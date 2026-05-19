Hantavirus: Operativo científico investiga posible origen de contagios en crucero

Científicos capturaron el martes decenas de roedores en Ushuaia para descartar la presencia de hantavirus luego del brote en un crucero que zarpó de allí el 1 de abril y dejó tres muertos, mientras turistas recorren esta ciudad argentina indiferentes al operativo.

Con tapabocas y guantes, los científicos controlaron desde el amanecer las más de cien trampas que habían distribuido en las áreas forestales próximas a la ciudad más austral de Argentina.

Uno de estos puntos era Baliza Escarpados, una zona de miradores naturales atravesada por una ruta desde donde se aprecia Ushuaia, su mítico faro del fin del mundo y su bahía plateada.

Allí los científicos recogieron las trampas y volcaron su contenido en bolsas plásticas negras, visiblemente entusiasmados con el resultado.

Los roedores serán estudiados para detectar la peligrosa cepa Andes del virus. AFP

Biólogos del instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires -el principal centro de virología del país- y especialistas locales necesitan capturar un número suficiente de roedores para extraer tejidos y sangre que serán luego remitidos a Buenos Aires para su análisis.

Buscan descartar que los cruceristas neerlandeses que fallecieron de hantavirus se hayan contagiado en esa ciudad, donde hasta ahora nunca se registró esta enfermedad transmitida por roedores.

Autoridades sanitarias confirmaron a la AFP que fueron capturados cerca de 70 ejemplares. Los trabajos continuarán durante toda la semana y los resultados demandarán un mes.

El problema es que en general la densidad de ratones es baja", dijo a la AFP el biólogo Sebastián Poljak.

"Lo ideal sería capturar pocos ratones pero de muchos lugares. Si hubiese hantavirus en un lugar, todos los ratones serían portadores", agregó el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).

Estos ratones silvestres, llamados colilargos, son más frecuentes en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, a 15 kilómetros de la ciudad, un área de 70 mil hectáreas que reciben unos 400 mil visitantes cada año.

"No hay preocupación"

En paralelo al muestreo científico, Ushuaia, que se promociona como "la ciudad del fin del mundo", se mueve a media máquina. La temporada invernal aún no comenzó y la de cruceros, por la que recibe unos 130 mil visitantes al año, terminó hace un mes.

El hantavirus no es un tema que ocupe a los cientos de turistas que aprovechan la tranquilidad de la temporada baja.

Pese al cielo plomizo y los apenas 5 ºC, los paseos por el canal de Beagle salen repletos de turistas este martes después de un lunes ventoso que obligó a cancelar salidas.

Supimos del caso del crucero, pero ni se nos ocurrió cancelar nuestro viaje", dijo María Julia Tadeo, una abogada argentina de 43 años.

Turistas continuaron recorriendo el canal Beagle pese al despliegue científico. AFP

Junto a sus dos hijas adolescentes, se aprestaba a iniciar un paseo en catamarán con la esperanza de avistar ballenas Sei o Jorobadas, las dos especies que frecuentan la bahía de la ciudad de unos 80 mil habitantes.

El frío austral obliga de todos modos a cubrirse boca y nariz, aunque nadie utiliza tapabocas quirúrgico.

No hay una preocupación como ocurrió en la pandemia del covid-19, la gente acá sabe que en Ushuaia no hay hantavirus", dijo Alejandra Contreras, empleada en un restaurante céntrico.

La isla de Tierra del Fuego está separada del continente por el estrecho de Magallanes, una geografía que los biólogos consideran una barrera natural para el virus.

El brote del crucero Hondius responde a la cepa Andes, la más peligrosa por ser la única conocida que puede transmitirse entre humanos. Hasta ahora, esta cepa sólo se ha identificado en otras provincias del sur de Argentina y en el sur de Chile.

Con información de AFP.