¿Corres con audífonos? Esto puede cambiar tu experiencia al hacer ejercicio

Para muchas personas, salir a correr no está completo sin audífonos. Una playlist puede acompañar cada kilómetro, ayudar a mantener el ritmo y hacer que el entrenamiento resulte más entretenido.

Sin embargo, el volumen, el tiempo de exposición y hasta el lugar donde se realiza la actividad pueden cambiar la experiencia.

Escuchar música mientras se hace ejercicio no tiene por qué ser perjudicial. Distintas investigaciones han encontrado que puede asociarse con una percepción más positiva del ejercicio y una menor sensación de esfuerzo.

El punto está en utilizar los audífonos de manera adecuada y prestar atención a las señales del organismo, especialmente cuando se realizan entrenamientos prolongados o de mayor intensidad.

La música puede modificar la experiencia subjetiva de correr. Canva.

¿Qué pasa cuando corres con audífonos?

La música puede modificar la experiencia subjetiva de correr. El ritmo, la melodía y la atención que genera pueden hacer que el entrenamiento resulte más agradable y que el cansancio se perciba de una manera diferente.

Una investigacción reciente encontró que escuchar música durante ejercicios aeróbicos se relacionó con una menor percepción del esfuerzo y, en determinados escenarios, con un mejor desempeño. Los autores, sin embargo, señalaron que los resultados varían de acuerdo con el tipo de ejercicio y el indicador analizado.

Esto explica por qué algunas personas sienten que correr con música resulta más llevadero. La atención puede dirigirse parcialmente hacia el estímulo musical, lo que reduce el protagonismo de la sensación de cansancio.

Sin embargo, la música no sustituye la respuesta física del organismo. El corazón, los músculos y la respiración continúan trabajando de acuerdo con la intensidad del ejercicio, aunque la persona perciba menos esfuerzo.

Escuchar música durante ejercicios aeróbicos se relacionó con una menor percepción del esfuerzo Canva.

¿La música puede desconectarte de tu cuerpo mientras corres?

Existe una diferencia entre sentir menos cansancio y hacer menos esfuerzo. La música puede favorecer una distracción de las sensaciones corporales, un fenómeno que en la investigación sobre ejercicio se relaciona con la llamada disociación atencional.

Al concentrarse en una canción, el corredor puede prestar menos atención a señales como la respiración, la fatiga muscular o la intensidad que está desarrollando. Una investigación sobre ejercicio de alta intensidad encontró que la música y otros estímulos de distracción pueden reducir la percepción subjetiva del esfuerzo.

Esto no significa que la música sea perjudicial. Para una carrera recreativa puede ayudar a mantener la motivación y hacer más agradable la actividad. El cuidado está en no utilizar esa menor percepción del esfuerzo como una señal para exigir al organismo más de lo que puede soportar.

En entrenamientos que requieren controlar el ritmo o la intensidad, puede ser útil combinar la música con otras referencias, como la respiración, el tiempo, el ritmo de carrera o la frecuencia cardiaca.

La música puede ayudar a distraerte del cansancio, pero no debería impedir que reconozcas cuándo necesitas reducir la intensidad o detenerte.

Para una carrera recreativa puede ayudar a mantener la motivación y hacer más agradable la actividad. Canva.

¿Correr con audífonos puede afectar tu audición?

El riesgo para la audición depende principalmente de la intensidad del sonido, la duración de la exposición y la frecuencia con que ocurre.

El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos (NIDCD) explica que los sonidos demasiado fuertes pueden dañar las estructuras del oído interno. La exposición prolongada o repetida a niveles elevados puede provocar pérdida auditiva inducida por ruido.

La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener el volumen de los dispositivos en 60% o menos del máximo y reducir el tiempo de exposición a sonidos intensos. También aconseja hacer pausas para permitir que los oídos descansen.

El problema puede desarrollarse de forma gradual. Zumbidos persistentes, dificultad para escuchar conversaciones o sensación de que los sonidos están amortiguados son señales que merecen atención.

Por ello, correr con audífonos no representa automáticamente un riesgo auditivo. Lo importante es evitar una combinación de volumen elevado y exposición prolongada.

