales de alerta a considerar, como sugiere MedlinePlus:

Recurrencia: La presencia de tambaleo o giros de forma diaria al salir de la cama exige una revisión diagnóstica para encontrar la causa raíz.

Señales de riesgo: Resulta necesario acudir a urgencias si el mareo se acompaña de dolor en el pecho, visión borrosa, pérdida de movilidad en extremidades, fiebre elevada, desmayos o dificultad para hablar.

Frecuencia constante: Si estas sensaciones dejan de ser un evento ocasional y ocurren casi todos los días, se debe programar una visita médica a la brevedad.

Realizar una incorporación lenta de la cama, permaneciendo sentado unos segundos antes de ponerse de pie, reduce el riesgo de experimentar mareos tras despertar.