La salud de la mujer se ha colocado como la máxima prioridad en la agenda de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (SOMETH). A lo largo de la vida, el organismo femenino transita por distintas etapas fisiológicas e intervenciones médicas que modifican la composición de la sangre y el flujo vascular.

Esta vulnerabilidad biológica, sumada a determinantes sociales, explica por qué la predisposición a desarrollar un evento tromboembólico venoso o arterial se incrementa de manera drástica en las mujeres.

Trombosis en la mujer: ¿Por qué su riesgo de sufrir un trombo se quintuplica? Canva

Embarazo, parto y posparto: La ventana de mayor hipercoagulabilidad

Durante la gestación, el cuerpo femenino experimenta cambios adaptativos destinados a prevenir hemorragias graves durante el parto. Sin embargo, este estado fisiológico eleva cinco veces más el riesgo de sufrir una trombosis venosa en comparación con una mujer que no está embarazada.

El peligro no concluye con el alumbramiento; por el contrario, alcanza su punto crítico en los tres meses posteriores al parto, donde intervenciones quirúrgicas como la cesárea multiplican de forma considerable esta probabilidad. La inmovilización, la edad materna y el sobrepeso actúan como catalizadores que pueden transformar un proceso biológico natural en una emergencia médica de alto riesgo.

Hay cinco veces más riesgo de trombosis venosa durante el embarazo en comparación con la etapa en que la mujer no está embarazada, pero el punto crítico son los tres meses posteriores al parto, donde la cesárea eleva considerablemente este peligro. Es crucial que la salud femenina sea una prioridad y que cada paciente comunique al especialista sus antecedentes personales y familiares para prevenir desenlaces fatales",Dra. María del Carmen Amigo, especialista en reumatología e integrante de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia.

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El impacto de las hormonas sintéticas y las enfermedades autoinmunes

El riesgo vascular en las mujeres no es exclusivo de la etapa gestacional. En la adolescencia y juventud, la administración de tratamientos anticonceptivos orales a base de estrógenos introduce un factor de riesgo farmacológico que debe ser monitoreado por el médico tratante. Posteriormente, durante el climaterio y la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal vuelve a alterar la hemostasia del organismo.

A este panorama hormonal se suma la prevalencia de condiciones inflamatorias autoinmunes. Cuadros como el Síndrome de Anticuerpos Antifosfolípidos —considerado la trombofilia adquirida más común— predisponen a las mujeres a trombosis recurrentes e infartos cerebrales desde edades tempranas. Cuando estas condiciones no se diagnostican a tiempo, requieren esquemas de anticoagulación de por vida para prevenir daños vasculares irreversibles.

En la adolescencia y en la juventud, el uso de hormonales por diversas causas médicas o anticonceptivas genera un riesgo específico. Además, debemos recordar que la trombosis no es exclusiva del adulto mayor; hoy vemos adolescentes con infartos cerebrales o complicaciones graves derivadas de enfermedades autoinmunes que debutan en esta etapa y que inflaman el endotelio vascular",Dra. Mara Núñez Toscano, médica hematóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría.

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Determinantes sociales y barreras económicas en la atención médica

Más allá de los factores estricta y puramente biológicos, la brecha de género en la salud pública agrava el pronóstico de las pacientes. En muchos hogares, la mujer asume el rol de cuidadora primaria o trabaja en la informalidad laboral sin acceso directo a la seguridad social. Estas condiciones las obligan a posponer la atención médica, ignorando síntomas iniciales como la inflamación en una extremidad o molestias difusas.

Superar esta problemática exige que las políticas públicas traduzcan la información médica experta a un lenguaje accesible para la comunidad. Acercar los servicios de diagnóstico y tratamiento a las zonas vulnerables resulta indispensable para garantizar que ninguna mujer deba elegir entre cumplir con sus jornadas de trabajo y acudir a una revisión médica preventiva.

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Estrategias de prevención para reducir las secuelas y salvar vidas

La trombosis en la mujer es una patología altamente prevenible si se evalúa el riesgo individual en cada consulta médica. La adopción de medidas de tromboprofilaxis (como el uso de medias de compresión, movilización temprana y anticoagulantes ajustados al perfil de la paciente) reduce significativamente la incidencia de eventos vasculares durante hospitalizaciones o procedimientos quirúrgicos.

Identificar señales de alarma como dolor punzante e hinchazón en las piernas, falta de aire repentina o dolor torácico permite actuar a tiempo y evitar complicaciones graves como la tromboembolia pulmonar o el síndrome postrombótico. Conocer los antecedentes familiares y mantener una comunicación abierta con el especialista son las herramientas fundamentales para que cada mujer proteja su salud vascular.