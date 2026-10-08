¿Cuándo necesita un hombre un ultrasonido mamario? Estos son los casos que debes conocer

El cáncer de mama suele relacionarse con la salud femenina; sin embargo, también puede presentarse en los hombres, aunque con una frecuencia mucho menor. Esta diferencia puede provocar que algunos cambios en el pecho pasen desapercibidos o que no reciban la atención necesaria.

Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente en la población masculina, existen factores que pueden aumentar el riesgo, así como señales que requieren una valoración médica. Por ello, conocer cuándo es necesario acudir con un especialista puede ayudar a detectar alteraciones de manera oportuna.

Una de las dudas más frecuentes es si los hombres deben realizarse un ultrasonido mamario como medida preventiva.

La respuesta depende de cada caso, ya que este estudio no se recomienda de manera rutinaria para todos los hombres, pero puede formar parte de la evaluación cuando existen síntomas, factores de riesgo o algún hallazgo que necesita mayor atención.

Ultrasonido mamario en hombres: ¿quiénes necesitan este estudio? Canva.

¿Qué hombres tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama?

El cáncer de mama masculino puede aparecer a cualquier edad, aunque el riesgo aumenta con los años. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) señala que entre los principales factores asociados se encuentran los antecedentes familiares de cáncer de mama, determinadas alteraciones genéticas y algunas condiciones que provocan concentraciones elevadas de estrógeno.

Entre los factores de riesgo destacan:

Tener antecedentes familiares de cáncer de mama

Presentar una mutación hereditaria en genes como BRCA1 o BRCA2, con un riesgo especialmente importante para BRCA2

Haber recibido radioterapia en el tórax

Tener síndrome de Klinefelter

Presentar cirrosis u otras enfermedades que alteren el equilibrio hormonal

Recibir determinados tratamientos con estrógenos

Tener una edad avanzada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también identifica como factores de riesgo los antecedentes familiares, las mutaciones genéticas, la radioterapia en el tórax, el síndrome de Klinefelter, algunas afecciones testiculares y las enfermedades hepáticas.

Tener uno de estos factores no significa que una persona necesariamente desarrollará cáncer, pero sí puede justificar una valoración médica más cuidadosa. El especialista puede determinar si existe la necesidad de realizar estudios de imagen o establecer un seguimiento de acuerdo con las características de cada paciente.

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¿Los hombres necesitan hacerse un ultrasonido mamario para prevenir el cáncer?

A diferencia de los programas de detección establecidos para determinados grupos de mujeres, no existe una recomendación general para que todos los hombres se realicen ultrasonidos mamarios de manera periódica.

El ultrasonido tiene principalmente una función diagnóstica. Esto significa que puede utilizarse cuando el médico encuentra una alteración o cuando existe un síntoma que requiere una evaluación más detallada.

El American College of Radiology (ACR) establece que la elección del estudio depende de la edad del paciente y de las características del problema. Por ejemplo, ante una masa palpable indeterminada, la estrategia puede incluir una mamografía diagnóstica, tomosíntesis o ultrasonido, según cada situación clínica.

Por ello, realizarse un ultrasonido por cuenta propia no sustituye una consulta médica ni constituye, por sí mismo, una estrategia para prevenir el cáncer.

La recomendación más importante es prestar atención a cualquier cambio nuevo en la zona del pecho y acudir con un profesional de la salud para determinar si se necesita algún estudio.

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¿Cuándo puede ser necesario un ultrasonido mamario en hombres?

El ultrasonido puede solicitarse cuando existe una alteración que necesita una evaluación más detallada.

MedlinePlus, señala que entre las pruebas utilizadas para estudiar el cáncer de mama en hombres se encuentran la mamografía, el ultrasonido mamario y, en algunos casos, la resonancia magnética.

El ultrasonido puede ayudar a caracterizar una lesión y determinar algunas características de una masa. Si los estudios muestran hallazgos sospechosos, el médico puede indicar una biopsia para confirmar o descartar la presencia de células cancerosas.

De acuerdo con el ACR, el ultrasonido puede tener un papel importante en hombres con síntomas o hallazgos que requieren una evaluación adicional. Entre las situaciones que pueden llevar al médico a solicitar estudios de imagen se encuentran:

Una masa palpable

Secreción por el pezón

Retracción o hundimiento del pezón

Cambios en la piel

Ganglios o una masa en la axila

Un resultado mamográfico que requiere una evaluación complementaria

La prueba que se elija dependerá de las características de cada paciente. Por ello, no todos los hombres con un bulto necesitan exactamente el mismo estudio.

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Estos son los síntomas de cáncer de mama que los hombres no deben ignorar

El signo más frecuente del cáncer de mama masculino es la aparición de un bulto o engrosamiento en la mama. Sin embargo, existen otros cambios que pueden indicar la necesidad de una valoración médica.

El NCI recomienda consultar ante signos como:

Masa o engrosamiento en la mama o cerca de ella

Bulto en la zona de la axila

Cambios en el tamaño o la forma de la mama

Hundimiento del pezón

Secreción por el pezón, especialmente si contiene sangre

Enrojecimiento o descamación de la piel

Hoyuelos o arrugas en la piel

Apariencia similar a la llamada “piel de naranja”

Es importante no asumir que cualquier bulto significa cáncer. MedlinePlus explica que existen otras causas de crecimiento del tejido mamario masculino, como la ginecomastia.

Sin embargo, un cambio nuevo, persistente o que aumenta de tamaño no debe ignorarse. Solo una valoración médica puede determinar qué lo provoca y si son necesarios estudios como una mamografía, un ultrasonido o una biopsia.

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¿A qué edad aumenta el riesgo de cáncer de mama en los hombres?

El cáncer de mama masculino puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 60 y 70 años, según el NCI.

Esto no significa que los hombres jóvenes estén exentos del riesgo. Aquellos con antecedentes familiares importantes, mutaciones en BRCA, síndrome de Klinefelter, antecedentes de radioterapia en el tórax u otros factores asociados pueden requerir una valoración individual.

El IMSS destaca que el riesgo aumenta con la edad y recomienda que los hombres con factores de riesgo consulten al médico para una evaluación específica.

Además, la edad no debe utilizarse como motivo para esperar ante un síntoma. Un hombre joven que detecta un bulto o presenta cambios en el pezón también debe buscar atención médica.

El cáncer de mama masculino puede diagnosticarse en etapas avanzadas, por lo que reconocer los cambios y solicitar atención médica ante cualquier señal sospechosa resulta fundamental para favorecer un diagnóstico oportuno.

El ultrasonido mamario no es un estudio preventivo que todos los hombres deban realizarse de forma rutinaria. Su utilidad depende de los síntomas, los factores de riesgo y los resultados de la exploración médica.

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Por ello, más que solicitar este estudio sin una indicación, es importante prestar atención a los cambios que puedan aparecer en el pecho. Un bulto, una alteración en la piel, modificaciones en el pezón o secreción requieren una valoración profesional para conocer su causa.

Ante alguno de estos signos, el médico puede determinar si es necesario realizar una mamografía, un ultrasonido u otro estudio de diagnóstico.

Aunque el cáncer de mama masculino es poco frecuente, reconocer sus posibles señales permite evitar que una alteración pase desapercibida. Cualquier cambio nuevo o persistente en el pecho merece atención médica, sobre todo cuando existen factores que aumentan el riesgo.