Los pistaches destacan como aliados para el control glucémico y la salud metabólica

La diabetes representa actualmente uno de los principales desafíos de salud pública en México. De acuerdo con datos citados por la Dra. Arely Vergara Castañeda, más de 14 millones de personas viven con esta enfermedad y la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada y no diagnosticada, alcanza el 18.2 % de la población adulta.

Uno de los principales objetivos en el manejo de la diabetes consiste en evitar fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre. Además del tratamiento médico y farmacológico, la alimentación desempeña un papel fundamental para contribuir al control metabólico y favorecer una mejor calidad de vida. En este contexto, los pistaches han despertado interés debido a su perfil nutricional. A diferencia de otros alimentos ricos en hidratos de carbono, presentan un bajo índice glucémico, lo que significa que su consumo no genera elevaciones pronunciadas de glucosa en sangre.

La especialista explica que cuando los pistaches se incorporan junto con alimentos ricos en hidratos de carbono, como pan, arroz o fruta, pueden contribuir a reducir la respuesta glucémica de la comida. Esto ocurre porque la fibra y las grasas presentes en los pistaches ayudan a ralentizar el vaciamiento gástrico y la absorción intestinal de nutrientes. Otro aspecto relevante es su combinación de proteína y fibra dietética, elementos que favorecen una sensación de saciedad más prolongada. Esto puede ayudar a reducir el consumo calórico total a lo largo del día y apoyar estrategias relacionadas con el control del peso corporal.

Aunque son una fuente de grasa, gran parte de esta corresponde a ácidos grasos monoinsaturados, particularmente ácido oleico, nutrimento que ha sido asociado con una mejor salud cardiovascular y con una mejora en la sensibilidad de las células a la insulina. Además de los macronutrientes, los pistaches contienen vitaminas y minerales que participan en procesos relacionados con el metabolismo de la glucosa. Entre ellos destacan las vitaminas B1 y B6, así como minerales como magnesio, selenio, zinc, cromo y cobre. También aportan antioxidantes como luteína, gamma-tocoferol y polifenoles, compuestos que han sido estudiados por su capacidad para reducir el estrés oxidativo asociado al descontrol metabólico.

"El consumo regular de pistaches, en una porción de 28 gramos al día o aproximadamente 49 piezas, ha mostrado asociaciones con mejorías significativas en la hemoglobina glicosilada (HbA1c), un marcador utilizado para evaluar el control promedio de la glucosa en sangre durante los últimos tres meses".

Asimismo, diferentes investigaciones han documentado beneficios relacionados con la reducción de la inflamación y la mejora del perfil de lípidos. Por ello, incorporar pistaches como colación o como complemento de una comida puede ser una forma práctica de integrarlos dentro de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

Para conocer más sobre nutrición, salud y los beneficios de los Pistaches Americanos, visitar la sección de Nutrición y Salud del sitio web de American Pistachio Growers .

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