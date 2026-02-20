¿Sirve de algo llorar? La ciencia explica cómo beneficia a tu salud

En algún momento todos hemos sentido cómo las lágrimas aparecen sin pedir permiso: tras una pérdida, una discusión, una noticia inesperada o incluso un momento de alegría intensa.

Aunque socialmente el llanto suele asociarse con fragilidad, desde la medicina y la psicología se entiende como una respuesta compleja del organismo.

Investigaciones recientes y especialistas en salud explican que llorar activa procesos cerebrales, químicos y sociales que pueden influir en la regulación emocional y en la manera en que nos vinculamos con los demás.

¿Llorar tiene beneficios para la salud? Canva.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando lloras?

De acuerdo con la Gaceta UNAM, el llanto involucra diversas áreas del cerebro, especialmente aquellas relacionadas con las emociones, como el sistema límbico.

Cuando una persona llora, el cerebro incrementa su actividad y requiere mayor flujo sanguíneo para sostener esa respuesta emocional. Durante el llanto:

Aumenta la frecuencia respiratoria.

Se incrementa la oxigenación cerebral.

Se eleva temporalmente la actividad metabólica del cerebro.

El cerebro entra en un estado de alta activación emocional. La UNAM explica que este proceso tiene un objetivo fisiológico claro: autorregular la emoción. Es decir, tras alcanzar un pico de intensidad, el organismo comienza a disminuir gradualmente la respuesta hasta volver al equilibrio.

Por eso, el llanto suele tener una duración limitada. Después de ese “pico emocional”, muchas personas experimentan una sensación de agotamiento seguida de calma. En términos de salud, esto puede traducirse en un mecanismo natural para disminuir la sobrecarga afectiva.

Beneficios psicológicos de llorar

Uno de los efectos más reportados tras llorar es la sensación de alivio. Esta experiencia no es solo subjetiva: tiene una base neuroquímica.

Según la UNAM, al finalizar un episodio de llanto el cerebro libera endorfinas, sustancias asociadas con sensaciones de bienestar, tranquilidad y esperanza. También se menciona la activación de orexinas, relacionadas con el apetito, lo que podría explicar por qué algunas personas sienten hambre después de llorar.

Este fenómeno puede contribuir a:

Reducir la intensidad del estrés emocional.

Facilitar la reorganización de pensamientos tras una experiencia dolorosa.

Permitir mayor claridad mental para tomar decisiones.

Un estudio publicado en la revista científica Professional Psychology: Research and Practice encontró que, en contextos de psicoterapia, las personas que lloraban durante las sesiones y sentían apoyo del terapeuta reportaban mayor mejoría emocional que quienes no lloraban.

Es importante aclarar que el beneficio no proviene solo del llanto, sino del acompañamiento y la validación emocional que lo rodean.

Mayo Clinic, por su parte, señala que expresar las emociones —en lugar de reprimirlas— puede ayudar a reducir la tensión interna y favorecer la salud mental, especialmente en situaciones de estrés prolongado.

¿Llorar tiene beneficios para la salud? Inteligencia Artificial.

¿Por qué no todas las lágrimas “sirven” para lo mismo?

No todas las lágrimas son iguales. Existen tres tipos principales:

Lágrimas basales : mantienen los ojos lubricados constantemente.

Lágrimas reflejas : aparecen ante irritantes como humo o cebolla.

Lágrimas emocionales : se producen ante tristeza, alegría intensa, frustración o empatía.

La UNAM explica que las lágrimas contienen componentes como mucina, bicarbonato e inmunoglobulina A, que ayudan a proteger la superficie ocular y reducir el riesgo de infecciones.

En resumen, las lágrimas no solo expresan emociones, también cumplen una función de limpieza y protección del ojo. Por eso, incluso fuera del contexto emocional, llorar tiene una función fisiológica importante.

¿Llorar tiene beneficios para la salud? Canva.

¿Qué dice la ciencia sobre empatía y apoyo social?

El llanto también tiene una dimensión social. Comunica vulnerabilidad y puede activar respuestas de empatía en quienes nos rodean.

La UNAM señala que observar a alguien llorar puede estimular mecanismos vinculados con la empatía, como la liberación de oxitocina, una hormona asociada con el apego y la conexión social.

La Universidad de Ulm, analizó la función social del llanto en la vida cotidiana y encontró que:

El llanto suele generar respuestas de apoyo en personas cercanas.

La reacción depende del vínculo entre quien llora y quien observa.

El llanto es una señal social compleja que incluye expresión facial, tono de voz y contexto.

El apoyo social es considerado por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un factor protector clave frente a la depresión y la ansiedad. Si el llanto facilita que una persona reciba acompañamiento, su impacto puede ser indirectamente beneficioso para la salud mental.

¿Llorar tiene beneficios para la salud? Canva.

¿Cuándo el llanto deja de ser saludable?

Aunque llorar puede ser regulador, no siempre es suficiente. La UNAM advierte que cuando una persona quiere llorar y no puede, o cuando el llanto se vuelve excesivo y persistente, podría tratarse de un bloqueo emocional o de un trastorno afectivo.

Señales de alerta incluyen:

Llanto frecuente sin causa clara.

Sensación constante de desesperanza.

Dificultad para realizar actividades cotidianas.

Ansiedad intensa o pensamientos de autolesión.

En estos casos, buscar apoyo profesional es fundamental. La OMS subraya que la depresión es una condición tratable y que el acceso oportuno a ayuda psicológica o psiquiátrica mejora significativamente el pronóstico.

El llanto es una respuesta fisiológica y emocional que involucra actividad cerebral, liberación de neurotransmisores y señales sociales que pueden favorecer la regulación del estrés y la conexión interpersonal.

La evidencia científica señala que, en condiciones normales, llorar puede formar parte de un proceso saludable de adaptación emocional. No obstante, cuando es persistente, incapacitante o se acompaña de otros síntomas psicológicos, puede indicar la necesidad de evaluación profesional.

Entender el llanto desde la ciencia permite situarlo como una función humana con bases biológicas y sociales claras, más allá de estigmas culturales.