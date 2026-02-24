¿Un tumor que puede tener cabello y dientes? Esto es el teratoma ovárico

Un tumor que contiene cabello, dientes e incluso tejido similar a piel o grasa suena a historia de terror médico, pero tiene una explicación científica. Se llama teratoma y, en mujeres, suele aparecer en los ovarios como un teratoma quístico maduro, también conocido como quiste dermoide.

Aunque su aspecto suele generar inquietud, se trata de una condición conocida en ginecología, con un comportamiento mayoritariamente benigno, pero que requiere vigilancia médica para evitar complicaciones y detectar oportunamente los casos poco frecuentes en los que puede volverse maligno.

¿Qué es un teratoma y por qué puede tener cabello y dientes?

Un teratoma es un tumor que se origina a partir de células germinales, que son células capaces de transformarse en distintos tipos de tejidos del cuerpo. Son células con un enorme potencial de desarrollo. Por eso, cuando crecen de forma anormal, pueden formar tejidos variados dentro de un mismo tumor.

Esto explica por qué en algunos casos se encuentran:

Cabello

Dientes

Tejido graso

Cartílago

Componentes similares a piel

El tipo más común en mujeres es el teratoma quístico maduro del ovario, y generalmente es benigno.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, los quistes dermoides son un tipo de quiste ovárico no canceroso que puede contener distintos tejidos porque se forman a partir de células reproductivas con capacidad de diferenciación.

Teratoma ovárico o quiste dermoide: qué tan común es y a qué edad aparece

El teratoma ovárico es uno de los tumores benignos más frecuentes del ovario en mujeres en edad reproductiva.

Un estudio publicado en American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG) analizó más de mil casos quirúrgicos y encontró que:

La edad promedio de diagnóstico fue de 38 años .

El tamaño promedio fue de 6.26 centímetros .

En 10.7% de los casos , el tumor estaba presente en ambos ovarios (bilateralidad).

Estos datos ayudan a entender que no se trata de una enfermedad “extraña”, sino de una condición relativamente frecuente en ginecología.

Síntomas y señales de alerta

Muchos teratomas no producen síntomas y se detectan de manera incidental durante un ultrasonido de rutina. Sin embargo, cuando se manifiestan, pueden provocar:

Dolor pélvico intermitente

Sensación de presión en el abdomen

Distensión abdominal

Molestias urinarias o intestinales por compresión

La complicación más importante es la torsión ovárica, una urgencia médica que ocurre cuando el ovario gira sobre sí mismo, lo que puede comprometer el flujo sanguíneo.

El estudio de AJOG reportó una tasa de torsión del 5.6%, con mayor riesgo en tumores de mayor tamaño.

Señales que ameritan atención inmediata:

Dolor pélvico súbito e intenso

Náuseas y vómitos persistentes

Fiebre

Dolor que no mejora

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que el dolor pélvico persistente siempre debe ser evaluado médicamente para descartar causas ginecológicas relevantes.

¿Puede ser maligno?

La pregunta más frecuente es si este tumor puede convertirse en cáncer. La respuesta es sí, pero es poco común.

Un estudio publicado por la Ege University encontró una incidencia de transformación maligna del 2.7% en su serie de pacientes. Además, observaron que los casos malignos estaban asociados a:

Mayor edad

Tumores de mayor tamaño

Por su parte, la AJOG reportó una tasa menor: 1.1% de transformación maligna.

Además, una revisión publicada en Abdominal Radiology analizó miles de casos de quistes dermoides y transformaciones malignas. Uno de los hallazgos más relevantes fue que más del 25% de los tumores malignos medían menos de 10 cm, lo que sugiere que el tamaño por sí solo no descarta riesgo.

Investigadores vinculados a Mayo Clinic publicaron una revisión sistemática sobre la transformación maligna hacia carcinoma epidermoide, una de las variantes más reportadas. Este análisis ayudó a entender mejor el pronóstico y el manejo en estos casos raros.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico suele realizarse mediante estudios de imagen como:

Ultrasonido pélvico

Tomografía computarizada

Resonancia magnética

Un estudio realizado por investigadores de Saga University evaluó el uso de resonancia magnética para diferenciar teratomas benignos de aquellos con cambios malignos, ayudando a identificar mejor los casos de mayor riesgo antes de la cirugía.

En cuanto al tratamiento, la cirugía es la opción más frecuente cuando:

El tumor causa síntomas

Es grande

Presenta características sospechosas

Existe riesgo de torsión

El estudio de AJOG reportó que más del 70% de los casos fueron tratados mediante cirugía mínimamente invasiva. Aunque hubo mayor probabilidad de derrame del contenido quístico durante el procedimiento, la peritonitis química fue extremadamente rara.

El teratoma ovárico, también llamado quiste dermoide, es un tumor derivado de células germinales con capacidad de formar distintos tejidos. La evidencia científica reciente indica que la mayoría de los casos son benignos y se diagnostican en mujeres en edad reproductiva, con una edad promedio cercana a los 38 años.

Sin embargo, puede provocar complicaciones como torsión ovárica y, en un porcentaje bajo que oscila entre 1% y 2.7% según estudios recientes, presentar transformación maligna. El diagnóstico mediante estudios de imagen y la evaluación médica especializada permiten determinar el manejo más adecuado, que en muchos casos incluye tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo y seguimiento clínico.