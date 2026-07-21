¿No soportas escuchar a alguien masticar? Podría tratarse de una condición llamada misofonía

En cualquier ambiente hay sonidos. Muchos parecen normales para la mayoría de las personas, mientras que para otras pueden convertirse en una fuente importante de malestar.

El ruido de alguien masticando, sorbiendo una bebida, respirando fuerte o golpeando repetidamente un objeto puede provocar una reacción inmediata de enojo, ansiedad o desesperación.

Esta respuesta tiene un nombre: misofonía, un fenómeno relacionado con una sensibilidad extrema hacia determinados sonidos. Durante muchos años se creyó que se trataba únicamente de una reacción exagerada o de poca tolerancia; sin embargo, investigaciones recientes muestran que existe una relación entre estos estímulos auditivos y la forma en que el cerebro procesa las emociones.

¿Te enfurece escuchar a alguien masticar Qué es la misofonía Canva

¿Qué es la misofonía y por qué algunos sonidos provocan una reacción intensa?

La palabra misofonía proviene del griego y significa "odio al sonido". No obstante, especialistas explican que esta definición resulta limitada, ya que la condición no implica rechazar cualquier ruido, sino presentar una respuesta desproporcionada ante sonidos muy específicos.

Entre los principales detonantes se encuentran:

El sonido de una persona al masticar alimentos

Hacer ruido al beber líquidos

Respirar con intensidad

Carraspear

Chasquear los dedos

Golpear objetos de forma repetitiva

Teclear o producir sonidos constantes

Una de las características de la misofonía es que la reacción aparece de manera automática. Aunque la persona sabe que el sonido no representa un peligro, su cerebro desencadena una respuesta emocional difícil de controlar.

¿Te enfurece escuchar a alguien masticar Qué es la misofonía Canva

¿Por qué escuchar a alguien masticar puede causar enojo, ansiedad o desesperación?

Uno de los ejemplos más conocidos de la misofonía es la molestia intensa que provoca escuchar a otra persona comer. Para quienes viven con esta condición, el sonido de una masticación puede generar una respuesta mucho más intensa que una simple incomodidad.

Los especialistas explican que el cerebro interpreta algunos sonidos como estímulos especialmente relevantes y activa mecanismos relacionados con las emociones. En las personas con misofonía, esta respuesta puede presentarse con mayor intensidad que en el resto de la población.

A diferencia de una molestia cotidiana, la persona puede experimentar:

Irritación inmediata

Sensación de pérdida de control

Ansiedad

Estrés

Deseo de abandonar el lugar donde se encuentra

Esta condición también puede afectar la convivencia diaria. Una comida familiar, una reunión de trabajo o compartir un espacio cerrado pueden convertirse en situaciones difíciles cuando aparecen los sonidos que funcionan como detonantes.

¿Te enfurece escuchar a alguien masticar Qué es la misofonía Canva

Síntomas de la misofonía: así puedes identificar esta sensibilidad a los sonidos

No todas las personas que sienten molestia ante ciertos ruidos tienen misofonía. La diferencia radica en la intensidad de la reacción y en el impacto que produce en la vida cotidiana.

Entre los síntomas más frecuentes destacan los siguientes.

1. Reacciones emocionales intensas

La persona puede experimentar enojo repentino, ansiedad, desesperación o una fuerte sensación de rechazo al escuchar un sonido específico.

2. Cambios físicos ante el ruido

En algunos casos también aparecen manifestaciones físicas, como tensión muscular, aumento del ritmo cardiaco, sudoración o una sensación general de incomodidad.

3. Evitación de actividades sociales

Con el tiempo, algunas personas modifican sus hábitos para evitar situaciones en las que puedan escuchar los sonidos que desencadenan el malestar, como comidas familiares, reuniones sociales o espacios compartidos.

4. Conflictos con otras personas

Los sonidos detonantes suelen provenir de acciones cotidianas realizadas por familiares, parejas o compañeros de trabajo. Esto puede generar discusiones, incomodidad o dificultades en la convivencia.

Los especialistas recomiendan prestar atención a tres aspectos fundamentales: la frecuencia con la que aparece la reacción, la intensidad de las emociones y el impacto que tiene sobre la rutina diaria.

¿Te enfurece escuchar a alguien masticar Qué es la misofonía Canva

¿La misofonía tiene tratamiento? Esto recomiendan los especialistas

Hasta el momento no existe un medicamento específico aprobado para tratar la misofonía. Sin embargo, hay distintas estrategias que pueden ayudar a disminuir el impacto de los sonidos detonantes y mejorar la calidad de vida.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran las siguientes.

1. Terapia cognitivo-conductual

Este tipo de terapia psicológica busca ayudar a la persona a modificar la respuesta emocional que generan determinados sonidos y desarrollar herramientas para afrontar esas situaciones.

2. Terapias basadas en sonido

Algunas personas encuentran alivio con ruido ambiental, sonidos relajantes o dispositivos auditivos que disminuyen la percepción de los estímulos que provocan malestar.

3. Identificación de los detonantes

Reconocer cuáles son los sonidos que desencadenan la reacción permite desarrollar estrategias para enfrentarlos y reducir su impacto en la vida cotidiana.

Aunque la investigación sobre la misofonía ha avanzado en los últimos años, los expertos coinciden en que todavía se requieren más estudios para comprender por completo sus causas y desarrollar tratamientos específicos.

¿Te enfurece escuchar a alguien masticar Qué es la misofonía Canva

¿Cuándo acudir con un especialista si ciertos sonidos afectan tu vida diaria?

Sentir incomodidad ante un ruido ocasional es una experiencia común. Sin embargo, cuando la reacción emocional es intensa y comienza a afectar la convivencia, las relaciones personales o las actividades diarias, conviene buscar orientación profesional.

Algunas señales de alerta incluyen:

Evitar reuniones o actividades por miedo a escuchar determinados sonidos

Sentir enojo difícil de controlar ante ruidos cotidianos

Tener conflictos familiares, sociales o laborales relacionados con esta sensibilidad

Experimentar ansiedad frecuente al anticipar situaciones donde pueden aparecer sonidos detonantes

La evaluación puede realizarla un especialista en salud mental o un profesional de la audición, quien analizará la intensidad de la respuesta y el efecto que tiene sobre la calidad de vida.

Aunque la misofonía aún es objeto de investigación, cada vez existe mayor evidencia de que no se trata simplemente de una falta de paciencia o de una manía. Comprender cómo funciona esta condición permite reconocer que algunas personas experimentan una respuesta emocional real ante determinados sonidos.

Identificar los síntomas y acudir con un especialista cuando la sensibilidad interfiere con la vida cotidiana puede ser el primer paso para encontrar estrategias que ayuden a recuperar el bienestar.