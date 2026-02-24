¿Te frotas los ojos? Ese alivio momentáneo podría estar generando un problema a largo plazo

Frotarse los ojos puede parecer un gesto inofensivo. Alivia la comezón por unos segundos y es algo que prácticamente todos hemos hecho alguna vez: cuando tenemos sueño, alergia, cansancio o simplemente una molestia pasajera.

Sin embargo, especialistas en salud visual y estudios científicos han identificado que este hábito puede causar daños significativos en los tejidos oculares, contribuir al desarrollo de enfermedades y aumentar el riesgo de infecciones si se realiza de forma repetida.

Lo que parece un acto automático puede convertirse en un factor de riesgo silencioso. Aquí te explicamos por qué este gesto cotidiano puede ser más peligroso de lo que imaginas y qué alternativas existen para aliviar tus ojos sin poner en riesgo tu visión.

¿Por qué es peligroso para la salud frotarse los ojos? Canva.

¿Por qué frotarse los ojos “alivia” y por qué ese alivio engaña?

La sensación de alivio tiene una explicación fisiológica sencilla. Al presionar los párpados, se estimulan los nervios sensoriales que rodean el ojo y se incrementa momentáneamente la producción de lágrimas. Esto genera una breve sensación de hidratación y descanso.

El problema es que ese alivio no resuelve la causa real de la molestia. Si la irritación se debe a alergias, resequedad por uso prolongado de pantallas, fatiga visual o exposición a polvo y contaminantes, el frotamiento solo actúa como un estímulo mecánico temporal. Es decir, calma el síntoma por segundos, pero no corrige el origen del problema.

Diversas investigaciones coinciden en que este hábito puede convertirse en un patrón repetitivo. El ojo “aprende” a responder con esa breve sensación de alivio, mientras el daño microscópico se acumula con el tiempo.

Una revisión publicada en Nature Reviews Disease Primers identifica el frotamiento ocular como uno de los principales factores asociados al queratocono, una enfermedad progresiva que debilita y adelgaza la córnea.

Asimismo, un estudio en Frontiers in Medicine señala que dejar de frotarse los ojos puede frenar la progresión del queratocono en ciertos pacientes, lo que demuestra que el comportamiento sí tiene consecuencias clínicas reales.

¿Por qué es peligroso para la salud frotarse los ojos? Canva.

Lo que le haces a tu córnea cada vez que te frotas

La córnea es el tejido transparente que cubre la parte frontal del ojo y permite enfocar la luz correctamente. Aunque es delgada, tiene una estructura altamente especializada y es extremadamente sensible.

Cuando frotamos los ojos, aplicamos una presión repetitiva que puede provocar:

Microlesiones en la superficie corneal

Inflamación localizada

Cambios en la forma natural de la córnea

Un estudio publicado en Frontiers in Bioengineering and Biotechnology demostró que la presión repetida altera las propiedades biomecánicas de la córnea, favoreciendo deformaciones que, con el tiempo, pueden asociarse a enfermedades como el queratocono.

Además, investigaciones en Translational Vision Science & Technology observaron que niños con conjuntivitis alérgica que se frotaban los ojos con frecuencia presentaban alteraciones en la forma de la córnea en comparación con quienes no tenían ese hábito.

En resumen, el ojo puede soportar presión ocasional, pero la repetición constante actúa como un microtrauma acumulativo. El daño no siempre se siente de inmediato, pero puede manifestarse años después.

¿Por qué es peligroso para la salud frotarse los ojos? Canva.

Cuando el hábito se convierte en factor de riesgo

El astigmatismo y el queratocono no son lo mismo, pero ambos se relacionan con cambios en la curvatura de la córnea.

Astigmatismo: curvatura irregular relativamente común y corregible con lentes.

Queratocono: adelgazamiento progresivo de la córnea que puede distorsionar gravemente la visión y, en casos avanzados, requerir trasplante corneal.

Una investigación publicada en PLOS ONE concluyó que el frotamiento ocular frecuente —incluso en personas sin alergias— es un factor de riesgo significativo para desarrollar queratocono, aun después de considerar otras variables médicas.

Esto cambia la narrativa: no se trata solo de una “mala costumbre”, sino de un comportamiento que puede traducirse en riesgo clínico real, especialmente cuando es repetitivo e involuntario.

¿Por qué es peligroso para la salud frotarse los ojos? Canva.

Tus manos: una puerta directa para las infecciones

Más allá de los cambios estructurales, existe otro riesgo evidente: las manos transportan microorganismos.

La conjuntivitis, por ejemplo, puede transmitirse fácilmente cuando una persona se toca los ojos con manos contaminadas después de tocar superficies infectadas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar como una medida clave para prevenir infecciones.

Además, también ha subrayado la importancia del lavado frecuente de manos para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, incluidas las que afectan mucosas como la ocular.

En usuarios de lentes de contacto, el riesgo aumenta. La American Academy of Ophthalmology advierte que el mal manejo de lentes de contacto es uno de los principales factores de riesgo para queratitis bacteriana, una infección que puede comprometer seriamente la córnea si no se trata de forma oportuna.

Frotarse los ojos con lentes puestos o con manos sucias multiplica el peligro.

¿Por qué es peligroso para la salud frotarse los ojos? Canva.

¿Qué hacer si te pican o arden los ojos (sin frotar)?

Evitar el frotamiento no significa resignarse a la incomodidad. Existen alternativas seguras:

1. Lava y seca tus manos

Antes de tocar tu rostro, lava tus manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Es una medida sencilla pero altamente efectiva para reducir infecciones.

2. Usa lágrimas artificiales

Si la molestia es por resequedad (uso de pantallas, aire acondicionado, contaminación), las lágrimas artificiales recomendadas por un oftalmólogo pueden aliviar sin causar daño.

3. Compresas frías

Aplicar una compresa fría sobre los párpados cerrados puede disminuir la inflamación y la sensación de picazón, especialmente en casos de alergia.

4. Trata la causa de fondo

Si la comezón es persistente, puede tratarse de alergia ocular. Un especialista puede indicar antihistamínicos o tratamientos específicos que reduzcan la necesidad de frotar.

Señales de alarma

Acude a un oftalmólogo si presentas:

Dolor ocular importante

Visión borrosa persistente

Secreción excesiva

Sensación continua de cuerpo extraño

Enrojecimiento intenso

Uso de lentes de contacto con síntomas de infección

Estos signos pueden indicar queratitis, infección u otras afecciones que requieren atención inmediata.

Frotarse los ojos puede sentirse bien durante unos segundos, pero la evidencia científica muestra que es un hábito con consecuencias reales. Desde microtrauma corneal hasta el desarrollo o progresión del queratocono, pasando por infecciones oculares, el riesgo existe y aumenta con la repetición.

La buena noticia es que se trata de un factor modificable. La prevención, la higiene adecuada y el tratamiento oportuno de la causa de la irritación son las mejores herramientas para proteger tu salud visual.

Tus ojos son estructuras delicadas que trabajan todos los días sin descanso. Cuidarlos también implica evitar esos gestos automáticos que, aunque parezcan inofensivos, pueden dejar huella a largo plazo.