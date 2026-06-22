Cinco hábitos diarios que podrían estar aumentando tus niveles de estrés

El estrés se ha convertido en uno de los problemas más frecuentes de la vida moderna.

Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con situaciones laborales o personales, ciertos hábitos cotidianos también pueden contribuir a incrementar sus niveles.

Una investigación realizada por la Universidad del Sur de California, encabezada por la experta Wendy Wood, señala que el cansancio y el estrés pueden favorecer la repetición de conductas poco saludables, creando un círculo difícil de romper.

1. ¿Dormir pocas horas afecta tu estado emocional?

El descanso es fundamental para que el organismo funcione correctamente. Sin embargo, mantener horarios irregulares para acostarse o despertar puede alterar los ciclos naturales del sueño.

La falta de una rutina adecuada para descansar impide que el cuerpo se prepare para dormir, lo que puede provocar agotamiento, dificultades de concentración y una mayor sensación de estrés durante el día.

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2. ¿La alimentación puede influir en el estrés?

Lo que se consume diariamente también tiene un impacto importante en el bienestar emocional. Una dieta desequilibrada puede generar alteraciones en distintos procesos del organismo.

Por ejemplo, los cambios bruscos en los niveles de azúcar en la sangre pueden estimular la producción de hormonas como el cortisol y la adrenalina, sustancias asociadas con las respuestas de estrés.

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3. ¿Por qué el ejercicio ayuda a reducir la tensión?

La actividad física no solo beneficia la salud cardiovascular o muscular. También, desempeña un papel importante en el manejo del estrés.

Al ejercitarse, el cuerpo libera sustancias que favorecen el bienestar emocional y ayudan a disminuir la tensión acumulada durante el día.

Por el contrario, el sedentarismo puede favorecer la acumulación de tensión, especialmente en personas mayores, quienes suelen experimentar mayores beneficios cuando incorporan movimiento a su rutina diaria.

4. ¿Trabajar mucho puede convertirse en un problema?

En muchas ocasiones, la carga laboral invade espacios destinados al descanso, la convivencia familiar o las actividades recreativas.

Cuando el trabajo ocupa prácticamente todo el tiempo disponible, resulta más difícil desconectarse y recuperar energía. Los especialistas destacan que establecer límites y reservar momentos para el ocio es clave para mantener un mejor equilibrio emocional.

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5. ¿El exceso de café puede aumentar la ansiedad?

Aunque para muchas personas el café es indispensable para comenzar el día, consumir grandes cantidades de cafeína podría tener efectos negativos.

La dependencia al café puede provocar cambios en el estado de ánimo cuando el organismo no recibe la cantidad habitual de cafeína, favoreciendo síntomas como ansiedad, irritabilidad o dificultades para concentrarse.

Adoptar hábitos más saludables y prestar atención a las rutinas diarias puede ser un paso importante para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida a largo plazo.