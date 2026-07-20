¿Por qué es tan difícil identificar el alimento que provoca un brote de Cyclospora?

Cada verano aumentan los casos de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, pero descubrir qué alimento originó un brote suele ser una tarea compleja. Aunque las autoridades de salud realizan investigaciones epidemiológicas, el tiempo que tarda en aparecer la enfermedad y las características del propio microorganismo dificultan rastrear su origen.

De acuerdo con especialistas del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota, la identificación de la fuente de contagio puede tardar semanas o incluso nunca llegar a confirmarse.

¿Cómo se transmite la Cyclospora?

La infección generalmente ocurre al consumir frutas, verduras u otros alimentos que estuvieron en contacto con agua o ambientes contaminados. A diferencia de otras enfermedades infecciosas, la Cyclospora no se contagia de persona a persona.

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Los expertos explican que el parásito se elimina a través de las heces de una persona infectada, pero necesita permanecer un tiempo en el ambiente para volverse capaz de causar nuevas infecciones. Si durante ese proceso entra en contacto con agua utilizada para el riego o con cultivos agrícolas, puede contaminar los alimentos antes de llegar al consumidor.

¿Por qué es tan difícil encontrar el alimento responsable?

Uno de los principales obstáculos es el periodo de incubación. Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de haber ingerido el alimento contaminado, por lo que muchas personas ya no recuerdan con precisión qué comieron durante esos días.

Además, los productos frescos implicados suelen consumirse o desecharse rápidamente, lo que impide obtener muestras para analizarlas cuando inicia la investigación sanitaria.

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¿Qué diferencia a Cyclospora de otras enfermedades?

En infecciones causadas por bacterias como Salmonella, Listeria o Escherichia coli, los laboratorios pueden cultivar los microorganismos y compararlos mediante técnicas de secuenciación genética para determinar si distintos pacientes forman parte del mismo brote.

Con Cyclospora esto no ocurre. El parásito no puede cultivarse fácilmente en laboratorio y las herramientas para identificar si los casos están relacionados aún son limitadas, por lo que las investigaciones avanzan con mayor dificultad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) utilizan métodos de genotipificación parcial, aunque el proceso sigue siendo complejo.

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¿Qué hacer si aparecen los síntomas?

Los expertos recomiendan acudir al médico ante una diarrea intensa o persistente. Existen pruebas específicas para confirmar la presencia de Cyclospora y tratamientos con antibióticos que ayudan a reducir la duración de la enfermedad.

También aclaran que, mientras no se conozca con certeza el origen del brote, evitar de forma general el consumo de frutas y verduras frescas no es una medida recomendada, ya que la mayoría de estos alimentos no representan un riesgo. Además, reportar los casos permite que las autoridades sanitarias obtengan información valiosa para identificar la fuente del contagio y prevenir nuevos brotes.