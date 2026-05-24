El hantavirus de los Andes encendió las alertas sanitarias internacionales tras un brote detectado en pasajeros del crucero MV Hondius, donde se confirmaron varios contagios y al menos tres muertes.

Aunque las autoridades de salud aseguran que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, especialistas mantienen vigilancia epidemiológica debido a una característica poco común de este virus: puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el virus Andes es la única variante conocida de hantavirus capaz de propagarse de humano a humano, aunque este tipo de transmisión es poco frecuente y suele requerir contacto cercano y prolongado.

Hantavirus de los Andes: ¿Cómo se contagia y cómo identificar los síntomas? Canva.

¿Qué es el hantavirus de los Andes?

El hantavirus de los Andes pertenece a una familia de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. En América, estos virus pueden causar el b, una enfermedad respiratoria grave que puede derivar en insuficiencia pulmonar severa.

Según el CDC, la principal vía de contagio ocurre cuando las personas inhalan partículas contaminadas con orina, saliva o excremento de roedores. También existe riesgo al tocar superficies contaminadas y después llevarse las manos a la nariz o la boca.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el brote internacional detectado en mayo de 2026 estuvo relacionado con el crucero MV Hondius, donde varios pasajeros presentaron cuadros respiratorios severos durante el viaje.

Hantavirus de los Andes: ¿Cómo se contagia y cómo identificar los síntomas? Canva

¿Cómo se contagia el virus Andes entre humanos?

A diferencia de otros hantavirus, la variante Andes sí cuenta con evidencia científica de transmisión entre personas. Sin embargo, los especialistas aclaran que no se comporta como virus altamente contagiosos, como influenza o covid-19.

El CDC explica que los contagios humanos suelen ocurrir por contacto estrecho con fluidos corporales de una persona enferma, especialmente durante la etapa sintomática.

Investigadores y organismos sanitarios señalan que la convivencia prolongada en espacios cerrados puede aumentar el riesgo de transmisión, aunque el contagio continúa considerándose raro.

Además, autoridades sanitarias estadounidenses mantienen bajo monitoreo a decenas de personas que estuvieron expuestas al brote del crucero, debido a que el periodo de incubación puede durar hasta 42 días.

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Síntomas del hantavirus: señales que pueden confundirse con gripe

Uno de los principales riesgos del hantavirus es que los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe común u otras infecciones respiratorias.

El CDC detalla que las señales iniciales incluyen:

Fiebre

Dolor muscular

Cansancio extremo

Dolor de cabeza

Escalofríos

Náuseas

Vómito

Diarrea

Conforme avanza la enfermedad, algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones. Esta etapa puede agravarse rápidamente y requerir hospitalización inmediata.

Especialistas recomiendan buscar atención médica urgente si una persona presenta síntomas respiratorios y tuvo contacto reciente con roedores, zonas rurales infestadas o con alguien diagnosticado con virus Andes.

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¿Qué tan mortal es el hantavirus?

La OMS advierte que el síndrome pulmonar por hantavirus puede tener tasas de mortalidad elevadas si no se detecta a tiempo. Algunos brotes registrados en Sudamérica han presentado una letalidad superior al 30%.

En el actual brote internacional relacionado con el crucero MV Hondius se confirmaron varias muertes, situación que llevó al CDC a activar protocolos especiales de vigilancia epidemiológica.

No obstante, las autoridades sanitarias internacionales recalcan que el riesgo de una pandemia es extremadamente bajo debido a que el virus no se transmite fácilmente entre humanos.

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¿Existe vacuna o tratamiento contra el hantavirus?

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un antiviral específico para tratar el hantavirus de los Andes.

El tratamiento médico se enfoca en controlar los síntomas y ofrecer soporte respiratorio temprano para evitar complicaciones graves. El CDC señala que la atención rápida puede aumentar considerablemente las probabilidades de supervivencia.

Las medidas preventivas continúan siendo la principal herramienta contra la enfermedad. Entre las recomendaciones oficiales destacan:

Evitar el contacto con roedores

Ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos

Usar guantes y mascarilla en áreas infestadas

No barrer excremento de ratones en seco

Almacenar alimentos en recipientes cerrados

Aunque el hantavirus de los Andes sigue considerándose una enfermedad poco frecuente, especialistas internacionales mantienen vigilancia debido a su capacidad de transmisión entre personas en casos específicos.

La detección oportuna y las medidas preventivas son fundamentales para reducir riesgos, especialmente en zonas donde existe presencia de roedores o antecedentes de brotes.