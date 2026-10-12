¿Quieres cuidar tus articulaciones? Algunos riestos de artritis pueden reducirse con estos hábitos

Las articulaciones permiten realizar actividades tan cotidianas como caminar, subir escaleras, escribir o cargar objetos. Sin embargo, el dolor, la rigidez y la inflamación pueden afectar su funcionamiento y limitar la movilidad. Aunque estas molestias pueden aparecer con la edad, también se relacionan con distintas enfermedades que requieren atención médica.

La artritis comprende más de 100 afecciones que afectan las articulaciones y los tejidos que las rodean. De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos (NIAMS), cada tipo tiene características, causas y tratamientos particulares.

Por ello, no existe una fórmula que garantice su prevención, pero ciertos hábitos ayudan a cuidar la salud articular y a reducir algunos factores de riesgo. Conocer cómo influyen estas acciones permite incorporarlas a la rutina y reconocer cuándo es necesario acudir con un profesional de la salud.

Hábitos que ayudan a proteger tus articulaciones de la artritis Canva

¿Qué hábitos ayudan a proteger las articulaciones y reducir el riesgo de artritis?

El cuidado de las articulaciones comienza con decisiones cotidianas que favorecen la movilidad y ayudan a prevenir lesiones. Entre las principales recomendaciones destacan la actividad física regular, el fortalecimiento muscular, la reducción del sedentarismo y el mantenimiento de un peso saludable.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que algunos factores de riesgo de la artritis pueden modificarse. Entre ellos se encuentran el sobrepeso, el tabaquismo y las lesiones articulares. La edad y los antecedentes familiares, en cambio, no pueden cambiarse.

También es importante distinguir entre los distintos tipos de artritis. La osteoartritis afecta los tejidos de las articulaciones y suele relacionarse con el envejecimiento o las lesiones previas.

La artritis reumatoide, por su parte, es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos. Por esta razón, las medidas que reducen el riesgo de una afección no necesariamente previenen las demás.

Para cuidar las articulaciones en la vida diaria, conviene adoptar hábitos como los siguientes:

Realizar ejercicio de acuerdo con la condición física

Evitar permanecer sentado durante periodos prolongados

Mantener una alimentación variada y equilibrada

Prevenir caídas y lesiones durante el trabajo o las actividades deportivas

Buscar atención médica ante dolor, rigidez o inflamación persistentes

Estas acciones favorecen la salud musculoesquelética, pero no sustituyen los tratamientos indicados por un especialista ni garantizan que una persona no desarrolle artritis.

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¿Qué ejercicio conviene practicar para cuidar las articulaciones?

La actividad física es una de las herramientas más útiles para conservar la movilidad y fortalecer los músculos que dan soporte a las articulaciones. Aunque algunas personas evitan el ejercicio por temor a desgastar las rodillas o las caderas, mantenerse activo puede mejorar la función articular, incluso en quienes ya tienen artritis.

MedlinePlus, explica que el ejercicio contribuye a mantener fuertes los músculos que rodean las articulaciones, mejorar la amplitud de movimiento y reducir la rigidez. También favorece el equilibrio, lo que puede ayudar a prevenir caídas.

Entre las actividades que pueden formar parte de una rutina de cuidado articular se encuentran:

Caminar: permite aumentar la actividad física de manera gradual. Es recomendable comenzar con recorridos cortos y avanzar según la tolerancia

Nadar o hacer ejercicio en el agua: el agua disminuye la carga sobre las articulaciones y permite trabajar los músculos

Montar bicicleta estática: puede mejorar la movilidad, siempre que sea adecuada para la condición de cada persona

Realizar ejercicios de fuerza: contribuyen a fortalecer los músculos que estabilizan las articulaciones

Practicar ejercicios de flexibilidad y equilibrio: ayudan a mantener la movilidad y la estabilidad corporal

Los CDC recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y dos días de ejercicios para fortalecer los músculos. Esta referencia general debe adaptarse a las capacidades, la edad y el estado de salud de cada persona.

No es necesario comenzar con entrenamientos intensos. Una caminata breve puede ser un primer paso para quienes llevan tiempo sin hacer ejercicio. Si existe un diagnóstico de artritis, dolor persistente o alguna limitación física, conviene consultar con un profesional para elegir las actividades adecuadas.

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¿Cómo influyen la alimentación y peso saludable en la salud articular?

