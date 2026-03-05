¿Moretón o marca de nacimiento? La mancha azul que aparece en muchos recién nacidos

Cuando nace un bebé, cada detalle de su cuerpo despierta curiosidad y preocupación en los padres. Un pequeño cambio en la piel puede generar muchas preguntas, sobre todo si parece un moretón.

Entre las marcas más comunes que aparecen desde el nacimiento se encuentra una mancha azulada o gris que suele verse en la espalda baja o en los glúteos.

A simple vista puede parecer un golpe. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una marca de nacimiento conocida como melanocitosis dérmica congénita, llamada popularmente mancha mongólica.

¿Qué es la mancha mongólica y por qué parece un moretón?

La melanocitosis dérmica congénita es una marca de nacimiento plana que se caracteriza por su color azul grisáceo o azul oscuro. Puede observarse desde el nacimiento o durante las primeras semanas de vida.

De acuerdo con información médica de Medscape, esta pigmentación es una forma común de hiperpigmentación congénita que aparece con mayor frecuencia en la zona lumbosacra, es decir, en la parte baja de la espalda.

Especialistas de la University of Utah Health explican que su aspecto se parece a un hematoma porque el pigmento se encuentra en la dermis, una capa profunda de la piel. Cuando la melanina se localiza en esa zona, la luz se dispersa de manera diferente y el color se percibe azul o gris desde la superficie.

Oxford Academic señala que estas manchas suelen tener bordes difusos y tamaño variable. Aunque la espalda baja y los glúteos son los sitios más comunes, también pueden aparecer en los hombros o en las extremidades.

La revista Actas Dermo-Sifiliográficas explica que las melanocitosis dérmicas forman parte de un grupo de trastornos pigmentarios en los que los melanocitos —las células que producen melanina— permanecen en la dermis en lugar de migrar a la epidermis durante el desarrollo embrionario. Esta característica es la que produce el color azulado típico en los recién nacidos.

¿Por qué aparece? La explicación del pigmento en la piel

Durante el embarazo, el organismo del bebé atraviesa un proceso complejo de formación de tejidos y órganos. La piel también se desarrolla gradualmente.

Los melanocitos, células encargadas de producir melanina, se originan en el embrión y migran hacia la capa más superficial de la piel durante el desarrollo fetal. La British Association of Dermatologists explica que, en algunos bebés, una parte de estas células no completa ese recorrido y permanece en la dermis.

Cuando estas células producen melanina desde esa capa profunda, la piel adquiere un tono azul o gris visible desde el exterior. La Primary Care Dermatology Society indica que este fenómeno es una variación normal del desarrollo cutáneo y no representa un problema de salud.

El artículo de Actas Dermo-Sifiliográficas confirma que las melanocitosis dérmicas incluyen varios tipos de pigmentaciones congénitas que comparten el mismo origen: la presencia de melanocitos en capas profundas de la piel.

¿Dónde aparece y cuánto tiempo dura en los bebés?

En la mayoría de los casos, la mancha mongólica se localiza en:

espalda baja

glúteos

región sacra

hombros o extremidades (con menor frecuencia)

Estas manchas son planas, no causan dolor ni inflamación y su tamaño puede variar desde unos pocos centímetros hasta áreas más extensas de piel.

Al principio el color puede parecer intenso. Sin embargo, con el crecimiento del niño suele volverse cada vez más tenue.

Diversos estudios dermatológicos indican que la mayoría de estas manchas desaparece antes de los 4 a 6 años de edad, aunque en algunos casos pueden permanecer durante más tiempo sin causar complicaciones.

Debido a que son benignas, generalmente no requieren tratamiento médico ni seguimiento especial.

Mancha mongólica vs. moretón: cómo distinguirlas

El parecido con un hematoma puede generar preocupación. Sin embargo, existen características que permiten diferenciar ambas situaciones.

Características de la mancha mongólica

Está presente desde el nacimiento.

No produce dolor.

Tiene un color azul grisáceo uniforme.

Es plana y no presenta inflamación.

Aparece con mayor frecuencia en espalda baja o glúteos.

Características de un hematoma

Surge después de un golpe o trauma.

Puede cambiar de color con el paso de los días.

Puede causar dolor o sensibilidad.

A menudo aparece en zonas expuestas a golpes.

Los dermatólogos señalan que la mancha mongólica puede confundirse con moretones cuando es muy extensa o aparece en zonas poco habituales. Por esta razón, recomiendan que el pediatra registre su presencia desde el nacimiento en el expediente clínico del bebé.

Este registro ayuda a evitar confusiones en evaluaciones médicas posteriores.

¿En qué bebés es más frecuente?

La melanocitosis dérmica congénita puede presentarse en bebés de cualquier origen, pero es más frecuente en recién nacidos con piel más oscura o con ascendencia asiática, africana, indígena o latinoamericana.

Estudios dermatológicos han documentado que en algunos grupos poblacionales la prevalencia puede ser muy alta, incluso presente en la mayoría de los recién nacidos.

En personas de piel clara, la aparición de estas manchas es menos común.

La investigación médica también ha observado que, en casos muy raros, las melanocitosis dérmicas extensas o atípicas pueden asociarse con ciertas enfermedades metabólicas hereditarias.

Un análisis citado por DynaMed menciona que este tipo de pigmentación aparece en un alto porcentaje de pacientes con síndrome de Hunter, un trastorno genético poco frecuente. Sin embargo, esta relación se observa únicamente en casos específicos y no en la gran mayoría de los bebés.

Por ello, los especialistas recomiendan evaluar las manchas cuando son muy grandes, numerosas o aparecen fuera de las zonas habituales.

La llamada mancha mongólica es una marca de nacimiento común que aparece en muchos recién nacidos y que puede confundirse con un moretón por su color azul grisáceo.

En realidad, se trata de una pigmentación benigna causada por la presencia de células productoras de melanina en una capa profunda de la piel.

En la mayoría de los casos desaparece durante la infancia y no requiere tratamiento médico. La valoración pediátrica permite confirmar el diagnóstico y registrar la presencia de la mancha desde el nacimiento.