Cuando corres al aire libre, los sonidos ambientales también forman parte de la información que recibes. Canva.

El riesgo que pocos consideran: dejar de escuchar lo que ocurre a tu alrededor

Cuando corres al aire libre, los sonidos ambientales también forman parte de la información que recibes. Vehículos, bicicletas, otros corredores y señales acústicas pueden alertarte de lo que ocurre cerca.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) recomienda que los peatones permanezcan atentos al tránsito y a las condiciones de su entorno.

Por eso, el escenario importa. Una sesión en una caminadora dentro de un gimnasio es diferente a correr junto a una avenida o atravesar una calle con tráfico.

El volumen y el nivel de aislamiento deben permitir que el corredor mantenga la atención necesaria sobre el entorno. En exteriores, también conviene evitar manipular el teléfono mientras se corre y prestar especial atención en cruces y zonas de tránsito.

La música puede acompañar el entrenamiento, pero no debería convertirse en una barrera para percibir lo que sucede alrededor.

No existe un único tipo de audífono adecuado para todas las situaciones. Canva.

¿Audífonos con cancelación de ruido o de diseño abierto para correr?

No existe un único tipo de audífono adecuado para todas las situaciones. La elección depende del entorno, la actividad y el nivel de aislamiento que necesita el usuario.

La OMS señala que los audífonos con cancelación de ruido pueden ayudar a evitar que las personas aumenten demasiado el volumen para superar el ruido ambiental.

En exteriores, algunos diseños abiertos buscan permitir una mayor percepción de los sonidos ambientales. Los sistemas de conducción ósea, por su parte, utilizan vibraciones que llegan al oído interno a través de los huesos del cráneo.

Sin embargo, ningún tipo de dispositivo garantiza por sí mismo una carrera segura. El entorno, la ruta, la atención y el comportamiento del corredor siguen siendo determinantes.

En términos prácticos, un audífono puede ser adecuado para una caminadora y no necesariamente para correr por una avenida. La elección debe partir del lugar donde se realizará el entrenamiento.

Un audífono puede ser adecuado para una caminadora y no necesariamente para correr por una avenida Canva.

5 consejos para correr con audífonos sin descuidar tus oídos

1. Mantén el volumen moderado

La OMS recomienda mantenerlo en 60% o menos del máximo del dispositivo. Si necesitas elevarlo constantemente para escuchar la música, el ambiente puede ser demasiado ruidoso para ese nivel de escucha.

2. Controla el tiempo de exposición

No solamente importa el volumen. La duración y la frecuencia también influyen en el riesgo de daño auditivo. El NIDCD recomienda reducir la exposición a sonidos fuertes.

3. No uses la música para ignorar el cansancio

Sentir menos esfuerzo no significa que el organismo esté trabajando menos. Si aparecen fatiga inusual, dolor intenso, mareo o dificultad para respirar, es momento de disminuir la intensidad y valorar lo que está ocurriendo.

4. Adapta el uso de audífonos al lugar

En espacios controlados puedes tener mayor libertad para escuchar música. En exteriores, especialmente cerca del tránsito, es importante conservar suficiente percepción del entorno.

5. Presta atención a las señales de tus oídos y tu cuerpo

Zumbidos persistentes, dificultad para escuchar, dolor o molestias después de utilizar audífonos requieren atención.

Del mismo modo, síntomas como dolor muscular intenso, debilidad o cansancio fuera de lo habitual después de un esfuerzo extremo deben tomarse en serio.

El CDC identifica estas manifestaciones entre las señales de posible rabdomiólisis y recomienda buscar atención médica inmediata ante estos síntomas.

Para muchas personas, la música puede hacer que correr resulte más agradable y puede disminuir la percepción subjetiva del esfuerzo. La evidencia disponible respalda estos efectos, aunque no significa que el organismo deje de responder a la intensidad del ejercicio.

La clave está en encontrar un equilibrio: volumen moderado, tiempo de exposición razonable, atención al entorno y capacidad para reconocer las señales del cuerpo.

Los audífonos pueden formar parte de una rutina de ejercicio sin convertirse en un problema. Lo importante es que la música acompañe la carrera, no que termine ocultando aquello que el cuerpo necesita comunicar.