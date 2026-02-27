Los hombres de 50 años envejecen más rápido que las mujeres debido a los “químicos eternos”: estudio

Los químicos eternos, conocidos como PFAS, provocan un envejecimiento acelerado en hombres mayores de 50 años al alterar la salud general. Este hallazgo revela que el deterioro de las células ocurre por toxinas invisibles que están presentes en el entorno cotidiano.

El análisis de la sangre de cientos de adultos muestra que los varones son el objetivo principal de estos contaminantes. El impacto en los relojes biológicos del cuerpo es profundo debido a la acumulación constante de estas sustancias.

Los químicos eternos afectan a los hombres maduros. Canva

¿Por qué estas sustancias envejecen a los hombres más rápido?

La ciencia identifica al PFAS como el compuesto persistente que golpea los relojes biológicos masculinos. Este desgaste interno altera rutas críticas para la vida y deja al organismo con defensas limitadas frente al paso de los años.

Así afectan los químicos eternos a los hombres, según el estudio publicado en Frontiers:

Riesgo de mortalidad: El tóxico activa marcadores en el ADN que predicen un riesgo elevado de muerte prematura exclusivamente en varones.

Los hombres son quienes más problemas tienen al enfrentarse a los químicos eternos. Canva

¿Cuál es la edad de mayor vulnerabilidad ante estos tóxicos?

La realidad biológica dicta que existe una etapa específica donde el daño de estas toxinas resulta devastador. La crisis se concentra en la denominada mediana edad, un periodo donde el organismo presenta una fragilidad superior frente a los tóxicos del ambiente.

Etapa vulnerable: Los adultos entre los 50 y 64 años sufren el envejecimiento más agresivo debido a la exposición al PFNA.

Los hombres de 50 a 60 años son los más vulnerables. Canva

¿Cómo afectan los químicos eternos a las mujeres?

La biología femenina presenta un comportamiento protector frente al mismo nivel de toxicidad. Mientras el reloj biológico masculino avanza sin control ante la presencia de químicos eternos, el cuerpo de las mujeres manifiesta una fortaleza interna distinta.

Estabilidad del reloj: Las mujeres no registran una aceleración peligrosa en sus marcadores de mortalidad celular tras la exposición al PFNA.

La mujeres tienen una mejor resistencia a los químicos eternos. Canva

¿Tienen el mismo efecto otros químicos comunes?

No todos los contaminantes actúan de la misma forma sobre el reloj biológico. Los resultados de laboratorio revelan que sustancias previamente menos vigiladas resultan ser las más destructivas para el ser humano.

Nuevos responsables: El PFNA y el PFSA son los compuestos que dañan directamente el organismo y aceleran el envejecimiento.

La regulación de estos contaminantes y el monitoreo constante de los niveles en la sangre son las medidas necesarias para estabilizar el reloj biológico. Estas acciones ayudan a prevenir el colapso prematuro en la población masculina, como lo explica el estudio.