Una alimentación equilibrada y un peso saludable ayudan a cuidar las articulaciones. MedlinePlus recomienda consumir frutas y verduras, aunque ningún alimento previene por sí solo todos los tipos de artritis.

Según los CDC, el sobrepeso aumenta el riesgo de osteoartritis de rodilla y puede agravar el dolor articular. Por ello, se recomienda combinar una dieta variada con actividad física regular y evitar dietas restrictivas o suplementos sin evidencia suficiente.

Algunas recomendaciones cotidianas son:

Incluir frutas y verduras de distintos colores

Consumir fuentes de proteína, como pescado, huevo y legumbres

Incorporar grasas saludables, como las que aportan algunos pescados, nueces y semillas

Mantener una hidratación adecuada

Solicitar orientación profesional para establecer objetivos de peso cuando sea necesario

Estos hábitos contribuyen al bienestar general y pueden ayudar a reducir ciertos riesgos relacionados con las articulaciones. No obstante, deben entenderse como parte de un conjunto de medidas de cuidado, no como una cura o un tratamiento independiente.

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Estos hábitos que pueden aumentar los riesgos de artritis

Algunas conductas cotidianas pueden afectar la salud articular. Entre ellas destacan la falta de actividad física, el tabaquismo y las lesiones que dañan los tejidos de las articulaciones.

Los CDC advierten que fumar aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide y puede empeorar la enfermedad en quienes ya la padecen. Por ello, dejar el tabaco es una medida importante para cuidar la salud general y reducir este factor de riesgo.

Las lesiones también merecen atención. Una articulación que ha sufrido un daño importante puede tener mayor riesgo de desarrollar osteoartritis con el paso del tiempo. Por ejemplo, una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla se relaciona con una mayor probabilidad de presentar esta enfermedad en la misma articulación años después.

Asimismo, algunas actividades laborales que exigen flexionar las rodillas, agacharse o repetir movimientos durante periodos prolongados se asocian con un mayor riesgo de osteoartritis. Esto no significa que cualquier movimiento repetitivo provoque artritis, sino que la carga, la frecuencia y las condiciones de la actividad pueden influir en la salud articular.

Para reducir algunos riesgos, conviene:

Interrumpir los periodos prolongados de inactividad con pausas de movimiento

Alternar las tareas repetitivas cuando sea posible

Aprender técnicas adecuadas para levantar objetos pesados

Utilizar protección apropiada durante las actividades deportivas

Evitar continuar una actividad que provoque dolor intenso

Buscar ayuda profesional para dejar de fumar

También es importante reconocer que no todos los factores dependen de los hábitos. La edad, los antecedentes familiares y otros factores biológicos pueden influir en el desarrollo de ciertas enfermedades articulares. Por eso, el cuidado debe combinar la prevención de riesgos modificables con la atención médica cuando sea necesaria.

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¿Cuándo acudir al médico para revisar tus articulaciones?

El dolor articular persistente, intenso o acompañado de inflamación requiere valoración médica. Según MedlinePlus, la artritis puede causar dolor, hinchazón, rigidez, enrojecimiento, calor en la zona y limitación del movimiento; los síntomas varían según el tipo de enfermedad.

Entre las señales que merecen atención se encuentran:

Dolor persistente: cuando no desaparece o interfiere con las actividades habituales

Rigidez frecuente: especialmente si dificulta mover las articulaciones al despertar

Inflamación recurrente: cuando una articulación se hincha sin una causa evidente

Limitación del movimiento: si afecta acciones como caminar, sujetar objetos o subir escaleras

Dolor intenso de aparición repentina: en especial si se acompaña de fiebre o enrojecimiento

Una articulación que presenta dolor intenso, inflamación repentina y calor, especialmente cuando también hay fiebre, requiere valoración médica urgente, pues podría tratarse de una infección u otra afección que necesite atención inmediata.

El diagnóstico oportuno permite identificar qué tipo de problema existe y establecer el tratamiento adecuado. La artritis reumatoide, por ejemplo, requiere atención médica para controlar la inflamación y reducir el riesgo de daño articular. No conviene atribuir automáticamente las molestias al envejecimiento ni tratarlas únicamente con remedios caseros.

Cuidar las articulaciones no significa evitar todo movimiento, sino encontrar actividades adecuadas, prevenir lesiones y reconocer las señales del cuerpo. Los hábitos saludables pueden contribuir a conservar la movilidad y reducir ciertos riesgos, pero la valoración de un especialista es fundamental cuando aparecen síntomas persistentes o intensos.