México y Estados Unidos descartan parásito en lechugas mexicanas tras estudios

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que las investigaciones realizadas conjuntamente entre México y Estados Unidos concluyeron que no se ha encontrado el parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras de lechuga de origen mexicano recolectadas en ambas naciones.

La autoridad sanitaria precisó que las acusaciones iniciales en territorio estadounidense obedecieron a una asociación epidemiológica basada en encuestas y probabilidades estadísticas, mas no en pruebas analíticas de laboratorio que representaran una evidencia positiva.

En apego a los protocolos internacionales, el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris aplicó métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real para analizar 10 muestras de lechuga, cinco de materia prima y cinco de producto procesado, junto con cuatro muestras de agua, arrojando resultados 100 por ciento negativos al microorganismo.

Estas evaluaciones se formalizaron tras la inspección y verificación sanitaria efectuada del 18 al 20 de julio en la planta de Taylor Farms México, en donde no se halló rastro alguno del parásito.

Adicionalmente, el organismo desmintió la alerta previa emitida por las autoridades sanitarias del país vecino. “La muestra que arrojó un resultado falso positivo, reportada por la FDA el domingo 19 de julio, se obtuvo de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, que nunca ingresó a territorio estadounidense”, subrayó la dependencia federal.

Con este hallazgo, la autoridad mexicana dejó en claro que no existen elementos científicos que comprometan la inocuidad de las hortalizas nacionales.

Finalmente, la Cofepris refrendó su compromiso institucional al asegurar que sus acciones de vigilancia sanitaria se sustentan en evidencia científica sólida y en investigaciones de laboratorio bajo estricto apego a los estándares internacionales.