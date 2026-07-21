El IMSS consolida atención libre de discriminación para personas con VIH

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolidó una atención más incluyente y libre de discriminación para las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), resultado de un proceso de transformación iniciado en 1983, tras diagnosticarse el primer caso en la institución. Esta trayectoria histórica queda documentada en la producción "Memorias IMSS: cuatro décadas de orgullo y derechos de la diversidad".

El director de Planeación para la Transformación Institucional, Arturo de Lucio Ortega, explicó que el documental reconstruye este camino y visibiliza el trabajo de médicas, médicos, enfermeras, camilleros y personal de limpieza que atendieron a los pacientes cuando prevalecían el desconocimiento y el estigma. Destacó que el cambio institucional responde a la voluntad del personal por fortalecer una atención con enfoque de derechos humanos.

Dentro de los hitos normativos, en 2022 el organismo publicó el Protocolo de Atención para Personas con VIH, seguido en 2023 por el Protocolo para Personas de la Diversidad. Para 2024, el IMSS incorporó en el Primer Nivel de Atención el acceso a la Profilaxis Preexposición (PrEP). Al respecto, de Lucio Ortega señaló que las personas con prácticas sexuales de riesgo pueden acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para acceder al servicio "sin necesidad de dar explicaciones o responder preguntas que las hagan sentir incómodas".

El funcionario enfatizó que la institución mantiene una política de cero tolerancia a la discriminación e impulsa la capacitación continua de su personal. Asimismo, sostuvo que la producción "constituye un ejercicio de memoria institucional y de rendición de cuentas que refleja el compromiso permanente del Seguro Social con la innovación, la inclusión y el fortalecimiento de una atención cada vez más cercana a la derechohabiencia".